A Dacia Sandero új generációja egy viszonylag érdekes megoldással kerül piacra. Az alapváltozat nem rendelkezik multimédiás kijelzővel, helyette egy mobiltelefon-tartót építettek be, ahova dokkolni lehet a saját mobilunkat. Egy alkalmazással együtt ez volna a Dacia Media Control, amivel az autó ezen funkcióit irányíthatjuk.

A középkonzolon lévő, zárható okostelefon-tartó kissé a vezető felé fordul, ide rakható be a mobil, ez Bluetooth-on keresztül kapcsolódik az erősítőhöz, amely a hangszórókat szolgálja ki. Az eszközt a kormánykerék gombjaival is lehet vezérelni, és figyelmeztető üzenet is beállítható, hogy ne felejtsük a kocsiban a mobilt.

Mindez nem azt jelenti, hogy ne lehetne hagyományos entertainment-rendszerrel is rendelni az új Sanderót, pusztán egy lehetőség ez is. Ráadásul a pár év alatt egyébként is nagyon elavultnak tűnő fix rendszerekkel szemben nem is lesznek ilyen korlátai.

