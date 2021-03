Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e0b82da-2384-4e49-afd0-e652a1babe19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fekete-Győr András azt mondta, ha ő lesz a következő miniszterelnök, akkor kezdeményezi a törvénymódosítást.","shortLead":"Fekete-Győr András azt mondta, ha ő lesz a következő miniszterelnök, akkor kezdeményezi a törvénymódosítást.","id":"20210325_peticio_momentum_miniszterelnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e0b82da-2384-4e49-afd0-e652a1babe19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1acc736-b0e1-4ee0-b7d6-927b1536518b","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_peticio_momentum_miniszterelnok","timestamp":"2021. március. 25. 16:25","title":"Petíciót indít a Momentum, hogy csak 8 évig lehessen valaki miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd457d6-c303-4ff6-a40c-87970fb49549","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minimálisan csökkent a halálesetek száma februárban az egy évvel korábbihoz képest, mielőtt bedurvult volna a harmadik hullám. A születések száma alig változott.","shortLead":"Minimálisan csökkent a halálesetek száma februárban az egy évvel korábbihoz képest, mielőtt bedurvult volna a harmadik...","id":"20210326_KSH_szuletes_halal_demografia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dd457d6-c303-4ff6-a40c-87970fb49549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1dcd299-2545-4fb0-9f64-f5e98dde5ece","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_KSH_szuletes_halal_demografia","timestamp":"2021. március. 26. 09:02","title":"KSH: 13 százalékkal nőtt a halálozások száma, mióta megérkezett a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc1aaaab-208b-44ec-a879-226ad6f41431","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az általános iskolák és az óvodák újranyitását és az érettségi vizsgák forgatókönyvét is a járvány határozza meg – nyilatkozta Maruzsa Zoltán, aki szerint a tantermen kívüli, digitális munkarend a lehetőségekhez képest zökkenőmentesen működik.","shortLead":"Az általános iskolák és az óvodák újranyitását és az érettségi vizsgák forgatókönyvét is a járvány határozza meg –...","id":"20210325_maruzsa_zoltan_koznevelesi_allamtitkar_ovodak_iskolak_nyitas_jarvanyhelyzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc1aaaab-208b-44ec-a879-226ad6f41431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec7960e-011d-4d22-811a-b044341b2ff4","keywords":null,"link":"/kultura/20210325_maruzsa_zoltan_koznevelesi_allamtitkar_ovodak_iskolak_nyitas_jarvanyhelyzet","timestamp":"2021. március. 25. 08:05","title":"Köznevelési államtitkár: Kell ahhoz némi optimizmus, hogy az április 7-i nyitást kőbe vésettnek vegyük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f151dbed-0aaf-4a74-8d53-c036d53c4416","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"\"Közös hadgyakorlatok is lehetnek európai partnereinkkel\" – ezt hangsúlyozza a pekingi Global Times Vej Fengho hadügyminiszter budapesti látogatása kapcsán. ","shortLead":"\"Közös hadgyakorlatok is lehetnek európai partnereinkkel\" – ezt hangsúlyozza a pekingi Global Times Vej Fengho...","id":"20210326_Nem_veletlen_hogy_pont_most_jon_a_kinai_hadugyminiszter_Magyarorszagra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f151dbed-0aaf-4a74-8d53-c036d53c4416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"056a64e4-c078-4f54-92c0-0bc2d1cac754","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210326_Nem_veletlen_hogy_pont_most_jon_a_kinai_hadugyminiszter_Magyarorszagra","timestamp":"2021. március. 26. 16:58","title":"Nem véletlen, hogy pont most jön a kínai hadügyminiszter Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cég szerint az év második felében lesznek majd eredmények, 2022 elejére tették az első oltások beadását.","shortLead":"A cég szerint az év második felében lesznek majd eredmények, 2022 elejére tették az első oltások beadását.","id":"20210325_koronavirus_Pfizer_vakcina_gyerekek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9dec5ec-ce0c-40a2-b8e8-08ed51bd0817","keywords":null,"link":"/tudomany/20210325_koronavirus_Pfizer_vakcina_gyerekek","timestamp":"2021. március. 25. 19:42","title":"Már kisgyerekeken is tesztelik a Pfizer vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök korábban traktorozást ajánlott a koronavírus ellen.","shortLead":"Az elnök korábban traktorozást ajánlott a koronavírus ellen.","id":"20210326_aljakszandr_lukasenka_belarusz_koronavirus_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37eff0b0-8a14-4709-a207-1e80b54a628c","keywords":null,"link":"/vilag/20210326_aljakszandr_lukasenka_belarusz_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. március. 26. 16:57","title":"Elrendelte Lukasenka, hogy fejlesszék ki a „legjobb vakcinát” Belaruszban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef47cc87-ddd5-495f-8919-e5a76331ae1c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy álhíreket elemző amerikai bizottság tagja lett.","shortLead":"Egy álhíreket elemző amerikai bizottság tagja lett.","id":"20210325_Harry_hercegnek_mar_masodallasa_is_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef47cc87-ddd5-495f-8919-e5a76331ae1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad2924e9-f57d-4589-bded-0f2a83f60d42","keywords":null,"link":"/elet/20210325_Harry_hercegnek_mar_masodallasa_is_van","timestamp":"2021. március. 25. 09:15","title":"Harry hercegnek már másodállása is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft már teszteli azokat az új ikonokat, amiket a Fájlkezelőhöz készített el.","shortLead":"A Microsoft már teszteli azokat az új ikonokat, amiket a Fájlkezelőhöz készített el.","id":"20210325_microsoft_windows_10_fajlkezelo_uj_ikonok_lomtar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6b29b58-8795-492a-af82-6395012b8ff4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210325_microsoft_windows_10_fajlkezelo_uj_ikonok_lomtar","timestamp":"2021. március. 25. 16:03","title":"Új ikonokat kap a Windows 10, megváltozik a Lomtár és a mappák kinézete is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]