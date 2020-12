Egy "ultraluxus városi terepjáró" tökéletes imidzstermék, miközben a józan ész alapján talán nem is kéne léteznie. Akinek ilyen autója van, tulajdonképpen azt igazolja: a hagyományok arra valók, hogy átlépjünk rajtuk. Az exkluzív kategória megteremtője a Bentley Bentayga, amely nemrég megújult. Kipróbáltuk.

Túlzás lenne azt állítani, hogy tele van az utca Bentley Bentaygákkal – így aztán vélhetően soha nem vennénk észre, hogy elavult már a régi modell. Az angol márka nagyjából más modelljeinél 12 évente szánta el magát generációváltásra, és modellfrissítés is csak hét-nyolc évente volt esedékes. A Bentley Bentayga viszont alig öt éve mutatkozott be, és máris megújult. Önmagában már ez is mutatja, hogy ennél a modellnél sokkal inkább egy divatos termék gyártása a cél, mint a dedikáltan az örökkévalóságnak készült klasszikus Bentley Mulsanne Mulliner esetében.

Hogy kerek legyen a történet, egy pillanatra érdemes visszanyúlni a Bentayga eredeti koncepciójához. Nem volt éppen könnyű szülés a dél-angliai Crewe-ban működő autógyártó számára. Az ötlet, hogy egy SUV-t dobjanak piacra, példátlan volt addig a luxusautók világában. Olyannyira, hogy

a kibontakozó ellenállás hatására az eredetileg bemutatott koncepciót át kellett dolgozni, mert megijedtek tőle a fókuszcsoportos kutatáson a jövőbeni vásárlók.

Végül nagy nehezen kisimultak a homlokok, elnyerte végleges formáját a Bentayga – ami egy Kanári-szigeteki hegycsúcsról kapta nevét –, és elég gyorsan be is váltotta a hozzá fűzött reményeket. 2019-ben már a luxus SUV tette ki a Bentley eladásainak 45 százalékát.

Képgaléria © D.P.

A sikert az is jól mutatja, hogy az addig kivárásra játszó többi, hasonló hagyományokkal bíró autógyártó a Bentley után sorban adta be a derekát, és megcsinálta a maga különc arisztokrata szabadidő-autóját. Megszületett a Rolls-Royce Cullinan, az Aston Martin DBX, nem is beszélve a Mercedes GLS Maybach-ról, és az ide is sorolható Lamborghini Urusról.

Valamennyi gyártó, amely végül beleugrott ebbe hagyományokat felrúgó szegmensbe, egy csapásra megduplázta összeladását.

Rátérve a közel 215 ezer eurós nettó árú (77,8 millió forintos) autóra, amely nálunk járt néhány óra erejéig, a megújult Bentley Bentaygával szemben az első felismerés, hogy már nem is annyira polgárpukkasztó. Enyhült az a fajta sokk, amit anno a BMW X6-os is okozott mindazoknak, akik nehezen emésztették meg egy hagyományosan más vonalat képviselő márka irányváltását.

© D.P.

A Bentayga második generációjában valóban felfedezhető valamiféle elegancia, és az új dizájn az egész kínálatra jó hatással volt. A Continental GT kapta meg elsőként a kecsesebb formákat, majd a Flying Spur és végül a Bentaygán is megjelentek azok a kicsit retrós jegyek, amelyek jól illenek a márkához.

A kocsi elejét nézve nem is jelentős a változás. A Matrix LED-es első lámpák és jellegzetes Bentley hűtőmaszk továbbra sem visszafogott, de a hátulja – az új kagylóhéjszerű csomagtérajtóval és ovális hátsó lámpákkal – sokkal esztétikusabb lett. A tervezők végre nem abból indultak ki, hogy egy SUV-nak hogyan kell kinéznie, hanem abból, hogy egy Bentleyhez mi illik.

© D.P.

A belső teret már inkább korszerűsítették, az egyes apró részleteket végigbogarászni is hosszú órákba telik. A fehérkesztyűs hangulat nagyon erős, a katalógus gyors átlapozása után kiderül: 63 külső színből, 15 különböző árnyalatú bőrrel és 8 mindenféle műszerfalba ágyazott dekorbetéttel lehet rendelni a Bentaygát.

Az összetevőkön is mindig lehet csiszolni, a kárpitozás minősége mindig lehet még extrább, ahogyan a hifi-rendszer is egyre inkább hangversenytermi szintű. Az előbbire jó példa, hogy a Bentley most dobta piacra a skótkockás tweed mintázatú autóbelsőt. És ha létezik igazán brit dolgok listája, akkor a tweed biztos fent van rajta.

Vagy ott az egészen exkluzív brit márka, a Naim sztereó hangrendszere, amellyel a Klubrádió is úgy szól, mintha ott ülne a jobb egyben Bolgár György.

Igaz, ha valakinek ez a kívánsága, az közel 3 millió forintba kerül.

© D.P.

Mára már "csak" 5,0 literes, V8-as az alapmotor még egy ilyen autóban is. Így tesztautónkban is ilyen volt. De a háromhengeres autók világában mindezzel ki lehet egyezni, mert 550 lóerőt produkál, és ritkán kell több. A vicc az egészben, hogy kíméletes használat mellett négyet le is állíthat a hengerek közül, hogy növelje a gazdaságosságot, de 20 literes átlagfogyasztás mellett mindez inkább csak iparági tréfának tűnik.

Mindenesetre elementáris élmény, ahogyan egy ekkora testű autó képes megindulni. A hatalmas, 770 Nm motornyomatéknak köszönhetően az 5,13 méteres monolit tömeg mindössze 4,5 másodperc alatt éri el a 100 km/h-t, és a digitális sebességmérő csak 300 km/h felett áll meg. Nyilván ilyesmit forszírozni itthon nem lehet, de a Bentayga 285 km/h-val egy videón már bizonyított.

© D.P.

Ha ezen az élményen túlestünk, akkor sokkal értelmesebb "B-re" állítani a vezetési módot, amit maga a Bentley fejlesztői is ajánlanak.

Nincs min vitatkozni, minden csak morzsányi problémának tűnik a külvilágban, teljes a csend, suhanunk.

Az mostani generációs Bentley Flying Spurt is kipróbálhattuk még idén tavasszal, amiben még W12-es motor dolgozik. A két autót összemérve nem mondhatnánk, hogy Bentayga nem megy eléggé, vagy bármiben kevesebbet adna. A Bentayga sem imbolyog az úton, erről gondoskodik a külön vezérléssel és saját villanymotorokkal ellátott futómű. Mindezeket muszáj beépítenie a gyártónak, hogy ne azt érezze a vevő, csak egy felokosított Audi Q7-est hajt. A két luxuskategóriás autó között leginkább a kulturális kontextusuk miatt van különbség: a Flying Spurnek vannak hagyományai, alapvető esztétikája, és érezhetően nem csak a piaci divat tartja életben 100 éve. Egy SUV kapcsán ezt így még nem lehet kijelenteni.

Képgaléria © D.P.

Ami a Bentley és egyben a Bentayga jövőjét is illeti, náluk is jön az elektromosság. A cég már publikálta, hogy tíz éve van még hátra a benzinmotoroknak, azután már csak villanyhajtás lesz. Hibrid már van is, V6-os motorral.

A márka jövőjét nem nagyon fenyegeti semmi. A kereslet egyáltalán nem csappant meg, és maradjon is ez így, ugyanis természetesen több magyar szála is van a Bentleyk gyártásának. A motorok mellett már az Audi itthoni új karosszéria-üzemében csinálnak motorháztetőket, csomagtérajtókat, sárvédőket a Bentleyk számára is.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.