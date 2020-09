Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5811e617-6d21-412c-8a23-5f525ed898b9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy Grand Slam-győzelem megszerzésének lehetőségét vették el, érthetetlen magyarázattal - erről írt a US Openről kizárt magyar teniszező.","shortLead":"Egy Grand Slam-győzelem megszerzésének lehetőségét vették el, érthetetlen magyarázattal - erről írt a US Openről kizárt...","id":"20200906_Babos_Timea_us_open_tenisz_kizaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5811e617-6d21-412c-8a23-5f525ed898b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478ee3be-21d4-4a73-b80a-5344c66887fe","keywords":null,"link":"/sport/20200906_Babos_Timea_us_open_tenisz_kizaras","timestamp":"2020. szeptember. 06. 19:20","title":"Babos Tímea: Borzasztó igazságtalan, nincs elfogadható indok a kizárásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e10099-0de8-4a3e-a76c-609099ac3e6b","c_author":"","category":"itthon","description":"Négyen utaztak a hőlégballonnal, három ember ki tudott ugrani, de komoly égési sérüléseket szenvedtek.","shortLead":"Négyen utaztak a hőlégballonnal, három ember ki tudott ugrani, de komoly égési sérüléseket szenvedtek.","id":"20200905_Kigyulladt_es_lezuhant_egy_holegballon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28e10099-0de8-4a3e-a76c-609099ac3e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6fdcabd-48ee-487b-909f-385127f22e73","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Kigyulladt_es_lezuhant_egy_holegballon","timestamp":"2020. szeptember. 05. 19:46","title":"Kigyulladt és lezuhant egy hőlégballon, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b9845ed-9eb8-40ac-81d5-0448365b5d1d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"#FREE SZFE feliratú fekete felsőben jelent meg a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon Mundruczó Kornél filmrendező, Wéber Kata forgatókönyvíró és Petrányi Viktória producer.

","shortLead":"#FREE SZFE feliratú fekete felsőben jelent meg a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon Mundruczó Kornél filmrendező...","id":"20200905_Mar_a_velencei_filmfesztivalon_is_tudnak_az_SZFEbotranyrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b9845ed-9eb8-40ac-81d5-0448365b5d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2d1d30-1639-4404-b72d-18b7de0854e3","keywords":null,"link":"/kultura/20200905_Mar_a_velencei_filmfesztivalon_is_tudnak_az_SZFEbotranyrol","timestamp":"2020. szeptember. 05. 15:50","title":"Már a velencei filmfesztiválon is tudnak az SZFE-botrányról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c","c_author":"MTI/AP","category":"sport","description":"A magyar klasszis teniszező, Fucsovics Márton az elmúlt négy évben már az első körben kiesett, így egyéni csúcsot állított fel szombaton. ","shortLead":"A magyar klasszis teniszező, Fucsovics Márton az elmúlt négy évben már az első körben kiesett, így egyéni csúcsot...","id":"20200906_Kiesett_Fucsovics_a_US_Open_harmadik_fordulojaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434b78d2-f149-4872-86d2-3bd716e4e627","keywords":null,"link":"/sport/20200906_Kiesett_Fucsovics_a_US_Open_harmadik_fordulojaban","timestamp":"2020. szeptember. 06. 08:07","title":"Fucsovics Márton a US Open harmadik fordulójában esett ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"959c1d75-bf87-475b-bf85-053fc7c08d83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200905_Meghekkeltek_a_Nemzeti_Szinhazat_a_Szinmuveszeti_miatt_tiltakozok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=959c1d75-bf87-475b-bf85-053fc7c08d83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d679f7c-0fdb-44c2-a02f-a28813a0a16b","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Meghekkeltek_a_Nemzeti_Szinhazat_a_Szinmuveszeti_miatt_tiltakozok","timestamp":"2020. szeptember. 05. 20:52","title":"Meghekkelték a Nemzeti Színházat a Színművészeti miatt tiltakozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy magyar szakértő szerint újra nőhet a kibertámadások száma, mivel a járványveszély miatt egyre többen váltanak az otthoni munkavégzésre. ","shortLead":"Egy magyar szakértő szerint újra nőhet a kibertámadások száma, mivel a járványveszély miatt egyre többen váltanak...","id":"20200907_hackertamadas_hacker_masodik_hullam_koronavirus_jarvany_otthoni_munkavegzes_home_office","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"537745a3-7e5f-4242-a441-377a0ffbf50e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_hackertamadas_hacker_masodik_hullam_koronavirus_jarvany_otthoni_munkavegzes_home_office","timestamp":"2020. szeptember. 07. 11:08","title":"Legyen óvatos: a második hullámban a hackerek is nagyobb fokozatba kapcsolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyenge hidegfront érte el a Kárpát-medencét, a hatását azonban alig érezni a meteorológusok szerint. ","shortLead":"Gyenge hidegfront érte el a Kárpát-medencét, a hatását azonban alig érezni a meteorológusok szerint. ","id":"20200906_Derult_idore_szamithatunk_vasarnap_nehol_fordulhat_csak_elo_zapor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b72d0c6-3d3c-4bdb-b39b-600185d700f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_Derult_idore_szamithatunk_vasarnap_nehol_fordulhat_csak_elo_zapor","timestamp":"2020. szeptember. 06. 08:33","title":"Derült időre számíthatunk vasárnap, néhol fordulhat csak elő zápor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3778cbbe-9e88-4a2b-91fa-1eecab79a0b3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Identitás- és fejlődésregény a millenniumi nemzedék egyik legünnepeltebb szépírójától és Japán összetéveszthetetlen egyedisége egy magyar fotós szemével a HVG ajánlójában.","shortLead":"Identitás- és fejlődésregény a millenniumi nemzedék egyik legünnepeltebb szépírójától és Japán összetéveszthetetlen...","id":"a_misztikus_japan_egy_magyar_fotografus_szemevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3778cbbe-9e88-4a2b-91fa-1eecab79a0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ae80fe-3aca-4e6b-b44c-25544952d08e","keywords":null,"link":"/360/a_misztikus_japan_egy_magyar_fotografus_szemevel","timestamp":"2020. szeptember. 07. 12:00","title":"A misztikus Japán egy magyar fotográfus szemével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]