Megjelent a Magyar Közlöny várva várt száma, így végre egészen pontosan megmondhatjuk, hogy mi is zár be hétfőtől.

Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

A járványügyi szigorításokról szóló kormányrendelet pénteken délután vált nyilvánossá. Az iskolákat, munkáltatókat érintő változásokról ide kattintva olvashat, a boltokat, üzleteket érintő szigorításokat itt lent soroljuk fel.

Lehet nőnapra virágot venni?

Igen, Orbán Viktor miniszterelnök is bejelentette pénteken reggel: a virágárusok, az ünnepre – és az ünnepre bevásárolt készletre – tekintettel nem hétfőn, csak kedden kötelesek bezárni. Persze virágot ezt követően is vásárolhatunk, csak nem a szaküzletekben.

A piacok nyitva maradnak?

A piacokon alapvetően élelmiszerüzletek és vegyiáru-boltokat találhatunk, ezeknek - vagyis egészen pontosan a napi fogyasztási cikkeket forgalmazó üzleteknek – a nyitvatartását nem korlátozták, így nincs ok arra sem, hogy a csarnokok, helyi termelői piacok bezárjanak. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az ócskapiacok, ruhákat árusító helyek is nyitva tarthatnak.

A barkácsboltok nyitva lesznek?

Itt a tavasz, ráadásul egy olyan évben, amikor a kormány komoly támogatásokat is kínál az építkezőknek, felújítóknak, komoly érvágást jelenthet még egy legalább kéthetes bezárás is. Ez is magyarázhatja a kivételezést – erre egyébként tavaly is volt példa, igaz, akkor csak a korai zárást úszták meg ezek az üzletek. A mostani rendelet szerint minden olyan üzlet nyitva tarthat, amelyben munkavégzéshez szükséges anyagokat és eszközöket árulnak. Tehát alkatrészeket, építőanyagokat, gépeket továbbra is lehet vásárolni ezekben a boltokban – a szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket forgalmazó üzletekben azonban nem. És nem tartozik ebbe a kategóriába a bútorszerelés sem, így lakberendezési boltba is hiába indulunk a következő két hétben.

Itt a tavasz, hogy fogok kertészkedni?

Szerencsére ennek is csak a közelgő hidegfront szab határt, a mezőgazdasági üzletek, kertészeti árudák, a műtrágyát értékesítő boltok továbbra is nyitva lesznek.

Élelmiszerbolt az, amelyik állateledelt vagy takarmányt árul?

Igen, és ennek megfelelően nyitva is tarthat. Ugyanígy az állatgyógyszereket értékesítő boltoknak sem kell bezárniuk, és az állatorvosok is működhetnek tovább.

Mehetek-e a postára?

Ha szükséges, természetesen igen. Mindez azért is fontos lehet, mert sokaknak a csomagja a postára (akár a hivatalba) érkezik, így az átvételt nehezítené a bezárás. Aki újságért menne a postára, annak van egy jó hírünk: az újságosoknak sem kell bezárniuk.

Az autószerelők ugye nem zárnak be?

Nem túl életszerű az, hogy egy bedöglött autót ne lehessen kisegíteni a bajból. Ezt felismerte szerencsére a kormány is, így az autószervizek nyitva maradhatnak a lezárás idején is. Sőt, alkatrészt is árusíthatnak, ezt szintén engedélyezi a rendelet, aki pedig járművet bérelne, azt is megteheti.

Bedöglött a turmixgépem és a tévém, kuka?

Nem, a háztartási és mezőgazdasági gépek szervizei nyitva lehetnek. Ugyanígy szervizeltethetünk továbbra is híradástechnikai eszközöket, tehát egy elromlott telefonnal is van hova fordulni.

Mi lesz, ha eltörik a szemüvegem, vagy letörik a fogam?

A magánegészségügyi szolgáltatást – és ide értik a szemüvegkészítést is – engedélyezi az új rendelet a következő két hétre is.

Le lesznek zárva polcok a hipermarketekben?

Franciaországban döntöttek erről, méghozzá azért, hogy a nyitva tartható (alapvetően napi fogyasztási cikkeket forgalmazó) üzletek ne kerüljenek előnybe a kényszerűen bezárt iparcikk-, ruha-, könyves- stb. boltokkal szemben. Hasonló lépésről nálunk nem esett szó, ahogy azt sem várja el a kormány, hogy mondjuk egy üzletlánc most ne forgalmazzon akciós nadrágot, csak mert a szomszédos ruhabolt nem nyithat ki. Lezárnak viszont a hipermarketekben található műszaki vagy egyéb üzletek, a MediaMarkt például a rendelet megjelenése után jelezte: a Tescók vásárlóterében található üzleteit lezárja.

Az interneten lehet vásárolni?

Sőt. A jelenlegi intézkedés célja nem az, hogy az emberek ne fogyasszanak, hanem hogy azt ne tömegben tegyék. Így aztán nemhogy lehetséges, de ajánlott az ilyen lehetőségek igénybevétele. Egy dologra azonban nem árt ügyelni: a bolti átvétel nem lesz lehetséges a zárva tartó szaküzletekben, és a csomagautomatáknál sem árt ügyelni arra, hogy azok ne ilyen boltokon belül legyenek. A jó hír: mivel a benzinkutak nyitva tarthatnak, ide elméletben lehet kérni kiszállítást is.

Az étteremből rendelhetek vacsorát?

Abban nincs változás, hogy a vendéglátóhelyekre nem léphet be olyan, aki nem ott dolgozik. A házhoz szállítás azonban továbbra is engedélyezett – az pedig a dolgozók érdekében is elvárható, hogy ez biztonságos formában menjen végbe. Az ételkiszállító hálózatok például lehetővé tették az érintésmentes átvételt.

FFP2 maszkot kell hordanom?

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a hvg360-nak azt közölte: erről még nincs döntés. A jelek szerint továbbra sem született ez meg, ami azért is könnyebbség, mivel ezekből a maszkokból kevesebb érhető el, mint például az egyszerű sebészi maszkból vagy a mosható textilmaszkokból.

A most kiadott kormányrendeletben tehát csak annyi szerepel: az orrot és a szájat eltakaró orvosi vagy textilmaszkot kell viselni minden közterületen (tehát a munkahelyeken nem). Ez alól a szabadtéri, egyéni sporttevékenységeken túl csak a hat év alattiak és az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élők kivételek.

Dohányboltok

Gulyás Gergely bejelentését pár órával később mindössze annyival pontosította a kormány, hogy a kaszinók bezárnak, a dohányboltok pedig nyitva maradhatnak. Ezúttal arról nem esett szó, hogy – tavaly tavaszhoz hasonlóan – korábban kellene zárniuk az általánosan előírt este hét óránál.

A lottózóknak is be kell zárniuk?

Nem, ami annál is inkább jó hír, mivel elég komoly az ötös lottó várható főnyereménye.

Nem nagyon van hová menni, de azért kitisztíttatnám a télikabátot, mielőtt elrakom.

Ennek semmi akadálya, a tisztítók és mosodák működhetnek a lezárás idején.

Ügyet intéznék, lehetséges?

A rendelet nem szól a kormányhivatalok, más hivatalok bezárásáról, engedélyezi viszont egyéb irodák működését. Így továbbra is fogadhatnak ügyfeleket az ügyvédek, a végrehajtók, a közjegyzők és egyéb irodák – ezeknek a helyiségében is lehet természetesen tartózkodniuk az ügyfeleknek.

Továbbra is este hétkor be kell zárniuk az üzleteknek?

A mostani rendelkezéscsomag a kijárási vagy nyitvatartási korlátozásról nem szól, tehát érvényben maradnak az eddigi szabályok, amelyek szerint 19 óra után nem lehet a fizikai boltokban tartózkodniuk a vevőknek. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy ezen a téren nincs szigorítás: nem vezetik vissza az idősek vásárlási sávját, és korábbi zárást sem írnak elő azoknál az üzleteknél/szolgáltatóknál, amelyek nyitva tarthatnak.

Bezárnak a bevásárlóközpontok?

Bár korábban több szakember is arról beszélt, a plázák váltak az új találkozópontokká, ami elősegítheti a vírus terjedését, a bevásárlóközpontok lezárásáról a mostani rendelet nem szól.

Vagyis ugyan az üzletek nem nyithatnak ki, de elméletben a plázák igen – más kérdés, hogy érdemes-e kinyitniuk a büfék és a bent található élelmiszerboltok, drogériák, bankfiókok kedvéért.