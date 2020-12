Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c6b844f-2920-4adb-8bd3-50d311952f42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magas fordulatszámú szívómotorral szerelt sportkocsi vezetéséhez bukósisak szükséges.","shortLead":"A magas fordulatszámú szívómotorral szerelt sportkocsi vezetéséhez bukósisak szükséges.","id":"20201217_szelvedo_nelkul_es_770_loerovel_erkezett_meg_a_legujabb_lamborghini_sc20","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c6b844f-2920-4adb-8bd3-50d311952f42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2779460-987b-4e22-9a20-78a876d6475d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201217_szelvedo_nelkul_es_770_loerovel_erkezett_meg_a_legujabb_lamborghini_sc20","timestamp":"2020. december. 17. 11:21","title":"Szélvédő nélkül és 770 lóerővel érkezett meg a legújabb Lamborghini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a3d108-bd80-4426-aa12-239fae8a7a58","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus harmadik hullámát szeretnék elkerülni.","shortLead":"A koronavírus harmadik hullámát szeretnék elkerülni.","id":"20201217_lengyelorszag_koronavirus_korlatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67a3d108-bd80-4426-aa12-239fae8a7a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5ab36f-e2d9-49e5-87c0-88b4344633fd","keywords":null,"link":"/vilag/20201217_lengyelorszag_koronavirus_korlatozas","timestamp":"2020. december. 17. 18:34","title":"Karácsony után hetekre bezárják Lengyelországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A testület azt is jelezte: aggódik a nemzeti és nyelvi kisebbségek ellen irányuló gyűlölet-bűncselekmények és gyűlöletbeszéd „riasztó mértékű” terjedése miatt.","shortLead":"A testület azt is jelezte: aggódik a nemzeti és nyelvi kisebbségek ellen irányuló gyűlölet-bűncselekmények és...","id":"20201217_ep_kisebbsegvedelmi_europai_polgari_kezdemenyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff46858-865e-4e20-9029-e504ecd7e471","keywords":null,"link":"/vilag/20201217_ep_kisebbsegvedelmi_europai_polgari_kezdemenyezes","timestamp":"2020. december. 17. 16:21","title":"Megszavazta az EP a kisebbségvédelmi jogokról szóló állásfoglalást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f3b88ef-1d49-4047-8882-a128be678653","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Újabb társasjátékkal jelentkezett az a nő, aki 2019 legnagyobb szenzációját is megalkotta egy férfiak által uralt piacon. A tavalyi Fesztáv nem fantasy-lényekről és nagy csatákról szólt, hanem a madarakról; így már nem is meglepő, hogy az új játék, a Mariposas témája a lepkék különös vándorútja. Mert jó játékokat nem csak a megszokott témákban lehet készíteni.","shortLead":"Újabb társasjátékkal jelentkezett az a nő, aki 2019 legnagyobb szenzációját is megalkotta egy férfiak által uralt...","id":"20201216_mariposas_tarsasjatek_kritika_elizabeth_hargrave_fesztav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f3b88ef-1d49-4047-8882-a128be678653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c191e2eb-db32-4361-8e3c-78eaacffad77","keywords":null,"link":"/elet/20201216_mariposas_tarsasjatek_kritika_elizabeth_hargrave_fesztav","timestamp":"2020. december. 16. 16:45","title":"Az állatvilág nagy rejtélyéből készített szokatlan társasjátékot a leghíresebb tervezőnő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 300 milliárd forintot osztott szét az éjszaka a kormány, a járvány gazdasági kárainak enyhítésére szánt keretből a Budai Várnegyed felújítására megy a legtöbb pénz, a lakástámogatásokra és a szociálpolitikai menetdíj-támogatásokra szánt összegből a sportegyesületeket segítik.","shortLead":"Több mint 300 milliárd forintot osztott szét az éjszaka a kormány, a járvány gazdasági kárainak enyhítésére szánt...","id":"20201217_sport_lakas_gazdasagvedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84bb3b65-8ac4-45e3-957c-5e5034097843","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201217_sport_lakas_gazdasagvedelem","timestamp":"2020. december. 17. 09:11","title":"A sportegyesületeket segíti a kormány a lakástámogatásra szánt pénzekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35149a2-9e47-4d99-afa8-cf7f82cc0402","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Két stábtag túl közel merészkedett egymáshoz, Cruise, aki producerként is dolgozik a filmen, iszonyúan bepöccent.","shortLead":"Két stábtag túl közel merészkedett egymáshoz, Cruise, aki producerként is dolgozik a filmen, iszonyúan bepöccent.","id":"20201217_Tom_Cruise_Mission_Impossible_forgatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b35149a2-9e47-4d99-afa8-cf7f82cc0402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d19abff-d3f0-417c-8750-396b608bf8a5","keywords":null,"link":"/kultura/20201217_Tom_Cruise_Mission_Impossible_forgatas","timestamp":"2020. december. 17. 15:10","title":"Kiszivárgott egy hangfelvétel arról, hogy Tom Cruise őrjöng a Mission: Impossible forgatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56659fde-0d96-4985-9b6e-321f4282904f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pécsi Kesztyű és a Pécsi Tudományegyetem (PTE) újfajta bőrkesztyűjén olyan vegyület található, amely a hasonló megoldásokkal ellentétben hosszú órákon át fejti ki a hatását.","shortLead":"A Pécsi Kesztyű és a Pécsi Tudományegyetem (PTE) újfajta bőrkesztyűjén olyan vegyület található, amely a hasonló...","id":"20201216_antibakterialis_kesztyu_pte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56659fde-0d96-4985-9b6e-321f4282904f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"115159ba-766c-4269-ba49-c0594b0b5aa4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_antibakterialis_kesztyu_pte","timestamp":"2020. december. 16. 17:03","title":"Elkészült a kesztyű, amelyen nem maradnak életben a baktériumok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e3cac6-d8c0-4cd1-bee4-13e98e42fe5f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt több mint húsz év legtragikusabb hónapja volt az idei november.","shortLead":"Az elmúlt több mint húsz év legtragikusabb hónapja volt az idei november.","id":"20201218_KSH_halal_jarvany_szuletes_nepesedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4e3cac6-d8c0-4cd1-bee4-13e98e42fe5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b50de6-cc17-43bf-a7b1-3a705318f40f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201218_KSH_halal_jarvany_szuletes_nepesedes","timestamp":"2020. december. 18. 09:19","title":"KSH: a hivatalos koronavírusos eseteken túl is óriásit nőtt a halálozások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]