[{"available":true,"c_guid":"9ff1cee0-cac2-4359-85f0-30870b0ea4e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök egy órán belül elfogták és őrizetbe vették a feltételezett elkövetőt.\r

","shortLead":"A rendőrök egy órán belül elfogták és őrizetbe vették a feltételezett elkövetőt.\r

","id":"20210219_Gyujtogatas_bolt_raktar_Agard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ff1cee0-cac2-4359-85f0-30870b0ea4e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13bb83cf-cf3e-4091-bde8-3f7b941795a7","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_Gyujtogatas_bolt_raktar_Agard","timestamp":"2021. február. 19. 16:29","title":"Nem kapott hitelt, ezért felgyújtotta a boltos raktárát egy férfi Agárdon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"795e8644-fb1f-406b-be4b-ae31d6e4e101","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Amerikai sajtóinformációk szerint bizonyos rendőrtisztek maguk is részt vehettek az ostromban.\r

\r

","shortLead":"Amerikai sajtóinformációk szerint bizonyos rendőrtisztek maguk is részt vehettek az ostromban.\r

\r

","id":"20210219_Hat_rendortisztet_felfuggesztettek_a_capitoliumi_rendorsegnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=795e8644-fb1f-406b-be4b-ae31d6e4e101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54399953-8419-4c8e-b9c9-9bf6ead3942a","keywords":null,"link":"/vilag/20210219_Hat_rendortisztet_felfuggesztettek_a_capitoliumi_rendorsegnel","timestamp":"2021. február. 19. 21:49","title":"Capitoliumi zavargások: Felfüggesztettek hat rendőrtisztet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eed0ce-2f09-4064-94ce-8f4e24c9e6e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Aston Martin luxusmárkája csak néhány tucatot gyártott ebből az 5 méternél jelentősen hosszabb sportos szedánból.","shortLead":"Az Aston Martin luxusmárkája csak néhány tucatot gyártott ebből az 5 méternél jelentősen hosszabb sportos szedánból.","id":"20210220_a_luxus_netovabbja_egy_szuperritka_lagonda_taraf_uj_gazdara_var_aston_martin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52eed0ce-2f09-4064-94ce-8f4e24c9e6e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0606d595-2435-4e2a-8c5f-dc2a1b56b3f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210220_a_luxus_netovabbja_egy_szuperritka_lagonda_taraf_uj_gazdara_var_aston_martin","timestamp":"2021. február. 21. 06:41","title":"A luxus netovábbja: egy szuperritka Lagonda Taraf új gazdára vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ce9aea-2b6b-4d1c-bfe6-7badd9b25887","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A többek között Ördög Nóra és Nánási Pál által megálmodott BPS Stúdió a Budapest School ötéves középiskolája lesz, és már a 2021/2022-es tanévben elindul. Az iskola a kreatív ipar területeit összefogva, a folyamatos, közös alkotás folyamatának megismerését állítja a képzés középpontjába.



","shortLead":"A többek között Ördög Nóra és Nánási Pál által megálmodott BPS Stúdió a Budapest School ötéves középiskolája lesz, és...","id":"20210219_Uj_kozepiskolat_indit_a_Budapest_School","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72ce9aea-2b6b-4d1c-bfe6-7badd9b25887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"517eeb7a-10d0-461a-af4f-8f0bf40b1a06","keywords":null,"link":"/elet/20210219_Uj_kozepiskolat_indit_a_Budapest_School","timestamp":"2021. február. 19. 12:32","title":"Új középiskolát indít a Budapest School","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96156d10-da76-437d-a756-cb485c4df412","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök az az InfoRádiónak adott interjújában azt mondta, nem akarnak nyomozni a képviselőjelöltjeik után. Kövér László szerint a 2022-es választási kampány piszkosabb lesz és aljasabb, mint valaha.","shortLead":"A házelnök az az InfoRádiónak adott interjújában azt mondta, nem akarnak nyomozni a képviselőjelöltjeik után. Kövér...","id":"20210220_Kover_Laszlo_Nem_akarunk_erkolcsrendorseget_felallitani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96156d10-da76-437d-a756-cb485c4df412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f325b3-44b0-4fa8-b941-0789e5b1821f","keywords":null,"link":"/itthon/20210220_Kover_Laszlo_Nem_akarunk_erkolcsrendorseget_felallitani","timestamp":"2021. február. 20. 08:37","title":"Kövér László: Nem akarunk erkölcsrendőrséget felállítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfcacada-ea5a-4c8a-9814-8d2dcf9cbdf5","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Összeszedtük azokat a neveket, akikre biztosan lehet szavazni a 106 választókerületben az ellenzéki előválasztáson. A fővárosban várható pár nagy csata, de érdekesnek ígérkezik Szombathely is. A pártok egyelőre készülődnek az őszi küzdelemre. ","shortLead":"Összeszedtük azokat a neveket, akikre biztosan lehet szavazni a 106 választókerületben az ellenzéki előválasztáson...","id":"20210220_Budapest_videk_ellenzeki_elovalasztas_jeloltek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfcacada-ea5a-4c8a-9814-8d2dcf9cbdf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b72e05-6643-44f6-a1f9-7bad10b8ae2c","keywords":null,"link":"/itthon/20210220_Budapest_videk_ellenzeki_elovalasztas_jeloltek","timestamp":"2021. február. 20. 13:00","title":"Budapesten már alakul az előválasztás mezőnye, a Momentum a legaktívabb vidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4500d4e-57c0-4a8e-83ac-b94e3d55b161","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vakcinaregisztrációról és nemzeti konzultációról szóló honlap is érintett.","shortLead":"A vakcinaregisztrációról és nemzeti konzultációról szóló honlap is érintett.","id":"20210219_Hackertamadas_kormanyzati_oldal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4500d4e-57c0-4a8e-83ac-b94e3d55b161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"554b260e-9e63-44bb-9c04-27a1cb63d9c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_Hackertamadas_kormanyzati_oldal","timestamp":"2021. február. 19. 15:05","title":"Hackertámadás érte a vakcinaregisztrációs oldalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba17052b-d9d8-4b92-9488-ac92908ef936","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járványon nyerészkedő orvostól és társától közel egymillió forintot foglaltak le.","shortLead":"A járványon nyerészkedő orvostól és társától közel egymillió forintot foglaltak le.","id":"20210219_favipiravir_gyogyszer_koronavirus_nyereszkedes_orvos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba17052b-d9d8-4b92-9488-ac92908ef936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf83f55a-4a2b-410f-8d41-8413c25c49f2","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_favipiravir_gyogyszer_koronavirus_nyereszkedes_orvos","timestamp":"2021. február. 19. 10:58","title":"Favipiravirral seftelt a fővárosi orvos, aki pénzért adott gyógyszert koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]