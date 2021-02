Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d482cc30-0b90-4698-b217-d2de216019c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus okozta válság alatt szerencsére azért akadnak sikertörténetek is.","shortLead":"A koronavírus okozta válság alatt szerencsére azért akadnak sikertörténetek is.","id":"20210211_Egy_Twitterposzttal_mentette_meg_apja_szervizet_a_lanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d482cc30-0b90-4698-b217-d2de216019c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"366d6097-590e-4ec7-9525-f804747eefaa","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_Egy_Twitterposzttal_mentette_meg_apja_szervizet_a_lanya","timestamp":"2021. február. 11. 10:35","title":"Egy Twitter-poszttal mentette meg apja autószervizét a lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a82e20-ea20-4975-8a57-677d26066ec3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mostantól a sakkirálynőtől is kérhetünk tanácsot, de nem a sportághoz.","shortLead":"Mostantól a sakkirálynőtől is kérhetünk tanácsot, de nem a sportághoz.","id":"202106_queens_gambit_a_nagymester_vezercsele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7a82e20-ea20-4975-8a57-677d26066ec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d3119c-dfb8-404a-abc9-d96749603dce","keywords":null,"link":"/360/202106_queens_gambit_a_nagymester_vezercsele","timestamp":"2021. február. 11. 12:00","title":"Üzleti megnyitás: Polgár Judit vezércsele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3023b81e-f763-467b-a539-887a671e72a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mori Josiró, aki szerint túl sokat beszélnek a nők, sajtóértesülések szerint pénteken benyújtja lemondását.","shortLead":"Mori Josiró, aki szerint túl sokat beszélnek a nők, sajtóértesülések szerint pénteken benyújtja lemondását.","id":"20210211_olimpia_mori_josiro_valoszinuleg_lemond","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3023b81e-f763-467b-a539-887a671e72a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecabaf02-b452-4701-ac10-d6a20752439a","keywords":null,"link":"/elet/20210211_olimpia_mori_josiro_valoszinuleg_lemond","timestamp":"2021. február. 11. 17:49","title":"Lemondhat szexista megjegyzései miatt a tokiói olimpia főszervezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ca1ff31-1f5d-4f74-b84c-230be7de4857","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ehhez azonban a jelenlévő képviselők négyötödének a támogatása kell. ","shortLead":"Ehhez azonban a jelenlévő képviselők négyötödének a támogatása kell. ","id":"20210211_szavazas_veszelyhelyzet_rendelet_meghosszabbitas_Orszaggyules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ca1ff31-1f5d-4f74-b84c-230be7de4857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01bb71cc-4c3b-4276-a811-2337a7602c18","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_szavazas_veszelyhelyzet_rendelet_meghosszabbitas_Orszaggyules","timestamp":"2021. február. 11. 15:25","title":"Már kedden szavazna a kormány további felhatalmazásáról a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ce8bbc-a998-40aa-88d6-9c66ce54acd4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A perui \"aranyfolyó\" újabb bizonyítéka a területen zajló súlyos természetpusztításnak. ","shortLead":"A perui \"aranyfolyó\" újabb bizonyítéka a területen zajló súlyos természetpusztításnak. ","id":"20210212_nasa_foto_aranyfolyo_peru_aranybanya_termeszetpusztitas_amazonas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7ce8bbc-a998-40aa-88d6-9c66ce54acd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2859ec9d-7d2e-473e-900b-b851699ab0f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210212_nasa_foto_aranyfolyo_peru_aranybanya_termeszetpusztitas_amazonas","timestamp":"2021. február. 12. 09:33","title":"Fotó: \"Aranyfolyót\" fényképezett a NASA Peru felett, és ez nagyon rosszat jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff383fb6-c4a7-4079-91d4-5cf842b3dc1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az is megkapja, akinél azt igazolják, hogy már átesett a fertőzésen.","shortLead":"Az is megkapja, akinél azt igazolják, hogy már átesett a fertőzésen.","id":"20210211_vedettseget_igazolo_okmany_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff383fb6-c4a7-4079-91d4-5cf842b3dc1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fa774f-03dc-4c7c-ad7a-6dd0ba833a29","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_vedettseget_igazolo_okmany_koronavirus","timestamp":"2021. február. 11. 11:35","title":"Jön a védettséget igazoló okmány, a vele járó jogokra még várni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267b825c-844e-400b-b6b9-64a666372825","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nehéz éven van túl a sörágazat.","shortLead":"Nehéz éven van túl a sörágazat.","id":"20210211_Heineken_Hungaria_elbocsatasok_reakcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=267b825c-844e-400b-b6b9-64a666372825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6768e01d-d3ce-42cf-a98e-3b37fcc18bbc","keywords":null,"link":"/kkv/20210211_Heineken_Hungaria_elbocsatasok_reakcio","timestamp":"2021. február. 11. 09:57","title":"Reagált a Heineken Hungária a globális elbocsátásokról szóló hírekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd126587-6438-44b5-8735-a39c4ad0daff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Washington szigorúan ellenőrzi majd az országba irányuló exportot, de további intézkedéseket is kilátásba helyeztek.","shortLead":"Washington szigorúan ellenőrzi majd az országba irányuló exportot, de további intézkedéseket is kilátásba helyeztek.","id":"20210210_Egyesult_Allamok_szankcio_Mianmar_puccs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd126587-6438-44b5-8735-a39c4ad0daff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc977f8-e47d-4c3b-947f-b0318233429f","keywords":null,"link":"/vilag/20210210_Egyesult_Allamok_szankcio_Mianmar_puccs","timestamp":"2021. február. 10. 20:31","title":"Az Egyesült Államok szankciókat vezet be a mianmari puccs elkövetőivel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]