Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e16d50e6-c88d-4456-86e5-51580c9c1002","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligenciával ellátott drón 24 órás működésre képes, és jelentést is készít a szüretről.","shortLead":"A mesterséges intelligenciával ellátott drón 24 órás működésre képes, és jelentést is készít a szüretről.","id":"20210213_Intelligens_gyumolcsszuretelo_robotot_mutatott_be_egy_izraeli_ceg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e16d50e6-c88d-4456-86e5-51580c9c1002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c74e237e-d36f-4adc-a384-9213c7666113","keywords":null,"link":"/tudomany/20210213_Intelligens_gyumolcsszuretelo_robotot_mutatott_be_egy_izraeli_ceg","timestamp":"2021. február. 13. 11:27","title":"Intelligens gyümölcsszüretelő robotot mutatott be egy izraeli cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b84cc5d4-c963-48bf-be63-165a891900b4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Pintér Tibor lovas színháza ihlette meg a stand-uposokat. Kovács András Péternek mindenesetre a refrén már megvan. ","shortLead":"Pintér Tibor lovas színháza ihlette meg a stand-uposokat. Kovács András Péternek mindenesetre a refrén már megvan. ","id":"20210212_Duma_Aktual_Pinter_Tibor_lovas_szinhaza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b84cc5d4-c963-48bf-be63-165a891900b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c9a9922-e89c-486b-b7f3-9a20bb63e2af","keywords":null,"link":"/360/20210212_Duma_Aktual_Pinter_Tibor_lovas_szinhaza","timestamp":"2021. február. 12. 19:00","title":"Seven Leaders címmel készítene musicalt a honfoglalásról a Duma Aktuál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A posztra reagáltak is páran – köztük az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).","shortLead":"A posztra reagáltak is páran – köztük az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).","id":"20210212_koponyeg_idojaras_rogan_antal_foldek_orszagos_meteorolgiai_szolgalat_omsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d35efe9-f09a-406e-b8ee-86a4b2014345","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_koponyeg_idojaras_rogan_antal_foldek_orszagos_meteorolgiai_szolgalat_omsz","timestamp":"2021. február. 12. 19:44","title":"A Köpönyeg.hu is megosztotta a kormányközeli médiában megjelent Rogán-cikket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész azt mondta: egy csomó jó évét vette már el a NER, és még ki tudja, mennyit fog. ","shortLead":"A zenész azt mondta: egy csomó jó évét vette már el a NER, és még ki tudja, mennyit fog. ","id":"20210212_Lovasi_Andras_a_NERrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b30578-0dbe-45cd-8dfc-06ef3c7417c9","keywords":null,"link":"/kultura/20210212_Lovasi_Andras_a_NERrol","timestamp":"2021. február. 12. 12:10","title":"Lovasi a NER-ről: Remélem, megérem a bukásukat, hogy a nagy mű úgy megy a kukába, mint nemrég az alaptörvény szerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a2224a-d0a3-4ead-91cd-1ce9538da14f","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Immár a harmadik kiadónál jelennek meg Bereményi Géza életművének legfontosabb novellái, mégis három, markánsan különböző kötetről van szó. Más sorrendben, más csoportosításban, olykor más címek alatt bontakozik ki egy széteső család regénye. ","shortLead":"Immár a harmadik kiadónál jelennek meg Bereményi Géza életművének legfontosabb novellái, mégis három, markánsan...","id":"202106__beremenyi_geza__tenyek_es_legendak__cseh_tamas__csaladi_korok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73a2224a-d0a3-4ead-91cd-1ce9538da14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79d011f1-6fa2-4589-a600-e4e4eac701f3","keywords":null,"link":"/360/202106__beremenyi_geza__tenyek_es_legendak__cseh_tamas__csaladi_korok","timestamp":"2021. február. 11. 19:00","title":"A mostani már a második sorsformáló járvány Bereményi Géza életében ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dániában egyre aggasztóbb számokat hoz a koronavírus brit törzse, Magyarországon konkrét szám összesen egyszer hangzott el ezzel kapcsolatban.","shortLead":"Dániában egyre aggasztóbb számokat hoz a koronavírus brit törzse, Magyarországon konkrét szám összesen egyszer hangzott...","id":"20210211_Kemenesi_Gabor_brit_varians_virologia_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147797f6-a65d-461c-ab41-559ec6ab083a","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_Kemenesi_Gabor_brit_varians_virologia_koronavirus","timestamp":"2021. február. 11. 18:13","title":"Kemenesi Gábor is szeretné megismerni a brit vírustörzs magyarországi adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77cd4c01-942f-417a-8296-2f5e8e537c25","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Új változatban adja ki első hat lemezét Taylor Swift. Az énekes az eredeti albumok masterfelvételeinek eladása miatt döntött az új kiadás mellett.","shortLead":"Új változatban adja ki első hat lemezét Taylor Swift. Az énekes az eredeti albumok masterfelvételeinek eladása miatt...","id":"20210212_Taylor_Swift_tudja_hogy_kell_kiszurni_egy_nagyhatalmu_menedzserrel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77cd4c01-942f-417a-8296-2f5e8e537c25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5fbb4c0-6adf-4958-8981-df806132bf7a","keywords":null,"link":"/elet/20210212_Taylor_Swift_tudja_hogy_kell_kiszurni_egy_nagyhatalmu_menedzserrel","timestamp":"2021. február. 12. 09:28","title":"Taylor Swift tudja, hogy kell kiszúrni egy nagyhatalmú menedzserrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae1b90bd-51fe-4f2e-b868-6adf73c4cf2d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megállapították a Naprendszer valaha megfigyelt legtávolabbi objektumának keringési pályáját. ","shortLead":"Megállapították a Naprendszer valaha megfigyelt legtávolabbi objektumának keringési pályáját. ","id":"20210212_urkutatas_naprendszer_farfarout_messze_messze_kint_2018_ag37","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae1b90bd-51fe-4f2e-b868-6adf73c4cf2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c6cbdfc-9731-4e42-a350-6dbd3cdcec10","keywords":null,"link":"/tudomany/20210212_urkutatas_naprendszer_farfarout_messze_messze_kint_2018_ag37","timestamp":"2021. február. 12. 11:33","title":"Találtak egy kisbolygót a Naprendszerben, ami még a Plutónál is messzebb van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]