[{"available":true,"c_guid":"0f879e99-61d8-41d8-93e3-958330c9d617","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Turisztikai attrakcióra és szolgáltatásfejlesztésre adott be pályázatot az Appeninn alá tartozó cég, és győzött.","shortLead":"Turisztikai attrakcióra és szolgáltatásfejlesztésre adott be pályázatot az Appeninn alá tartozó cég, és győzött.","id":"20210318_13_milliard_forintot_nyert_az_Appeninn_egy_cege_a_Club_Aliga_fejlesztesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f879e99-61d8-41d8-93e3-958330c9d617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952219f6-5362-4c9d-8386-7f4f56c25820","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210318_13_milliard_forintot_nyert_az_Appeninn_egy_cege_a_Club_Aliga_fejlesztesere","timestamp":"2021. március. 18. 19:57","title":"1,3 milliárd forintot nyert az Appeninn a Club Aliga fejlesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f1c0fe4-e785-448e-a953-e16a5a31dc0f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Eddig sem volt leányálom spárgát gyűjteni Németországban napi 10–12 órában, de a koronavírus-járvány miatt minden még nehezebb lett.","shortLead":"Eddig sem volt leányálom spárgát gyűjteni Németországban napi 10–12 órában, de a koronavírus-járvány miatt minden még...","id":"20210319_Szigorubb_szabalyok_alapjan_dolgoznak_a_keleteuropai_vendegmunkasok_a_spargafoldeken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f1c0fe4-e785-448e-a953-e16a5a31dc0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87b52de-52c1-4aa8-8db3-225e5bf4bc66","keywords":null,"link":"/kkv/20210319_Szigorubb_szabalyok_alapjan_dolgoznak_a_keleteuropai_vendegmunkasok_a_spargafoldeken","timestamp":"2021. március. 19. 15:22","title":"Szigorúbb szabályok alapján dolgoznak a kelet-európai vendégmunkások a spárgaföldeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0152e14e-507c-4317-b4ff-5b28df31f63a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tokiói olimpia újabb szervezője bukott bele abba, hogy nem gondolta át, mit mond.\r

","shortLead":"A tokiói olimpia újabb szervezője bukott bele abba, hogy nem gondolta át, mit mond.\r

","id":"20210318_Azt_hitte_jo_otlet_malacjelmezbe_oltoztetni_egy_plus_size_modellt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0152e14e-507c-4317-b4ff-5b28df31f63a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a5a4ea-b651-46b1-8ae3-b2533a3111d0","keywords":null,"link":"/elet/20210318_Azt_hitte_jo_otlet_malacjelmezbe_oltoztetni_egy_plus_size_modellt","timestamp":"2021. március. 18. 09:02","title":"Azt hitte, jó ötlet malacjelmezbe öltöztetni egy plus size modellt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1822a56-db1c-4d12-afb1-6f3f4c1ac3b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz előzőleg azzal támadta a főpolgármestert, hogy Budapest nem volt fellobogózva március 15-én.","shortLead":"A Fidesz előzőleg azzal támadta a főpolgármestert, hogy Budapest nem volt fellobogózva március 15-én.","id":"20210318_karacsony_gergely_nemzeti_lobogo_budapest_marcius_15_fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1822a56-db1c-4d12-afb1-6f3f4c1ac3b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"183517bb-05aa-45fb-a16d-697299a23684","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_karacsony_gergely_nemzeti_lobogo_budapest_marcius_15_fidesz","timestamp":"2021. március. 18. 07:11","title":"Karácsony: Természetesen idén is lobogtak a nemzeti lobogók a budapesti hidakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a05daa95-02f4-4f36-921d-fa94933a573c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egészségügyi, környezetvédelmi és közlekedési programot vázolt fel a budapesti fejlesztések kormánybiztosa a Facebookon. ","shortLead":"Egészségügyi, környezetvédelmi és közlekedési programot vázolt fel a budapesti fejlesztések kormánybiztosa...","id":"20210318_furjes_balazs_budapest_program","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a05daa95-02f4-4f36-921d-fa94933a573c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d7cedab-1420-4ee3-84d3-b2d7fa7e724f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210318_furjes_balazs_budapest_program","timestamp":"2021. március. 18. 16:44","title":"Fürjes 3000 milliárd forint uniós forrás elköltését lengette be Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd5484d-3231-4324-94a0-3075aecbc0e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett az első hivatalos fotó az új Continental GT Speedről.","shortLead":"Megérkezett az első hivatalos fotó az új Continental GT Speedről.","id":"20210318_a_bentley_megmutatta_szupergyors_uj_sportkupejat_continental_gt_speed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfd5484d-3231-4324-94a0-3075aecbc0e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca4acd8-2585-486e-b637-1a5e36cd1c07","keywords":null,"link":"/cegauto/20210318_a_bentley_megmutatta_szupergyors_uj_sportkupejat_continental_gt_speed","timestamp":"2021. március. 18. 06:41","title":"A Bentley megmutatta szupergyors új sportkupéját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7aaeccb-d14f-470c-b41f-cc8fdc48b20f","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A nyugati szövetségi rendszer gyengülése utat nyitott a potyautasoknak, ahogy Orbán Krisztián közgazdász nevezi azokat a szereplőket, akik a hatalmi tömbök közt egyensúlyoznak, és igyekeznek a zavaros helyzetből a legtöbb hasznot húzni. A körön kívül pedig ott vannak az egész rendszer lerombolásában érdekelt provokátorok. Mit jelent ez a vakcinákért folytatott globális versenyben?","shortLead":"A nyugati szövetségi rendszer gyengülése utat nyitott a potyautasoknak, ahogy Orbán Krisztián közgazdász nevezi azokat...","id":"202111_a_fidesz_brusszeli_sulyvesztesenek_ara_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7aaeccb-d14f-470c-b41f-cc8fdc48b20f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ce3786d-415c-4120-a262-40d9d8715c09","keywords":null,"link":"/360/202111_a_fidesz_brusszeli_sulyvesztesenek_ara_lesz","timestamp":"2021. március. 19. 06:30","title":"Orbán Krisztián: A miniszterelnök olyan ellenségeket szerzett, akiket nem engedhet meg magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2652214-0a43-408a-a67b-e47d39ddf0ec","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Böjte Csaba szerzetes már aláírta.","shortLead":"Böjte Csaba szerzetes már aláírta.","id":"20210317_Peticio_gyerekvallalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2652214-0a43-408a-a67b-e47d39ddf0ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"809987f5-e6d9-4e08-b233-68d4c15e04ae","keywords":null,"link":"/elet/20210317_Peticio_gyerekvallalas","timestamp":"2021. március. 17. 15:55","title":"Petícióval indítanák be a gyerekvállalást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]