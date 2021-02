Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c27e873-711a-41e9-b2e5-ab89c071541f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Mentőt kellett hívni a színésznőhöz.","shortLead":"Mentőt kellett hívni a színésznőhöz.","id":"20210207_Jennifer_Lawrence_megserult_az_uj_filmje_forgatasan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c27e873-711a-41e9-b2e5-ab89c071541f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816c829c-5660-4158-bb9d-8277864f9a8d","keywords":null,"link":"/elet/20210207_Jennifer_Lawrence_megserult_az_uj_filmje_forgatasan","timestamp":"2021. február. 07. 15:53","title":"Jennifer Lawrence szeme megsérült az új filmje forgatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982d15cc-0b71-428e-8e89-7746a817001e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Több száz köbméter hulladékot sodor magával a folyó.","shortLead":"Több száz köbméter hulladékot sodor magával a folyó.","id":"20210206_Szemetet_hozott_a_Tisza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=982d15cc-0b71-428e-8e89-7746a817001e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"593535f0-4b47-4599-b94a-72f44bf56127","keywords":null,"link":"/zhvg/20210206_Szemetet_hozott_a_Tisza","timestamp":"2021. február. 06. 15:35","title":"Szemetet hoz az áradó Tisza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f9f40a-a0d1-48c0-a564-57ef579a65fd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sebastian Kurz elmondta, ha engedélyezi ezeket az Európai Gyógyszerügynökség, ő bármelyikkel beoltatná magát.","shortLead":"Sebastian Kurz elmondta, ha engedélyezi ezeket az Európai Gyógyszerügynökség, ő bármelyikkel beoltatná magát.","id":"20210207_Ausztria_koronavirus_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9f9f40a-a0d1-48c0-a564-57ef579a65fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67bcc800-8b43-426c-9ba1-ed9f52741920","keywords":null,"link":"/kkv/20210207_Ausztria_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. február. 07. 16:10","title":"Ausztria szeretné gyártani a kínai és az orosz vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7502c1-b097-44b7-a567-91bec1f1a971","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden a CBS-nek arról is beszélt, hogy nem szeretné, ha Donald Trump a továbbiakban is hírszerzési tájékoztatókat olvashatna, a koronavírus miatti gazdaságélénkítő csomagból pedig kikerülhet a szövetségi minimálbér-rendelkezés.","shortLead":"Joe Biden a CBS-nek arról is beszélt, hogy nem szeretné, ha Donald Trump a továbbiakban is hírszerzési tájékoztatókat...","id":"20210208_irani_atomalku_joe_biden_ali_hamenei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc7502c1-b097-44b7-a567-91bec1f1a971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b22fc51-ca1f-4980-b0f8-d84932e8ff85","keywords":null,"link":"/vilag/20210208_irani_atomalku_joe_biden_ali_hamenei","timestamp":"2021. február. 08. 05:56","title":"Iráni atomalku: egymástól várja az első lépést Washington és Teherán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d531752b-69d0-41b2-89e5-3c15cedbd9ce","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Éles a vita folyik arról, hogyan kellene hozzáállni a kibocsátott szén-dioxid legkörből történő kivonásához. Van, aki szerint ez az egyetlen megoldás, mások szerint viszont csak elodázzák a kibocsátás megszüntetését. ","shortLead":"Éles a vita folyik arról, hogyan kellene hozzáállni a kibocsátott szén-dioxid legkörből történő kivonásához. Van, aki...","id":"20210207_szenkivonas_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d531752b-69d0-41b2-89e5-3c15cedbd9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f47f42f-2cfd-42ce-8ac6-c1629b98098a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210207_szenkivonas_klimavaltozas","timestamp":"2021. február. 07. 11:00","title":"Ördögi kör, kiskapu vagy tényleg megéri fát ültetni a klímaváltozás ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"609adc67-f396-4c41-b4c5-d77ceed9410c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Interior Design Kft. tavalyi eredményeiről még nincsenek hivatalos adatok, de a jelek szerint jól indult a 2020-as évük.","shortLead":"Az Interior Design Kft. tavalyi eredményeiről még nincsenek hivatalos adatok, de a jelek szerint jól indult a 2020-as...","id":"20210208_szijjartonagy_szilvia_interior_design_kft_porsche_cayanne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=609adc67-f396-4c41-b4c5-d77ceed9410c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c214066-1a6f-456f-86d4-61083cd67f04","keywords":null,"link":"/cegauto/20210208_szijjartonagy_szilvia_interior_design_kft_porsche_cayanne","timestamp":"2021. február. 08. 08:49","title":"Honlapja még nincsen, de 16 milliós terepjárója már van Szijjártó-Nagy Szilvia cégének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58e475c5-537c-421b-a205-9a4b274bb53a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megismerhetjük, milyen klasszikus filmekben használták a szemüvegeket, amelyek Emmi néni budapesti üzletében készültek. Közben összegyűlnek a környék kézművesei, hogy megünnepeljék az idős hölgy születésnapját. Emmi néni csodálatos élete harmadik, befejező rész.","shortLead":"Megismerhetjük, milyen klasszikus filmekben használták a szemüvegeket, amelyek Emmi néni budapesti üzletében készültek...","id":"20210206_Doku360_Emmi_neni_csodalatos_elete_harmadik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58e475c5-537c-421b-a205-9a4b274bb53a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a9dd92-bef4-46f5-90ec-dcc8d1b239e2","keywords":null,"link":"/360/20210206_Doku360_Emmi_neni_csodalatos_elete_harmadik_resz","timestamp":"2021. február. 06. 19:00","title":"Doku360: 101 év észrevétlenül pörgött le, mint egy álom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dc7d576-fda2-4cb2-8fe5-78fc64954595","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az emberek sokszor nagy ötleteket dobnak sutba, ha azok nem szerepelnek egyetlen forgatókönyvben sem, vagy nincsenek megfelelően tálalva - mutat rá Robert J. Shiller Narratív közgazdaságtan című könyvében. Részlet.","shortLead":"Az emberek sokszor nagy ötleteket dobnak sutba, ha azok nem szerepelnek egyetlen forgatókönyvben sem, vagy nincsenek...","id":"20210206_Miert_nem_kellett_az_embereknek_sokaig_a_gurulos_borond","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dc7d576-fda2-4cb2-8fe5-78fc64954595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b38a4ebd-c071-4697-839c-e4d9ba0d8183","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210206_Miert_nem_kellett_az_embereknek_sokaig_a_gurulos_borond","timestamp":"2021. február. 06. 19:13","title":"Miért nem kellett az embereknek sokáig a gurulós bőrönd?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]