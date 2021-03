Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozat életveszélyes sérüléseket szenvedett.\r

","shortLead":"Az áldozat életveszélyes sérüléseket szenvedett.\r

","id":"20210314_koronavirus_covid19_budapest_korhaz_ollo_szurkalas_eletveszelyes_serules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df6ec5a-b781-4818-b5ce-1ab622704a19","keywords":null,"link":"/itthon/20210314_koronavirus_covid19_budapest_korhaz_ollo_szurkalas_eletveszelyes_serules","timestamp":"2021. március. 14. 06:55","title":"Többször megszúrta betegtársát egy férfi egy fővárosi kórház Covid-osztályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be8ff14f-8efb-4cb4-b715-c6acbf27e7d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mostanra elérhetetlenné vált beszélgetésben Dézsi Csaba András határozott véleményt fogalmazott meg az egészségügy átalakításáról, és a kormányzati elvonásokról is szót ejtett. ","shortLead":"A mostanra elérhetetlenné vált beszélgetésben Dézsi Csaba András határozott véleményt fogalmazott meg az egészségügy...","id":"20210312_dezsi_csaba_andras_interju_gyorplusz_eltunt_interju_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be8ff14f-8efb-4cb4-b715-c6acbf27e7d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef53d5b-5bee-46a8-9264-c2ecf42228e3","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_dezsi_csaba_andras_interju_gyorplusz_eltunt_interju_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony","timestamp":"2021. március. 12. 14:08","title":"Eltüntette a győri rádió a fideszes polgármester kormánykritikus interjúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eredeti terv szerint teljesen bezártak volna az óvodák és az iskolák, de úgy tűnik, van igény a megőrzésre.","shortLead":"Az eredeti terv szerint teljesen bezártak volna az óvodák és az iskolák, de úgy tűnik, van igény a megőrzésre.","id":"20210312_koronavirus_iskolak_ugyelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"415f7e5c-22aa-48cb-b63e-383d0635c9b0","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_koronavirus_iskolak_ugyelet","timestamp":"2021. március. 12. 14:51","title":"Naponta több ezer gyerek szülei kérnek ügyeletet az iskolaszünet első hetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b191652-dbdc-49fb-97ea-987eae4135df","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor támogatta, hogy Izrael lélegeztetőgépeket gyártson Magyarországon, és bejelentette, hogy Magyarország is csatlakozik egy oltási igazolásról szóló izraeli kezdeményezéshez.","shortLead":"Orbán Viktor támogatta, hogy Izrael lélegeztetőgépeket gyártson Magyarországon, és bejelentette, hogy Magyarország is...","id":"20210312_orban_izrael_netanjahu_babis_vakcinagyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b191652-dbdc-49fb-97ea-987eae4135df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed267c9c-fcf4-47f2-b1d2-6871f43ffc2f","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_orban_izrael_netanjahu_babis_vakcinagyar","timestamp":"2021. március. 12. 10:51","title":"Vakcinagyár nyitásáról is tárgyalt Orbán Izraelben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"D.A","category":"itthon","description":"Schmidt Mária történészt újra kinevezték a „30 éve szabadon” emlékév koordinálásáért felelős kormánybiztossá. A meghosszabbított megbízatás 2021. március 15-től 2022. május 31-ig tart.\r

\r

","shortLead":"Schmidt Mária történészt újra kinevezték a „30 éve szabadon” emlékév koordinálásáért felelős kormánybiztossá...","id":"20210313_Harom_esztendo_egy_emlekev_Schmidt_Maria_meg_tovabb_emlekeztethet_a_rendszervaltasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fffa092d-752c-40b9-8bfc-3fd8fb8e8a03","keywords":null,"link":"/itthon/20210313_Harom_esztendo_egy_emlekev_Schmidt_Maria_meg_tovabb_emlekeztethet_a_rendszervaltasra","timestamp":"2021. március. 13. 10:34","title":"Három esztendő egy emlékév: Schmidt Mária még tovább emlékeztethet a rendszerváltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18863b12-0f2c-4eb3-8a45-b95cde06ce1c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A tréner 2025 végéig szóló szerződést írt alá.","shortLead":"A tréner 2025 végéig szóló szerződést írt alá.","id":"20210312_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_mlsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18863b12-0f2c-4eb3-8a45-b95cde06ce1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051415f8-79ad-4b73-902d-f31335c92202","keywords":null,"link":"/sport/20210312_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_mlsz","timestamp":"2021. március. 12. 21:30","title":"Az MLSZ meghosszabbította Marco Rossi szerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de","c_author":"D.A","category":"itthon","description":"A külügyminiszter kiegészítette azon országok listáját, amelyekből érkező magyar és ottani állampolgároknak nem kell karanténba menniük, ha igazolják utazásuk gazdasági, üzleti célját.\r

\r

","shortLead":"A külügyminiszter kiegészítette azon országok listáját, amelyekből érkező magyar és ottani állampolgároknak nem kell...","id":"20210313_Gruziabol_is_szabadon_johetnek_az_uzleti_utazok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"324f838b-5d29-471f-ac3b-9180c296ee2d","keywords":null,"link":"/itthon/20210313_Gruziabol_is_szabadon_johetnek_az_uzleti_utazok","timestamp":"2021. március. 13. 10:39","title":"Grúziából is szabadon jöhetnek az üzleti utazók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4a74b4c-2ee9-4664-b57f-0f334e60b9ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem hivatalos renderelések jelentek meg a Huawei P50 Pro telefon kamerájáról, egészen szokatlan elrendezést mutatva.","shortLead":"Nem hivatalos renderelések jelentek meg a Huawei P50 Pro telefon kamerájáról, egészen szokatlan elrendezést mutatva.","id":"20210314_tojas_alaku_kamerasziget_huawei_p50_pro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4a74b4c-2ee9-4664-b57f-0f334e60b9ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f2272f-83a4-45be-a5e4-412499310fe1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210314_tojas_alaku_kamerasziget_huawei_p50_pro","timestamp":"2021. március. 14. 08:03","title":"Sosem látott kamera-elrendezéssel érkezhet a következő Huawei csúcstelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]