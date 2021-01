Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a Twitteren tudatta a világgal, hogy vizsgálatot indít a különös megbetegedések miatt. Az utána következő események már ismertek.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a Twitteren tudatta a világgal, hogy vizsgálatot indít a különös megbetegedések...","id":"20210104_kina_who_vuhan_koronavirus_jarvany_tudogyulladas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef28726-6404-4212-9182-4dbe455d0cd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_kina_who_vuhan_koronavirus_jarvany_tudogyulladas","timestamp":"2021. január. 04. 10:23","title":"Éppen egy éve közölte a WHO, hogy tüdőgyulladásos esetekről érkeznek hírek Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista állapotáról semmit sem tudni.","shortLead":"A humorista állapotáról semmit sem tudni.","id":"20210105_koronavirus_sas_jozsef","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6b7162f-8abe-40c7-b4ab-7043c486b15a","keywords":null,"link":"/elet/20210105_koronavirus_sas_jozsef","timestamp":"2021. január. 05. 07:21","title":"Koronavírusos Sas József, állítólag kórházba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbecc32f-9d75-4795-9bf3-25ff8019d3e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Thomas Dodd koncertvideókat nézett, és úgy döntött, megváltoztatja a nevét az énekesnőére. Később semmire nem emlékezett az egészből.","shortLead":"Thomas Dodd koncertvideókat nézett, és úgy döntött, megváltoztatja a nevét az énekesnőére. Később semmire nem...","id":"20210104_thomas_dodd_celine_dion_karacsony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbecc32f-9d75-4795-9bf3-25ff8019d3e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3971da08-794e-4f2a-8990-2a73d3889deb","keywords":null,"link":"/elet/20210104_thomas_dodd_celine_dion_karacsony","timestamp":"2021. január. 04. 09:00","title":"Annyira berúgott karácsonykor, hogy Celine Dion lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d47665d-a6ac-4fc8-860b-0223b72b7e29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Richter-skála szerinti 6,4-es erősségű földrengés Magyarországon is érzékelhető volt.","shortLead":"A Richter-skála szerinti 6,4-es erősségű földrengés Magyarországon is érzékelhető volt.","id":"20210104_horvatorszag_foldrenges_felszinvaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d47665d-a6ac-4fc8-860b-0223b72b7e29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85c2f87-c79e-41a8-b734-8eeff56efe23","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_horvatorszag_foldrenges_felszinvaltozas","timestamp":"2021. január. 04. 11:08","title":"Maradandó felszínváltozást okozott a horvátországi földrengés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460e8a59-42a8-42ff-abb2-83d126aad363","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezet szeretné elkerülni, hogy iskolákban állítsanak fel oltóközpontokat.","shortLead":"A szakszervezet szeretné elkerülni, hogy iskolákban állítsanak fel oltóközpontokat.","id":"20210104_pedagogusok_szakszervezete_oltasi_terv_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=460e8a59-42a8-42ff-abb2-83d126aad363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e43cb7-253f-4a5d-a356-dbee65774500","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_pedagogusok_szakszervezete_oltasi_terv_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 04. 14:49","title":"Az oktatásban dolgozók is szerepeljenek az oltási tervben – követeli a PSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55656b7d-8479-4fd8-84a0-36f6d7860133","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez az első érdekképviselet a vállalat történelmében.\r

","shortLead":"Ez az első érdekképviselet a vállalat történelmében.\r

","id":"20210104_Szakszervezet_Google_Alphabet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55656b7d-8479-4fd8-84a0-36f6d7860133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff817e22-9048-475c-9ad6-b89d0edef680","keywords":null,"link":"/kkv/20210104_Szakszervezet_Google_Alphabet","timestamp":"2021. január. 04. 19:13","title":"Megalapították első szakszervezetüket a Google dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b321a5fb-846f-40cd-b934-d25447f4182a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Könnyed kis reklámnak szánták, most az ausztrál médiahatóság vizsgálja az egyik horgász- és kempingáruház hirdetését.","shortLead":"Könnyed kis reklámnak szánták, most az ausztrál médiahatóság vizsgálja az egyik horgász- és kempingáruház hirdetését.","id":"20210105_Egy_deneverszendvicses_poen_miatt_all_a_bal_Ausztraliaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b321a5fb-846f-40cd-b934-d25447f4182a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1250a485-a50e-4939-ae89-4dc3116ceec4","keywords":null,"link":"/elet/20210105_Egy_deneverszendvicses_poen_miatt_all_a_bal_Ausztraliaban","timestamp":"2021. január. 05. 10:12","title":"Egy denevérszendvicses poén miatt áll a bál Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88962a8e-0dce-42ef-9a3d-3e5579f686d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy átlagos álláshirdetésből nem sok minden szűrhető le. Azonban ha a Microsoft tesz közzé ilyesmit, az egész más tészta: a redmondi óriás a Windows 10 megfiatalítására keres alkalmas munkavállalókat.","shortLead":"Egy átlagos álláshirdetésből nem sok minden szűrhető le. Azonban ha a Microsoft tesz közzé ilyesmit, az egész más...","id":"20210105_microsoft_allashirdetes_windows_10_felulet_atalakitasa_operacios_rendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88962a8e-0dce-42ef-9a3d-3e5579f686d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10dc1856-e4ef-431a-a97f-55c21e6bcf61","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_microsoft_allashirdetes_windows_10_felulet_atalakitasa_operacios_rendszer","timestamp":"2021. január. 05. 09:03","title":"Nagy változás jöhet a Windows 10-ben, a Microsoft teljes átalakításra készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]