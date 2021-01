Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26803c16-f0a8-43ec-82fd-fe73e83bdfb5","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A PlayStation 3-as korszak egyik hangsúlyos játéka volt a Demon's Souls – leginkább a rendkívül változatos ellenfelek miatt. Az izzasztó program most új köntösben, a modernebb PlayStation 5-ön lett játszható – csak legyen hozzá türelmünk.","shortLead":"A PlayStation 3-as korszak egyik hangsúlyos játéka volt a Demon's Souls – leginkább a rendkívül változatos ellenfelek...","id":"20210102_playstation_5_ps5_nyitocimek_demons_souls_2020_remake_teszt_kritika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26803c16-f0a8-43ec-82fd-fe73e83bdfb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a418549e-b5e7-406b-82f4-81bddeec969b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210102_playstation_5_ps5_nyitocimek_demons_souls_2020_remake_teszt_kritika","timestamp":"2021. január. 02. 20:00","title":"Ebben a PS5-ös játékban embertelen megpróbáltatásban lesz része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b6bd691-7961-4c8a-82c2-72c655700845","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyilvánosságra került egy hangfelvétel, arról, ahogy Donald Trump hízelegve és fenyegetőzve próbált nyomást gyakorolni a választás eredményének megmásítása érdekében.","shortLead":"Nyilvánosságra került egy hangfelvétel, arról, ahogy Donald Trump hízelegve és fenyegetőzve próbált nyomást gyakorolni...","id":"20210104_trump_valasztas_eredmenye_georgia_brad_raffensperger","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b6bd691-7961-4c8a-82c2-72c655700845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef386b2f-c745-4623-9d6a-326b8349f6f2","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_trump_valasztas_eredmenye_georgia_brad_raffensperger","timestamp":"2021. január. 04. 06:03","title":"Trump telefonon követelte, hogy találjon neki szavazatokat a georgiai választási főhivatalnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e666bfe-1001-4685-b74a-62dcecef8073","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eddig élvezhettük a szokatlanul enyhe téli időt, jövő hétvégén akár már mínusz 10 fok is lehet. ","shortLead":"Eddig élvezhettük a szokatlanul enyhe téli időt, jövő hétvégén akár már mínusz 10 fok is lehet. ","id":"20210103_Keszuljon_fel_jovo_heten_tenyleg_jon_a_tel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e666bfe-1001-4685-b74a-62dcecef8073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d095a1-6055-4d38-934b-f7bc81e71b58","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Keszuljon_fel_jovo_heten_tenyleg_jon_a_tel","timestamp":"2021. január. 03. 15:42","title":"Készüljön fel, jövő héten tényleg jön a tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ne ijedjen meg, ha hétfő délelőtt morgó szirénákat hall.","shortLead":"Ne ijedjen meg, ha hétfő délelőtt morgó szirénákat hall.","id":"20210103_Orszagos_szirenaprobaval_inditja_az_evet_a_katasztrofavedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f28918ae-064f-4ca0-bb0d-25bab95e9ca7","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Orszagos_szirenaprobaval_inditja_az_evet_a_katasztrofavedelem","timestamp":"2021. január. 03. 20:50","title":"\"Figyelem, ez próba!\" - országos szirénázással indítja az évet a katasztrófavédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump továbbra sem törődött bele abba, hogy elveszítette az elnökválasztást.","shortLead":"Donald Trump továbbra sem törődött bele abba, hogy elveszítette az elnökválasztást.","id":"20210103_Trump_arra_keri_a_kovetoit_hogy_tuntessenek_erte_Washingtonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecce7e59-00c3-4887-9278-04c87dfbef97","keywords":null,"link":"/vilag/20210103_Trump_arra_keri_a_kovetoit_hogy_tuntessenek_erte_Washingtonban","timestamp":"2021. január. 03. 12:13","title":"Trump arra kéri a követőit, hogy tüntessenek érte Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Halálos áldozatokból már 1,84 millió van.","shortLead":"Halálos áldozatokból már 1,84 millió van.","id":"20210104_koronavirus_fertozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa33a51-f43a-4e61-a9e7-a0a65373ca9f","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_koronavirus_fertozott","timestamp":"2021. január. 04. 08:48","title":"Koronavírus a világban: átlépte a 85 milliót a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12f94d1d-4aef-4be7-bbff-dda60c030b5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még nem tudni, mikor kezdhetik meg Magyarországon a tömeges oltást.","shortLead":"Még nem tudni, mikor kezdhetik meg Magyarországon a tömeges oltást.","id":"20210103_Ujabb_103_ember_halt_meg_es_1307_uj_fertozottje_van_a_koronavirusjarvanynak_itthon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12f94d1d-4aef-4be7-bbff-dda60c030b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ad6b4b-7add-4998-a24d-79161ccc956d","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Ujabb_103_ember_halt_meg_es_1307_uj_fertozottje_van_a_koronavirusjarvanynak_itthon","timestamp":"2021. január. 03. 09:33","title":"Újabb 103 ember halt meg és 1307 új fertőzöttje van a koronavírus-járványnak itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az üzletek zárva tartásáról, valamint a lakhelyelhagyási és az éjszakai kijárási tilalom meghosszabbításáról döntött a szlovén kormány. ","shortLead":"Az üzletek zárva tartásáról, valamint a lakhelyelhagyási és az éjszakai kijárási tilalom meghosszabbításáról döntött...","id":"20210103_Januar_7ig_biztosan_maradnak_a_koronavirusjarvany_miatti_korlatozasok_Szloveniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de46868e-b550-43f3-b001-d25eee670d45","keywords":null,"link":"/vilag/20210103_Januar_7ig_biztosan_maradnak_a_koronavirusjarvany_miatti_korlatozasok_Szloveniaban","timestamp":"2021. január. 03. 15:11","title":"Január 7-ig biztosan maradnak a koronavírus-járvány miatti korlátozások Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]