[{"available":true,"c_guid":"23fbaf9e-8a23-4986-94ad-4ea7f825a8c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több zöldség és gyümölcs fogyott, míg alkoholból, ropogtatnivalóból kevesebbet vettünk.","shortLead":"Több zöldség és gyümölcs fogyott, míg alkoholból, ropogtatnivalóból kevesebbet vettünk.","id":"20200615_egeszseges_etelek_eletmod_zoldseg_gyumolcs_jarvany_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23fbaf9e-8a23-4986-94ad-4ea7f825a8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b420566f-7d6a-4b56-9ab8-bdca0eda64da","keywords":null,"link":"/elet/20200615_egeszseges_etelek_eletmod_zoldseg_gyumolcs_jarvany_magyarorszag","timestamp":"2020. június. 15. 07:59","title":"Lett egy nagyon pozitív hozadéka a járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583b3045-d662-491d-ae31-9a41155fb8de","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Atlanta eddig is egyike volt azoknak az amerikai városoknak, ahol a tiltakozások tömegeket mozgósítottak.","shortLead":"Atlanta eddig is egyike volt azoknak az amerikai városoknak, ahol a tiltakozások tömegeket mozgósítottak.","id":"20200614_Felgyujtottak_az_atlantai_ettermet_ahol_rendorok_agyonlottek_egy_fekete_ferfit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=583b3045-d662-491d-ae31-9a41155fb8de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a420c9f-6a7a-4850-8376-833cdd73164a","keywords":null,"link":"/vilag/20200614_Felgyujtottak_az_atlantai_ettermet_ahol_rendorok_agyonlottek_egy_fekete_ferfit","timestamp":"2020. június. 14. 12:04","title":"Felgyújtották az atlantai éttermet, ahol rendőrök agyonlőttek egy fekete férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da67d73b-1e0d-478d-97c6-5218e959e0ce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hálásak, hogy az intézményben holland koronavírusos betegeket láttak el akkor, amikor a járvány túlterhelte a holland intenzív osztályokat.","shortLead":"Hálásak, hogy az intézményben holland koronavírusos betegeket láttak el akkor, amikor a járvány túlterhelte a holland...","id":"20200615_holland_sozott_hering_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da67d73b-1e0d-478d-97c6-5218e959e0ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c065558d-da6e-42d8-a199-358517ac7f0f","keywords":null,"link":"/vilag/20200615_holland_sozott_hering_koronavirus","timestamp":"2020. június. 15. 20:45","title":"Négyezer sózott heringgel mondott köszönetet egy német kórháznak Hollandia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6263abf-becf-477a-8e1d-f4f739215d67","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ismét munkában voltak a rendőrség kamerás civil autói, amelyek szabálytalankodókra vadásztak. ","shortLead":"Ismét munkában voltak a rendőrség kamerás civil autói, amelyek szabálytalankodókra vadásztak. ","id":"20200615_Korfogalomban_drifteles_es_szembol_a_rendorautoval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6263abf-becf-477a-8e1d-f4f739215d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f9b43e8-a8e7-47bf-bc3c-c1631fd0630b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200615_Korfogalomban_drifteles_es_szembol_a_rendorautoval","timestamp":"2020. június. 15. 08:58","title":"Elrontott driftelés és rossz oldalon érkező autó is feltűnik a legújabb rendőrségi válogatásvideóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcb6ea34-e54d-42d1-bfdf-8f127c60880c","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Egyre gyarapodnak a húshelyettesítők és műhúsok, ám közel sem biztos, hogy fenntarthatóbb az előállításuk, mint a legtöbb hústerméknek. Itthon még csak módjával terjednek, de van olyan szereplő, amely szerint hamarosan a húskereskedelem 20 százalékát ilyen termékek adhatják.\r

