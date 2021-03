Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5426e9c-9fad-40af-93e5-29ce0953c8b0","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Öt évvel az migráció megfékezése érdekében kötött egyezség után az uniós állam- és kormányfők ismét az EU és Törökország viszonyának jövőjéről tárgyalnak, de nagy kérdés, mi valósul meg azokból az ígéretekből, amit 2016 óta sem teljesített az EU.","shortLead":"Öt évvel az migráció megfékezése érdekében kötött egyezség után az uniós állam- és kormányfők ismét az EU és...","id":"20210324_EU_torok_kapcsolatok_unios_csucs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5426e9c-9fad-40af-93e5-29ce0953c8b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07deb38a-a969-45d2-b2a5-ba6f0c57d999","keywords":null,"link":"/eurologus/20210324_EU_torok_kapcsolatok_unios_csucs","timestamp":"2021. március. 24. 17:00","title":"Az uniós vezetők megint mindent megígérnek majd a törököknek, kérdés, Erdogannak ez elég-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc97d86-23c6-42de-99bf-131d29f312a3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig több mint 15 holttestet találtak, de négyszáznál több ember tűnt el a tűz során. A sérültek száma nagyjából 560 lehet.","shortLead":"Eddig több mint 15 holttestet találtak, de négyszáznál több ember tűnt el a tűz során. A sérültek száma nagyjából 560...","id":"20210324_rohingja_menekulttabor_leegett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebc97d86-23c6-42de-99bf-131d29f312a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"466c1ca6-97a8-4217-af6d-f40ae02509a6","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_rohingja_menekulttabor_leegett","timestamp":"2021. március. 24. 14:18","title":"Leégett a rohingya menekülttábor Bangladesben – tízezrek maradtak fedél nélkül, rengeteg lehet a halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94ca9a7b-16fc-4683-ab52-fdc0bbd29062","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Most, hogy hamarosan újra dönt a kormány a korlátozásokról, a Duma Aktuál összegyűjtötte, már eddig is milyen bonyolult szabályok voltak érvényben. Mi a helyzet a faiskolákkal és a piacos virágosokkal? Ebben is rendet tesznek, közben megemlékeznek a postai anomáliákról is. ","shortLead":"Most, hogy hamarosan újra dönt a kormány a korlátozásokról, a Duma Aktuál összegyűjtötte, már eddig is milyen bonyolult...","id":"20210324_Duma_Aktual_korlatozasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94ca9a7b-16fc-4683-ab52-fdc0bbd29062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f310df6-5638-40cc-865c-e9e7646637a8","keywords":null,"link":"/360/20210324_Duma_Aktual_korlatozasok","timestamp":"2021. március. 24. 19:00","title":"Duma Aktuál a korlátozásokról: mi lehet nyitva és más miért nem? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e434154f-af85-4847-8b5c-4a34a72bb001","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar bajnokságon is ellentét volt a versenyzők között, most azonban csapatversenyt buktak a vitájuk miatt.","shortLead":"A magyar bajnokságon is ellentét volt a versenyzők között, most azonban csapatversenyt buktak a vitájuk miatt.","id":"20210325_Nem_allt_ki_a_magyar_sportlovo_csapat_a_vilagkupa_dontojere_mert_osszevesztek_a_tagok_egymassal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e434154f-af85-4847-8b5c-4a34a72bb001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e412727e-aae8-4c37-aafe-7fd6a4970bd9","keywords":null,"link":"/sport/20210325_Nem_allt_ki_a_magyar_sportlovo_csapat_a_vilagkupa_dontojere_mert_osszevesztek_a_tagok_egymassal","timestamp":"2021. március. 25. 19:41","title":"Nem állt ki a magyar sportlövő csapat a világkupa döntőjére, mert összevesztek a tagok egymással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken még nyugodt időnk lesz, sok napsütéssel.","shortLead":"Pénteken még nyugodt időnk lesz, sok napsütéssel.","id":"20210326_Hetvegen_erkezik_a_hidegfront","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5b494a-b194-4cb3-874d-c50b88e9e29f","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_Hetvegen_erkezik_a_hidegfront","timestamp":"2021. március. 26. 06:21","title":"Hétvégén érkezik a hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b9c8a6d-d237-4d58-aa18-ddd524d25ca8","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A külföldi turisták miért mehetnek a Baleari vagy a Kanári-szigetekre, és mi miért nem? Ezen mérgelődnek Spanyolország polgárai, akik azt látják, hogy a kormány nyit a külföldi turizmus felé, de saját polgárainak megtiltja a régiók határainak átlépését. ","shortLead":"A külföldi turisták miért mehetnek a Baleari vagy a Kanári-szigetekre, és mi miért nem? Ezen mérgelődnek Spanyolország...","id":"20210324_Ami_tilos_a_helyieknek_azt_lehet_a_kulfoldi_turistaknak__zugolodnak_a_spanyolok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b9c8a6d-d237-4d58-aa18-ddd524d25ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"756ea426-78cf-47fc-937c-5164fdd21294","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210324_Ami_tilos_a_helyieknek_azt_lehet_a_kulfoldi_turistaknak__zugolodnak_a_spanyolok","timestamp":"2021. március. 24. 12:40","title":"Ami tilos a helyieknek, azt lehet a külföldi turistáknak – zúgolódnak a spanyolok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google két feltétel meglétéhez köti, hogy az androidos eszközre felkerülhessen a 64 bites Chrome böngésző.","shortLead":"A Google két feltétel meglétéhez köti, hogy az androidos eszközre felkerülhessen a 64 bites Chrome böngésző.","id":"20210326_google_chrome_bongeszo_android_64_bites_chrome_bongeszo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24655702-9d4e-41ac-b060-3dd36ada522b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_google_chrome_bongeszo_android_64_bites_chrome_bongeszo","timestamp":"2021. március. 26. 09:03","title":"Bemondta a Google: ezek az androidos mobilok kapják meg a gyorsabb Chrome böngészőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a130c6-c4ec-47fb-9c17-d46f2f34a823","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szerződéseket még nem kötötték meg, a tárgyalások pedig még folynak.","shortLead":"A szerződéseket még nem kötötték meg, a tárgyalások pedig még folynak.","id":"20210324_cansino_covishield_heteken_belul_tobb_millio_adag_kulugyminiszterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4a130c6-c4ec-47fb-9c17-d46f2f34a823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f1686e1-a700-49a8-997f-df0a5306a011","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210324_cansino_covishield_heteken_belul_tobb_millio_adag_kulugyminiszterium","timestamp":"2021. március. 24. 17:37","title":"A külügyminisztérium szerint heteken belül több millió érkezhet a CanSino és a Covishield vakcinákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]