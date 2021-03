Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7b38930-230e-4950-9684-4faa30d3009a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A héten Zuzana Caputová szlovák államfő nemtetszését fejezte ki az orosz vakcina beszerzése miatt.\r

","shortLead":"A héten Zuzana Caputová szlovák államfő nemtetszését fejezte ki az orosz vakcina beszerzése miatt.\r

","id":"20210304_Szputnyik_vakcina_szerzodes_Szlovakia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7b38930-230e-4950-9684-4faa30d3009a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f55da25-015f-4575-927f-4ef954ab50cf","keywords":null,"link":"/vilag/20210304_Szputnyik_vakcina_szerzodes_Szlovakia","timestamp":"2021. március. 04. 17:22","title":"A Szputnyik V gyártója felbonthatja a szlovák szerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9546f107-d3e9-44c8-a5b0-01e3a50dde54","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"A Fidesz azt mondja: még nincs döntés arról, hova lépnek át, miután szerdán bejelentették: az alapszabály módosítása miatt kilépnek az EPP frakciójából. Bármerre is indulnak azonban el, az nagy mozgásokat indíthat el. ","shortLead":"A Fidesz azt mondja: még nincs döntés arról, hova lépnek át, miután szerdán bejelentették: az alapszabály módosítása...","id":"20210304_Atalakulhatnak_eroviszonyok_EP_Fidesz_kilepes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9546f107-d3e9-44c8-a5b0-01e3a50dde54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed426925-b4e4-43ee-8be6-f1a98fdce1c1","keywords":null,"link":"/eurologus/20210304_Atalakulhatnak_eroviszonyok_EP_Fidesz_kilepes","timestamp":"2021. március. 04. 06:30","title":"Komoly felfordulást okozhat az Európai Parlamentben a Fidesz kilépése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3cd11e-927e-4374-8bd1-210d2ccce776","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője, Gyurcsány Ferenc felesége azt írta, lázas és fáj a feje.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője, Gyurcsány Ferenc felesége azt írta, lázas és fáj a feje.","id":"20210305_dobrev_klara_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c3cd11e-927e-4374-8bd1-210d2ccce776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5bf9e7-0244-4ca2-8522-b4665b49632f","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_dobrev_klara_koronavirus","timestamp":"2021. március. 05. 14:55","title":"Dobrev Klára koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a23f5259-f7b2-4d06-890d-a015bf51f984","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Háttér Társaság szerint a hatóság el akarja hallgattatni az LMBTQ szervezeteket.","shortLead":"A Háttér Társaság szerint a hatóság el akarja hallgattatni az LMBTQ szervezeteket.","id":"20210304_Eljaras_Mediatanacs_RTL_hirdetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a23f5259-f7b2-4d06-890d-a015bf51f984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"292d7634-2500-4253-a757-0a3f46997aea","keywords":null,"link":"/elet/20210304_Eljaras_Mediatanacs_RTL_hirdetes","timestamp":"2021. március. 04. 20:14","title":"A gyerekek védelmére hivatkozva indított eljárást a Médiatanács az RTL ellen, mert leadták a szivárványcsaládokról szóló hirdetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31e4921-f375-4a1a-8605-0d95918f72c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közzétette az Országos Kórházi Főigazgatóság, hogy mely pozíciókból hányan nem léptek át az egészségügyi szolgálati jogviszonyba.","shortLead":"Közzétette az Országos Kórházi Főigazgatóság, hogy mely pozíciókból hányan nem léptek át az egészségügyi szolgálati...","id":"20210304_egeszsegyugy_orszagos_korhazi_foigazgatosag_szolgalati_jogviszony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a31e4921-f375-4a1a-8605-0d95918f72c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"951cecdd-dabe-4e88-ab0c-69776bab5cdb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_egeszsegyugy_orszagos_korhazi_foigazgatosag_szolgalati_jogviszony","timestamp":"2021. március. 04. 10:50","title":"Több mint 2500 szakdolgozó mondott búcsút az állami egészségügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a7c956-b67d-41b5-be26-7f34b9bc5fd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DxOMark független tesztlabor rendre megvizsgálja az új csúcstelefonok fotózási és videózási képességeit. Az idei év egyik legkiemelkedőbb modelljénél, a Galaxy S 21 Ultránál is így tett, azonban az eredmények némi csalódást okoztak.","shortLead":"A DxOMark független tesztlabor rendre megvizsgálja az új csúcstelefonok fotózási és videózási képességeit. Az idei év...","id":"20210304_dxomark_vizsgalat_samsung_galaxy_s21_ultra_kamera_kepzaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48a7c956-b67d-41b5-be26-7f34b9bc5fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1baa3907-bb29-4dd6-acba-6130978eea5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_dxomark_vizsgalat_samsung_galaxy_s21_ultra_kamera_kepzaj","timestamp":"2021. március. 04. 09:33","title":"Csalódott a független tesztlabor a Galaxy S21 Ultra kamerájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dc2153e-17a7-4e48-8e93-3d3234b26c39","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210304_Marabu_Feknyuz_Orban_es_az_ellenzeki_sajto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dc2153e-17a7-4e48-8e93-3d3234b26c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d562f62-f8ef-4093-bbe3-f7af7bcd159c","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_Marabu_Feknyuz_Orban_es_az_ellenzeki_sajto","timestamp":"2021. március. 04. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Orbán és az ellenzéki sajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bae1548-23b4-41e4-88dc-887c30595e93","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2020-ban, Szikszón találtak három nyávogó kismacskát, de meglepően vadak voltak: kiderült, hogy vadmacskákról van szó. Most szabadon engedték mindhármat a Bükkben.","shortLead":"2020-ban, Szikszón találtak három nyávogó kismacskát, de meglepően vadak voltak: kiderült, hogy vadmacskákról van szó...","id":"20210304_Tul_vadnak_tuntek_a_kiscicak_szabadon_engedtek_a_tavaly_talalt_vadmacskakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bae1548-23b4-41e4-88dc-887c30595e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1058ef46-8553-48ac-b955-bef7639eccb3","keywords":null,"link":"/elet/20210304_Tul_vadnak_tuntek_a_kiscicak_szabadon_engedtek_a_tavaly_talalt_vadmacskakat","timestamp":"2021. március. 04. 08:58","title":"Túl vadnak tűntek a kiscicák: szabadon engedték a tavaly talált vadmacskákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]