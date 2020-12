Az elektromos autók terjedésének egyik legnagyobb gátja az akkumulátorok költsége, ami jelenleg is az ilyen járművek árának harmadát teszi ki. A legfrissebb BloombergNEF kutatás szerint – amelyet a Totalcar szemlézett – viszont közel a fordulat, és 2023-ra az akkumulátoregységek ára elérheti a 100 dollár/kWh-s határt.

Szakértők ezt a szintet tartják jelképesen és gyakorlati szempontból is határpontnak, onnantól kezdve a gyártók képesek a hagyományos belső égésű motorral szerelt kocsikéhoz képest versenyképes áron kínálni a villanyautókat. Mindez állami támogatások nélkül értendő.

A gyártók 2023-tól már hasonló hasznot realizálhatnak egy elektromos autón is, mint egy hagyományoson.

A teljes akkumulátoregység árának alakulása és az egyes elemek százalékos részesedése a csomagon belül. © Bloomberg NEF

A Totalcar cikke megjegyzi azt is, hogy az akkumulátorokban lévő cellák ára már most is 100 dollár környékén alakul, a hozzájuk kapcsolódó egységek, az akkumenedzsment-rendszerek adják a teljes csomag árának 21 százalékát. A Bloomberg szerint 2030-ra elérhető az 58 kWh-s átlagár is, ha a nem túl távoli jövőre ígérgetett szilárdtest-akkumulátorok is megjelennek.

