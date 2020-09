Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a53c75a5-c97a-4200-9590-a119c7e8cc49","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportkocsi új tuningváltozatának nyomatéka jelentősen meghaladja az 1000 Nm-t. ","shortLead":"A sportkocsi új tuningváltozatának nyomatéka jelentősen meghaladja az 1000 Nm-t. ","id":"20200908_850_loero_talan_mar_eleg_lesz_a_porsche_911_turbo_sben_manhart_tr_850","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a53c75a5-c97a-4200-9590-a119c7e8cc49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aedfc04-4f60-4d7a-99e1-d4f22003ea48","keywords":null,"link":"/cegauto/20200908_850_loero_talan_mar_eleg_lesz_a_porsche_911_turbo_sben_manhart_tr_850","timestamp":"2020. szeptember. 08. 06:41","title":"850 lóerő talán már elég lesz a Porsche 911 Turbo S-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f04baf-01b1-460d-b2a5-d26656fed46a","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Az egyik fiatal érintkezett az osztálytársaival is, de jelenleg otthon van.","shortLead":"Az egyik fiatal érintkezett az osztálytársaival is, de jelenleg otthon van.","id":"20200907_Ket_diak_es_egy_tanar_kapta_el_a_koronavirust_az_Ujbudai_Jozsef_Attila_Gimnaziumban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6f04baf-01b1-460d-b2a5-d26656fed46a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37d3377-5f32-4d6a-9562-53d63f156fab","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_Ket_diak_es_egy_tanar_kapta_el_a_koronavirust_az_Ujbudai_Jozsef_Attila_Gimnaziumban","timestamp":"2020. szeptember. 07. 17:01","title":"Két diák és egy tanár kapta el a koronavírust az Újbudai József Attila Gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"280961a9-60e7-4325-93e9-7cd3b21a6a2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 20 ezer diák használja az Egyesült Államokban az Edgenuity nevű rendszert, ami az online oktatást és számonkérést segíti. Kiderült, a tesztjein nagyon könnyű csalni.","shortLead":"Több mint 20 ezer diák használja az Egyesült Államokban az Edgenuity nevű rendszert, ami az online oktatást és...","id":"20200908_csalas_vizsga_teszt_edgenuity_mesterseges_intelligencia_kulcsszavak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=280961a9-60e7-4325-93e9-7cd3b21a6a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96e08b1-1c6f-4d47-9c13-8399c15909de","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_csalas_vizsga_teszt_edgenuity_mesterseges_intelligencia_kulcsszavak","timestamp":"2020. szeptember. 08. 09:03","title":"Rájöttek, hogy tanár helyett gép javít – máris 100 százalékos lett a gyerek dolgozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f326c593-0940-421d-bb97-57300e9c865d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kedd délután kiküldte szokásos őszi sajtóeseményére szóló meghívóit az Apple.","shortLead":"Kedd délután kiküldte szokásos őszi sajtóeseményére szóló meghívóit az Apple.","id":"20200908_apple_meghivo_iphone_12_bemutato_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f326c593-0940-421d-bb97-57300e9c865d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fd58413-ad68-4690-a1a7-2c867436b3ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_apple_meghivo_iphone_12_bemutato_2020","timestamp":"2020. szeptember. 08. 17:32","title":"Hivatalos: az Apple szeptember 15-én bejelent valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc614b3d-54be-46f9-b5e4-ca03b234cbcd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A romániai márka egyszerre mutatta be azonos platformra épülő modellkínálatának harmadik generációját. Ugyanakkor most csak vizuális premiert tartottak, a részleteket a hónap végén árulják el az újdonságokról. ","shortLead":"A romániai márka egyszerre mutatta be azonos platformra épülő modellkínálatának harmadik generációját. Ugyanakkor most...","id":"20200907_Dacia_bemutatta_a_Logan_Sandero_es_Sandero_Stepway","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc614b3d-54be-46f9-b5e4-ca03b234cbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20a3bce9-5434-48c2-805c-d5b9d4366848","keywords":null,"link":"/cegauto/20200907_Dacia_bemutatta_a_Logan_Sandero_es_Sandero_Stepway","timestamp":"2020. szeptember. 07. 17:21","title":"Három premiert tartott a Dacia: itt az új Logan, Sandero és Sandero Stepway","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a52fb0-0866-48ae-bad2-3d90b96eda66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A leleten szereplő Semmelweis Egyetem állítja: az özvegy ugyanolyan ellátásban részesült, mint bárki más.","shortLead":"A leleten szereplő Semmelweis Egyetem állítja: az özvegy ugyanolyan ellátásban részesült, mint bárki más.","id":"20200908_vajna_timea_koronavirus_covid_19_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36a52fb0-0866-48ae-bad2-3d90b96eda66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9a6f14-47ff-4149-9a51-41d44dd247b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_vajna_timea_koronavirus_covid_19_teszt","timestamp":"2020. szeptember. 08. 18:10","title":"A megfertőződött Vajna Tímea leletén ott volt, hogy \"VIP\", de ez a Semmelweis Egyetem szerint semmit nem jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb521774-4da1-418b-8889-8c80cd08fcbc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két napig adhatjuk le az igénylésünket, valószínűleg sorsolás dönt róla.","shortLead":"Két napig adhatjuk le az igénylésünket, valószínűleg sorsolás dönt róla.","id":"20200907_szuperkupa_budapest_sport_foci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb521774-4da1-418b-8889-8c80cd08fcbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d73229-24d6-4e55-9c93-c59287e599e8","keywords":null,"link":"/sport/20200907_szuperkupa_budapest_sport_foci","timestamp":"2020. szeptember. 07. 17:47","title":"Elindult a jegyigénylés a budapesti Szuperkupa-döntőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a0da4a-ce5d-480b-8b52-fb26a2307cd9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cupra Formentor nem olcsó, de cserébe sokat is ad, főleg teljesítmény fronton. ","shortLead":"A Cupra Formentor nem olcsó, de cserébe sokat is ad, főleg teljesítmény fronton. ","id":"20200907_bearaztak_a_vwkonszern_uj_markajanak_elso_sajat_modelljet_cupra_formentor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15a0da4a-ce5d-480b-8b52-fb26a2307cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1155a562-dd9f-43d6-b0a9-22abe956bd1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200907_bearaztak_a_vwkonszern_uj_markajanak_elso_sajat_modelljet_cupra_formentor","timestamp":"2020. szeptember. 07. 07:59","title":"Beárazták a VW-konszern új márkájának első saját modelljét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]