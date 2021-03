Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18305de0-9bef-42c2-a32a-5ee6dd5c6a8d","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Szociális célú, az emberek jólétét érintő jogszabályokat mutatott be az Európai Bizottság, amelyek megszüntetnék a nemek közötti bérszakadékot és csökkentenék a szegénységet.","shortLead":"Szociális célú, az emberek jólétét érintő jogszabályokat mutatott be az Európai Bizottság, amelyek megszüntetnék...","id":"20210308_eu_berszakadek_fizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18305de0-9bef-42c2-a32a-5ee6dd5c6a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53959fa1-2aea-4252-8dd7-63b01b31d0ac","keywords":null,"link":"/eurologus/20210308_eu_berszakadek_fizetes","timestamp":"2021. március. 08. 11:41","title":"Új szabályokat akar az EU a bérezésben: változhatnak az állásinterjúk is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce70116-2031-4dcb-aa2a-7344f9a10a8e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Maserati MC20 kereskedelmi forgalmazásának megkezdése előtti utolsó finomhangolását az egyik olasz versenypályán végzik el. ","shortLead":"A Maserati MC20 kereskedelmi forgalmazásának megkezdése előtti utolsó finomhangolását az egyik olasz versenypályán...","id":"20210308_versenypalyan_tokeletesitik_a_maserati_630_loeros_uj_kozuti_sportkocsijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fce70116-2031-4dcb-aa2a-7344f9a10a8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a9e304-00bb-4f3e-88a8-35c5fba93630","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_versenypalyan_tokeletesitik_a_maserati_630_loeros_uj_kozuti_sportkocsijat","timestamp":"2021. március. 08. 11:21","title":"Versenypályán tökéletesítik a Maserati 630 lóerős új közúti sportkocsiját – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64a37e1-68bb-4005-9170-6d1a0e78768a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezt egy uniós jelentés állapította meg.","shortLead":"Ezt egy uniós jelentés állapította meg.","id":"20210309_eu_jelentes_nemetorszag_dezinformacio_oroszok_oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c64a37e1-68bb-4005-9170-6d1a0e78768a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17010b44-6bc5-4b8d-8ed6-028e28966d49","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_eu_jelentes_nemetorszag_dezinformacio_oroszok_oroszorszag","timestamp":"2021. március. 09. 06:19","title":"Németország a fő célpontja egy új orosz dezinformációs kampánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b984126b-c20c-4e0b-80b0-dfccf1ac38a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik elnöke azt vallja, ha eszik egy jó nokedlis paprikás krumplit, “akkor pont elengedem magam”. A whiskey-t nem szereti, a Fidesz pedig nem egy nemzeti párt szerinte.","shortLead":"A Jobbik elnöke azt vallja, ha eszik egy jó nokedlis paprikás krumplit, “akkor pont elengedem magam”. A whiskey-t nem...","id":"20210308_jakab_peter_jobbik_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b984126b-c20c-4e0b-80b0-dfccf1ac38a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9413c11-cbfc-44f8-8922-12897606622c","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_jakab_peter_jobbik_interju","timestamp":"2021. március. 08. 08:48","title":"Jakab Péter: Tetszik az embereknek, hogy valaki odamegy, és belemondja az igazságot a kedves vezető arcába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df4c0d61-16a2-457d-9f13-0f45e159f356","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fideszes politikus ugyanazon érdekeltsége kétszer is nyert állami támogatást a Kisfaludy-program keretében.

","shortLead":"A fideszes politikus ugyanazon érdekeltsége kétszer is nyert állami támogatást a Kisfaludy-program keretében.

","id":"20210308_l_simon_laszlo_velencei_to_panzio_nav_nyomozas_megszuntetese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df4c0d61-16a2-457d-9f13-0f45e159f356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05b73f4b-3e80-40c5-9f51-2788060ec43c","keywords":null,"link":"/kkv/20210308_l_simon_laszlo_velencei_to_panzio_nav_nyomozas_megszuntetese","timestamp":"2021. március. 08. 09:04","title":"Már nem nyomoz L. Simon László panziójának támogatása miatt a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d937daab-6655-4c91-8f1d-aa9f5e994c9d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nőnap alkalmából. A pénzt a legnehezebb helyzetbe került szektorokban lehetne felhasználni.","shortLead":"Nőnap alkalmából. A pénzt a legnehezebb helyzetbe került szektorokban lehetne felhasználni.","id":"20210308_mszp_utalvany_nok_nonap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d937daab-6655-4c91-8f1d-aa9f5e994c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5243733a-749e-449c-a169-5fb4fa9c851a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210308_mszp_utalvany_nok_nonap","timestamp":"2021. március. 08. 12:27","title":"Az MSZP azt kéri, hogy a kormány adjon minden magyar nőnek 10 ezer forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7e106b-0a77-4a3d-972d-10823c14afda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesznek és az Éljen Szekszárd Egyesületnek is 7 szavazata van most a közgyűlésben. ","shortLead":"A Fidesznek és az Éljen Szekszárd Egyesületnek is 7 szavazata van most a közgyűlésben. ","id":"20210309_kepviselo_kilepes_ellenzeki_tobbseg_szekszard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b7e106b-0a77-4a3d-972d-10823c14afda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae7d53e8-2164-4811-aed5-bea695d5b5e8","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_kepviselo_kilepes_ellenzeki_tobbseg_szekszard","timestamp":"2021. március. 09. 11:10","title":"Egy képviselő kiugrott, így ugrott az ellenzéki többség Szekszárdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d46734b1-7fa1-413c-8eff-45e05dc23912","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dolgozókat át kellett irányítani a Covid részlegre.","shortLead":"A dolgozókat át kellett irányítani a Covid részlegre.","id":"20210307_Egyre_nagyobb_a_tulterheltseg_a_korhazakban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d46734b1-7fa1-413c-8eff-45e05dc23912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f21b70-f378-44f9-904c-9ce956cb6c52","keywords":null,"link":"/itthon/20210307_Egyre_nagyobb_a_tulterheltseg_a_korhazakban","timestamp":"2021. március. 07. 20:20","title":"Egyre nagyobb a túlterheltség a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]