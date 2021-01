Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"622e0a4a-71ae-47ca-b3c5-035bc5251692","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Laguna tulajdonosa alkalmazottként jelentené be a vendégeit, így ők jogszerűen tartózkodhatnának a presszójában.\r

","shortLead":"A Laguna tulajdonosa alkalmazottként jelentené be a vendégeit, így ők jogszerűen tartózkodhatnának a presszójában.\r

","id":"20210128_Alkalmazott_bejelentes_debreceni_vendeglos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=622e0a4a-71ae-47ca-b3c5-035bc5251692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c4adb00-8ad3-476a-a7fb-ce040d128cd9","keywords":null,"link":"/kkv/20210128_Alkalmazott_bejelentes_debreceni_vendeglos","timestamp":"2021. január. 28. 13:36","title":"Biliárdasztal- és sörpadtesztelőket venne fel egy debreceni vendéglős, hogy kinyithasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Csak azok kaphatnak Madridban koronavírus-oltást a következő tíz napban, akik már a második adagra várnak.","shortLead":"Csak azok kaphatnak Madridban koronavírus-oltást a következő tíz napban, akik már a második adagra várnak.","id":"20210127_madrid_vakcina_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7e487c-e49f-4d4d-a401-9928b9e87e12","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_madrid_vakcina_oltas","timestamp":"2021. január. 27. 21:37","title":"Részben felfüggesztették Madridban az oltásokat, mert nincs elég vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5149d1d4-3f1f-4599-b798-5c1739db5a9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén egyre többször fogunk találkozni kijelző alatti ujjlenyomat-szkennerekkel, sőt akár az összehajtható telefonokba is beköltözhet ez a megoldás.","shortLead":"Idén egyre többször fogunk találkozni kijelző alatti ujjlenyomat-szkennerekkel, sőt akár az összehajtható telefonokba...","id":"20210128_samsung_galaxy_z_fold3_kijelzo_alatti_ujjlenyomatolvaso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5149d1d4-3f1f-4599-b798-5c1739db5a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37b0c35-b41b-4ca0-9bbb-320df21acb9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_samsung_galaxy_z_fold3_kijelzo_alatti_ujjlenyomatolvaso","timestamp":"2021. január. 28. 11:03","title":"Az összehajtható képernyőbe is betenné az ujjlenyomat-olvasót a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a588ea-51dc-4c0b-9d84-360b2af4a177","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Néhány mutató ismét romlani kezdett, az iskolák részleges újranyitását is elhalasztották.","shortLead":"Néhány mutató ismét romlani kezdett, az iskolák részleges újranyitását is elhalasztották.","id":"20210129_csehorszag_korlatozas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7a588ea-51dc-4c0b-9d84-360b2af4a177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c06f51f1-556d-4eed-b88c-a208b3285439","keywords":null,"link":"/vilag/20210129_csehorszag_korlatozas_koronavirus","timestamp":"2021. január. 29. 06:51","title":"Újabb korlátozásokat vezetnek be Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt oregoni egészségügyi dolgozó éppen egy kisebb vakcinaszállítmánnyal sietett vissza a klinikára, mikor egy baleset miatt nem tudtak továbbhaladni a behavazott autóúton. Miután az oltások felhasználhatósága pár órán belül lejárt volna, improvizálniuk kellett. ","shortLead":"Öt oregoni egészségügyi dolgozó éppen egy kisebb vakcinaszállítmánnyal sietett vissza a klinikára, mikor egy baleset...","id":"20210128_Hovihar_Oregon_vakcina_oltas_felhasznalhatosagi_ido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc65093-66b7-4aac-97e7-3ecf9a0f89fa","keywords":null,"link":"/elet/20210128_Hovihar_Oregon_vakcina_oltas_felhasznalhatosagi_ido","timestamp":"2021. január. 28. 17:39","title":"Elakadt a hóviharban egy csapat oregoni egészségügyi dolgozó, nekiálltak beoltani az autósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d54ed7-6aad-472a-81ef-9f7e44540519","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Jedermanntól szabadon választott összegért lehet elvinni a megmaradt készletet.","shortLead":"A Jedermanntól szabadon választott összegért lehet elvinni a megmaradt készletet.","id":"20210127_laposa_bence_magyar_turisztikai_ugynokseg_allami_tamogatas_boraszat_jedermann","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48d54ed7-6aad-472a-81ef-9f7e44540519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f6276c-014b-4eeb-9628-08c2dbf017a3","keywords":null,"link":"/kkv/20210127_laposa_bence_magyar_turisztikai_ugynokseg_allami_tamogatas_boraszat_jedermann","timestamp":"2021. január. 27. 15:35","title":"Dobja a Laposa borokat egy budapest kávézó, miután fény derült a borász ügyeskedésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a604cd22-e31f-4f99-84d3-b6e3a28eaf9c","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Továbbra sincs az EU-nak hatékony menekültügyi politikája. A tagállamok többsége hajlandó lenne tárgyalni a legújabb brüsszeli javaslatról, a magyar kormány azonban visszautasítja a terveket. Közben a menekülttáborokban romlanak a körülmények és nő a feszültség.","shortLead":"Továbbra sincs az EU-nak hatékony menekültügyi politikája. A tagállamok többsége hajlandó lenne tárgyalni a legújabb...","id":"20210129_europai_unio_menekultugy_szijjarto_migracio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a604cd22-e31f-4f99-84d3-b6e3a28eaf9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"105755a4-6d33-462e-b1c7-5242e6688a3a","keywords":null,"link":"/eurologus/20210129_europai_unio_menekultugy_szijjarto_migracio","timestamp":"2021. január. 29. 05:23","title":"Éledezik a migrációs vita, Szijjártó éberséget kér, \"mert Brüsszel nem nyugszik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56bc49ac-1fc2-4a9c-8b57-5cf12582e732","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","id":"202104_kasszas_jani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56bc49ac-1fc2-4a9c-8b57-5cf12582e732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007d2fa5-0067-48a9-84b5-3567c2bdd1b3","keywords":null,"link":"/itthon/202104_kasszas_jani","timestamp":"2021. január. 28. 14:05","title":"Nagy Gábor: Kasszás Jani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]