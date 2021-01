Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec4feeba-b92a-4b18-b0c6-e7a54173e74a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 55 éves rappert és producert agyi aneurizma miatt kezelik.","shortLead":"Az 55 éves rappert és producert agyi aneurizma miatt kezelik.","id":"20210106_Korhazba_kerult_Dr_Dre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec4feeba-b92a-4b18-b0c6-e7a54173e74a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c18d911-052f-452c-ae29-4961f9e73a2b","keywords":null,"link":"/elet/20210106_Korhazba_kerult_Dr_Dre","timestamp":"2021. január. 06. 11:02","title":"Kórházba került Dr. Dre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bfcb21-f53e-410d-a845-d6fcf845a77a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A ceglédi vonalon történt vasúti fosztogatások gyanúsítottjainál volt rajtaütés.","shortLead":"A ceglédi vonalon történt vasúti fosztogatások gyanúsítottjainál volt rajtaütés.","id":"20210105_vasut_fosztogatas_cegled","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7bfcb21-f53e-410d-a845-d6fcf845a77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71eb3162-4507-49bd-9a7a-0cd86d79a77a","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_vasut_fosztogatas_cegled","timestamp":"2021. január. 05. 10:22","title":"Nyolcvan rendőr csapott le, lopott lapostévét, melltartót és cumit is találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b821d668-7356-44a2-91d0-9e6e56ab95fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötszázezernél is több lakás tulajdonosa tervez felújítást. Főleg a családi házak újulhatnak meg a kormányzati támogatással.","shortLead":"Ötszázezernél is több lakás tulajdonosa tervez felújítást. Főleg a családi házak újulhatnak meg a kormányzati...","id":"20210105_lakas_felujitas_ingatlan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b821d668-7356-44a2-91d0-9e6e56ab95fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd2923a-74b4-4a16-bf99-00c5b756f4ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210105_lakas_felujitas_ingatlan","timestamp":"2021. január. 05. 07:40","title":"Tizennégy éve nem akartak annyian lakást felújítani, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e003e18-3780-4746-a0eb-7b2b5552848b","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210106_Marabu_Feknyuz_Asszonysag_es_urasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e003e18-3780-4746-a0eb-7b2b5552848b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62a8f29-e03e-4605-ae63-048b2003412f","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_Marabu_Feknyuz_Asszonysag_es_urasag","timestamp":"2021. január. 06. 09:35","title":"Marabu Féknyúz: Asszonyság és uraság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b076a904-7a64-4f46-907e-ef3fa765ed7b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Oroszország érdekelt abban, hogy megszűnjön a Kárpátalján élő magyarok és ukránok közötti békés egymás mellett élés, és ezért az orosz titkosszolgálatok igencsak aktívak a térségben - véli egy ukrán elemző, aki szerint a legutóbbi provokációk mögött is Moszkva áll.","shortLead":"Oroszország érdekelt abban, hogy megszűnjön a Kárpátalján élő magyarok és ukránok közötti békés egymás mellett élés, és...","id":"20210105_Nagyon_aktiv_Oroszorszag_a_Karpataljan__ukran_elemzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b076a904-7a64-4f46-907e-ef3fa765ed7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4f554a1-2296-41f4-aabd-d81b93f16c1f","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_Nagyon_aktiv_Oroszorszag_a_Karpataljan__ukran_elemzo","timestamp":"2021. január. 05. 20:15","title":"Nagyon aktív Oroszország a Kárpátalján – véli egy ukrán elemző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e67491d-7a67-478d-908d-3ab4219f39ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei új töltési technológiája megkapta a kínai hatósági tanúsítványt, így elvileg már nincs akadálya annak, hogy betegyenek a csomagba egy új, minden korábbinál gyorsabb mobiltöltőt.","shortLead":"A Huawei új töltési technológiája megkapta a kínai hatósági tanúsítványt, így elvileg már nincs akadálya annak...","id":"20210106_huawei_gyorstolto_135w","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e67491d-7a67-478d-908d-3ab4219f39ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d896d456-351e-4b9c-a5db-cea348a3416c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_huawei_gyorstolto_135w","timestamp":"2021. január. 06. 11:03","title":"Nem elírás, 135 W-os gyorstöltővel rukkolhat elő a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7efb4551-0df6-4de9-a6af-8e97033b4fe4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Prombdrone Black Bee néven mutatták be annak a drónnak a koncepcióját, ami a fejlesztők szerint hatékonyabban tud repülni, mint az átbillenő rotoros drónok.","shortLead":"Prombdrone Black Bee néven mutatták be annak a drónnak a koncepcióját, ami a fejlesztők szerint hatékonyabban tud...","id":"20210105_dron_helikopter_repulogep_dartz_motorz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7efb4551-0df6-4de9-a6af-8e97033b4fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d748ec8-e3b4-4318-b220-ed1c835a5b70","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_dron_helikopter_repulogep_dartz_motorz","timestamp":"2021. január. 05. 11:03","title":"Helikopterbe oltott repülőgépként viselkedik a lettek új drónja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8b7e89a-a1c1-4bdd-828a-2fd88e2d435c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A német kancellár és az orosz elnök telefonon beszéltek egymással a szorosabb együttműködésről.","shortLead":"A német kancellár és az orosz elnök telefonon beszéltek egymással a szorosabb együttműködésről.","id":"20210105_nemet_orosz_vakcina_merkel_putyin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8b7e89a-a1c1-4bdd-828a-2fd88e2d435c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91bebc7-c278-4c77-8719-39d87072f83b","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_nemet_orosz_vakcina_merkel_putyin","timestamp":"2021. január. 05. 13:23","title":"Kreml: Közös vakcinaelőállításról egyeztetett Merkel és Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]