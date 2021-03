Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök reggeli rádióinterjújában részletezte a csütörtökön bejelentett szigorításokat, illetve elmondta, nagyon meg fog ugrani a napokban a kórházban ápoltak száma. A magánegészségügyben dolgozókat is bevonnák az ellátásba.","shortLead":"A miniszterelnök reggeli rádióinterjújában részletezte a csütörtökön bejelentett szigorításokat, illetve elmondta...","id":"20210305_Orban_kossuth_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7593bde4-5f83-4458-9cc9-e46f3af9a418","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_Orban_kossuth_interju","timestamp":"2021. március. 05. 07:38","title":"Orbán: A bölcsődék nyitva maradnak még, a virágboltok csak keddtől zárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először egy fővárosi pszichiátrián tombolt a férfi, később Józsefvárosban rátámadt egy nőre.","shortLead":"Először egy fővárosi pszichiátrián tombolt a férfi, később Józsefvárosban rátámadt egy nőre.","id":"20210305_testi_sertes_pszichiatria_birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5602c620-cf66-4270-b4c4-2352eb4cccfb","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_testi_sertes_pszichiatria_birosag","timestamp":"2021. március. 05. 18:22","title":"Májkrémmel és székkel dobálózott, eltörte a biztonsági őr kezét, majd leütött egy nőt egy fiatal férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e5731ed-f0ec-44ed-a4ae-e73d2e039eb8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyórás epizódban az összeesküvés-elméletek rajongói is megkapják a magukét.","shortLead":"Az egyórás epizódban az összeesküvés-elméletek rajongói is megkapják a magukét.","id":"20210304_Oltas_koronavirus_South_Park","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e5731ed-f0ec-44ed-a4ae-e73d2e039eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1281edc8-6c33-41d5-a529-310bd160a3f6","keywords":null,"link":"/kultura/20210304_Oltas_koronavirus_South_Park","timestamp":"2021. március. 04. 16:36","title":"Az oltással foglalkozik a South Park újabb egyórás különkiadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szlávik János infektológus főorvos szerint a koronavírus tavalyhoz képest most könnyebben terjed.","shortLead":"Szlávik János infektológus főorvos szerint a koronavírus tavalyhoz képest most könnyebben terjed.","id":"20210305_szlavik_janos_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b758df6-a3ad-48ea-923c-3b99e101869c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_szlavik_janos_koronavirus","timestamp":"2021. március. 05. 20:23","title":"Szlávik: Ez a vírus már nem az a vírus, ami tavaly megjelent Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc02433-42e8-4344-ab33-cd69c745d451","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A gin kóstolása meglehetősen eltér más alkoholtartalmú italokétól. Cikkükben - Aaron Knoll Ginn című könyve alapján - a helyes ginkóstolás lépéseit mutatjuk be.","shortLead":"A gin kóstolása meglehetősen eltér más alkoholtartalmú italokétól. Cikkükben - Aaron Knoll Ginn című könyve alapján...","id":"20210304_gin_kostolasa_gyakorlati_utmutato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcc02433-42e8-4344-ab33-cd69c745d451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5506e8a5-a249-4784-a14d-2d08ae210770","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210304_gin_kostolasa_gyakorlati_utmutato","timestamp":"2021. március. 04. 19:15","title":"Hogyan kóstoljunk gint? - elméleti és gyakorlati útmutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b24f002-3c4f-474b-8d8d-09a0cf7211a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már nem kell sokat várnunk a közelmúltban generációváltáson átesett S-osztály elektromos testvérmodelljének hivatalos leleplezésére.","shortLead":"Már nem kell sokat várnunk a közelmúltban generációváltáson átesett S-osztály elektromos testvérmodelljének hivatalos...","id":"20210305_az_elso_hivatalos_foto_a_mercedes_eqs_luxusvillanyauto_kulsejerol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b24f002-3c4f-474b-8d8d-09a0cf7211a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc8c411b-a431-47b8-975b-8fbaa24e4c2f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210305_az_elso_hivatalos_foto_a_mercedes_eqs_luxusvillanyauto_kulsejerol","timestamp":"2021. március. 05. 07:59","title":"Az első hivatalos fotó a Mercedes EQS luxus-villanyautó külsejéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6033543e-7a44-48d5-9462-edf621e3eb7a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A prototípus szerelvény kerekei a hírek szerint „ellaposodtak”. \r

","shortLead":"A prototípus szerelvény kerekei a hírek szerint „ellaposodtak”. \r

","id":"20210304_tram_train_futasproba_kereklaposodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6033543e-7a44-48d5-9462-edf621e3eb7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6952f12b-ec90-41d7-92c1-1e8fe72859f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210304_tram_train_futasproba_kereklaposodas","timestamp":"2021. március. 04. 16:10","title":"El kell halasztani a szegedi tram-train nagysebességű futáspróbáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd1d2d6-3a77-47bc-ac7e-1bb8a3124864","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német diszkont pár éve szállt be a lízingpiacra, igaz, eddig csak egyetlen típussal foglalkozott. Ez nemrég megváltozott.","shortLead":"A német diszkont pár éve szállt be a lízingpiacra, igaz, eddig csak egyetlen típussal foglalkozott. Ez nemrég...","id":"20210305_lidl_autoberles_lizingeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcd1d2d6-3a77-47bc-ac7e-1bb8a3124864&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6711ad-2599-4492-936b-4846599e9643","keywords":null,"link":"/cegauto/20210305_lidl_autoberles_lizingeles","timestamp":"2021. március. 05. 16:24","title":"A Lidl mélyebbre ássa magát az autópiacon, már többféle kocsit is kínálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]