[{"available":true,"c_guid":"c744eaa6-4fdc-42b9-a4a2-f4b1de4ab93e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung néhány hónapja még beszólt az Apple-nek, amiért az iPhone 12 dobozába már nem tettek töltőfejet, most viszont ugyanerre a lépésre szánta el magát.","shortLead":"A Samsung néhány hónapja még beszólt az Apple-nek, amiért az iPhone 12 dobozába már nem tettek töltőfejet, most viszont...","id":"20210115_samsung_galaxy_s21_doboz_mi_van_a_dobozban_tolto_fulhallgato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c744eaa6-4fdc-42b9-a4a2-f4b1de4ab93e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e72ba9-a1d2-4db5-80dc-5896b76c1a4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_samsung_galaxy_s21_doboz_mi_van_a_dobozban_tolto_fulhallgato","timestamp":"2021. január. 15. 11:03","title":"Se töltő, se fülhallgató nincs a Samsung Galaxy S21-ek dobozában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f195c6-01c8-4650-8eee-fa6a5bcbd33d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 0-ról 100-ra alig több mint 2 másodperc alatt felgyorsuló Hyperion XP-1-et megjáratták egy kicsit Las Vegasban.","shortLead":"A 0-ról 100-ra alig több mint 2 másodperc alatt felgyorsuló Hyperion XP-1-et megjáratták egy kicsit Las Vegasban.","id":"20210115_utcai_forgalomban_az_5_perc_alatt_feltoltheto_1600_kmes_hatotavu_villanymotoros_hiperauto_hyperion_xp1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27f195c6-01c8-4650-8eee-fa6a5bcbd33d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c751d62c-9efb-40d4-933d-f7036143f953","keywords":null,"link":"/cegauto/20210115_utcai_forgalomban_az_5_perc_alatt_feltoltheto_1600_kmes_hatotavu_villanymotoros_hiperauto_hyperion_xp1","timestamp":"2021. január. 15. 11:38","title":"Utcán is kipróbálták az 5 perc alatt feltölthető villanymotoros hiperautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb6c8346-4422-44a4-abea-4c83bb84b649","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A Central-csoport milliárdos haszonra tett szert azon, hogy mentőangyalként befektetett az utazási irodába.","shortLead":"A Central-csoport milliárdos haszonra tett szert azon, hogy mentőangyalként befektetett az utazási irodába.","id":"202048__neckermann__valsagcsapasok__koronaallo_utak__utkeresok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb6c8346-4422-44a4-abea-4c83bb84b649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4209a2d-76f3-4453-82a8-3360cbf88ee6","keywords":null,"link":"/360/202048__neckermann__valsagcsapasok__koronaallo_utak__utkeresok","timestamp":"2021. január. 14. 15:00","title":"Gyökeres váltásra készül a túlélés érdekében a Neckermann új tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2863454e-2677-475b-8b36-4e63039d18c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Élénk volt a luxuscikkek piaca 2020-ban is a BÁV Aukciósház szerint.","shortLead":"Élénk volt a luxuscikkek piaca 2020-ban is a BÁV Aukciósház szerint.","id":"20210115_bav_aukcioshaz_luxuscikkek_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2863454e-2677-475b-8b36-4e63039d18c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d09353b7-03cc-4ef2-919c-ae2d989420bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_bav_aukcioshaz_luxuscikkek_2020","timestamp":"2021. január. 15. 12:14","title":"Több mint 11 milliót fizetett valaki egy fülbevalóért a BÁV aukcióján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea546fc5-b6bd-4add-aa82-2a8430592daa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sensation, azaz szenzáció a szlogenje a nagy tajvani chipgyártó jövő heti rendezvényének, amelyen bemutatkozhat egy új, 6 nm-es gyártástechnológián alapuló chipkészlet.","shortLead":"Sensation, azaz szenzáció a szlogenje a nagy tajvani chipgyártó jövő heti rendezvényének, amelyen bemutatkozhat egy új...","id":"20210114_mediatek_rendezveny_6_nm_chipkeszlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea546fc5-b6bd-4add-aa82-2a8430592daa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c103ac7-a3ca-44de-b944-96c5c82b1174","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_mediatek_rendezveny_6_nm_chipkeszlet","timestamp":"2021. január. 14. 11:33","title":"Szenzációt ígér jövő hétre a MediaTek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az oltóanyagból azért érkezik kevesebb az EU-ba, mert az azt gyártó amerikai cég újraszervezi a termelést, hogy több vakcinát tudjon legyártani.","shortLead":"Az oltóanyagból azért érkezik kevesebb az EU-ba, mert az azt gyártó amerikai cég újraszervezi a termelést, hogy több...","id":"20210115_pfizer_biontech_vakcina_oltas_europai_unio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecef4cb9-4723-479d-807d-760c441ff9d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_pfizer_biontech_vakcina_oltas_europai_unio","timestamp":"2021. január. 15. 19:42","title":"Hat uniós ország is tiltakozik a csökkenő Pfizer-szállítmányok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7956ea8e-34f9-4b82-af97-5f42f94fca3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó retró hangulatú városi kisautója minden korábbinál erősebb motort kapott.","shortLead":"Az olasz gyártó retró hangulatú városi kisautója minden korábbinál erősebb motort kapott.","id":"20210115_220_loero_fiat_500_abarth","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7956ea8e-34f9-4b82-af97-5f42f94fca3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d583180a-174f-418f-abe7-d0c63dbfb90d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210115_220_loero_fiat_500_abarth","timestamp":"2021. január. 15. 09:24","title":"220 lóerő talán már elég lesz a kis Fiat 500-asban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"680e9d72-6426-480a-8d93-0cfdd312c188","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kereskedők könnyedén meg tudják kerülni az online platformok különböző illegális vadállat-kereskedelemre vonatkozó szabályait.","shortLead":"A kereskedők könnyedén meg tudják kerülni az online platformok különböző illegális vadállat-kereskedelemre vonatkozó...","id":"20210114_Hiaba_tiltottak_be_12_eve_tovabbra_is_arulnak_elefantcsont_termekeket_az_eBayen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=680e9d72-6426-480a-8d93-0cfdd312c188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51445764-9685-40e9-9f5b-6ddff250e55c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210114_Hiaba_tiltottak_be_12_eve_tovabbra_is_arulnak_elefantcsont_termekeket_az_eBayen","timestamp":"2021. január. 14. 13:38","title":"Hiába tiltották be 12 éve, továbbra is árulnak elefántcsont termékeket eBay-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]