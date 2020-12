Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f6b05ef-1223-4615-bafb-a5fb3c347c7f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Telefonos ügyfélszolgálatnak álcázott bűnbandát számolt fel a német rendőrség.","shortLead":"Telefonos ügyfélszolgálatnak álcázott bűnbandát számolt fel a német rendőrség.","id":"20201219_Nemet_idoseket_vertek_at_a_torok_call_centeres_csalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f6b05ef-1223-4615-bafb-a5fb3c347c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b207cc0-7604-4168-8dc5-fb7755694d19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201219_Nemet_idoseket_vertek_at_a_torok_call_centeres_csalok","timestamp":"2020. december. 19. 22:20","title":"Német időseket vertek át a török call centeres csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8d503ed-f424-4309-84b4-deb10f878fdc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Jánvári Zsolt, a Forma-1-es Williams Racing istálló rendszertechnikusa szerint jövőre már a versenyeken is lesz látszata annak, hogy a csapatnál tulajdonosváltás történt. Mint mondta, embert próbáló volt az idei szezon a járvány miatt.","shortLead":"Jánvári Zsolt, a Forma-1-es Williams Racing istálló rendszertechnikusa szerint jövőre már a versenyeken is lesz...","id":"20201219_Forma1es_magyar_technikus_a_Williams_jovojerol_a_65_virustesztrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8d503ed-f424-4309-84b4-deb10f878fdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c5495b-b84f-47fd-a076-ba2d6da7f14d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201219_Forma1es_magyar_technikus_a_Williams_jovojerol_a_65_virustesztrol","timestamp":"2020. december. 19. 12:35","title":"Forma-1-es magyar technikus a Williams jövőjéről és a 65. vírustesztről nyilatkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kiberbiztonsági kutató figyelt fel egy hibára a Facebook rendszerében, amely végeredményben a közösségi oldalhoz ezer és egy szállal kapcsolódó Instagram képmegosztóra is hatással volt. ","shortLead":"Egy kiberbiztonsági kutató figyelt fel egy hibára a Facebook rendszerében, amely végeredményben a közösségi oldalhoz...","id":"20201221_facebook_hiba_instagram_uzleti_fiok_email_cimek_szuletesnap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ed22ae-f83c-4035-9bd5-d16b99ea79e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_facebook_hiba_instagram_uzleti_fiok_email_cimek_szuletesnap","timestamp":"2020. december. 21. 08:33","title":"Egy Facebook-hiba miatt zárt fiókok mögé is be lehetett lesni az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5d023fe-3e56-4066-8e04-ca810cdb314b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BRFK Életvédelmi Osztálya nyomoz.","shortLead":"A BRFK Életvédelmi Osztálya nyomoz.","id":"20201221_holtan_talaltak_buntett_gyanuja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5d023fe-3e56-4066-8e04-ca810cdb314b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"558b3d44-63d7-44cd-a951-d1e7d362fcc9","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_holtan_talaltak_buntett_gyanuja","timestamp":"2020. december. 21. 05:12","title":"Holtan találtak egy nőt és fiát egy budapesti házban, bűntett történhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7109a832-9f91-43f2-8776-5c0c9dcc251b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201220_Akkora_volt_a_tomeg_a_plazakban_mintha_nem_is_lenne_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7109a832-9f91-43f2-8776-5c0c9dcc251b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bfb230a-6a18-4ef7-8346-8a1295545cfa","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Akkora_volt_a_tomeg_a_plazakban_mintha_nem_is_lenne_jarvany","timestamp":"2020. december. 20. 19:57","title":"Akkora volt a tömeg az egyik plázában, mintha nem is lenne járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc4cba8-cf19-4ca9-aaf4-59cf6502ec9b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A betlehemi csillag titkairól sugároz online ismeretterjesztő műsort a Svábhegyi Csillagvizsgáló december 20-án, vasárnap este.","shortLead":"A betlehemi csillag titkairól sugároz online ismeretterjesztő műsort a Svábhegyi Csillagvizsgáló december 20-án...","id":"20201220_betlehemi_csillag_titkai_video_svabhegyi_csillagvizsgalo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bc4cba8-cf19-4ca9-aaf4-59cf6502ec9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"162f29ed-1729-425a-acf6-4328f7d654eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201220_betlehemi_csillag_titkai_video_svabhegyi_csillagvizsgalo","timestamp":"2020. december. 20. 08:03","title":"A betlehemi csillag titkairól lesz ma este egy online előadás, magyar nyelven","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ab79362-073a-44ad-865e-f87ad38d7bb6","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Megalázóan alacsony bérek, munkaerőhiány, elviselhetetlen munkakörülmények, a Covid ehhez már csak a kegyelemdöfés volt - így jellemezték a gyermekotthonok egy részében uralkodó állapotokat az ott dolgozó, vagy a gyermekotthonok életére még a karantén alatt is rálátó forrásaink. A dolgozókat nem tesztelik, több otthonban felütötte már a fejét a koronavírus. A gyámok nem tudják látogatni a gyerekeket, egyes otthonokban gyereknek és gondozónak lenni is óriási kihívás. Az intézmények sokszor már abnormális szinten szorulnak adományozók, civilszervezetek segítségére. A kormány mindeközben szűkíti az örökbefogadás lehetőségeit, vagyis a már így is jócskán túlterhelt rendszerben még több gyerek maradhat benne.","shortLead":"Megalázóan alacsony bérek, munkaerőhiány, elviselhetetlen munkakörülmények, a Covid ehhez már csak a kegyelemdöfés volt...","id":"20201220_aldatlan_allapotok_az_aldott_unnepre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ab79362-073a-44ad-865e-f87ad38d7bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda4b8c4-94a8-4b72-951d-168cc33835ee","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_aldatlan_allapotok_az_aldott_unnepre","timestamp":"2020. december. 20. 14:00","title":"Áldatlan állapotok vannak az áldott ünnepeken egyes gyermekotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ad1999-0738-4dfc-bf67-d271be05712f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elefántok számának fogyatkozásáról tanúskodik egy 487 éve elsüllyedt hajó rakománya – számolt be egy új kutatásról a BBC.","shortLead":"Az elefántok számának fogyatkozásáról tanúskodik egy 487 éve elsüllyedt hajó rakománya – számolt be egy új kutatásról...","id":"20201221_bom_jesus_1553_roncsai_rakomanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5ad1999-0738-4dfc-bf67-d271be05712f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24393b2d-c74e-4110-a19c-4833ec6ea081","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_bom_jesus_1553_roncsai_rakomanya","timestamp":"2020. december. 21. 07:33","title":"Véletlenül találtak rá egy 487 éve elsüllyedt hajó roncsára és rakományára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]