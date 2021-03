Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c191bc38-01e9-453a-b182-1fd0d500fec7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem tudják megtiltani, hogy tízezrével utazzanak külföldre húsvétkor a német turisták, így a visszaérkezőktől negatív tesztet követelnek meg.","shortLead":"Nem tudják megtiltani, hogy tízezrével utazzanak külföldre húsvétkor a német turisták, így a visszaérkezőktől negatív...","id":"20210330_nemetorszag_beutazas_negativ_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c191bc38-01e9-453a-b182-1fd0d500fec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058876c1-0960-4f53-b678-4028b9c72def","keywords":null,"link":"/vilag/20210330_nemetorszag_beutazas_negativ_teszt","timestamp":"2021. március. 30. 12:53","title":"Németország szigorít a beutazási szabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus az egyes bűncselekménytípusokra is hatással volt.","shortLead":"A koronavírus az egyes bűncselekménytípusokra is hatással volt.","id":"20210329_baleset_csalas_jarvany_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42eb09a1-569d-4556-bf13-fc587da2e9ab","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_baleset_csalas_jarvany_rendorseg","timestamp":"2021. március. 29. 16:21","title":"Balesetből kevesebb, csalásból sokkal több lett a járvány első évében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd39e9b-d68f-4ec0-b8e7-42b1df4be331","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"velemeny","description":"Húszezer magyar halottja van a koronavírusnak és ennek sokszorosa az, aki gyászol. Ők azok, akiknek a vírus eltűnése nem a régi világ visszatérését hozza majd, legfeljebb azt, hogy több pusztítás már nem lesz. Könnyű belefeledkezni a statisztikákba, de a számok itt embereket jelentenek. A húszezerből egy az apám. Egy a nagyapám. ","shortLead":"Húszezer magyar halottja van a koronavírusnak és ennek sokszorosa az, aki gyászol. Ők azok, akiknek a vírus eltűnése...","id":"20210329_covid_huszezer_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffd39e9b-d68f-4ec0-b8e7-42b1df4be331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e76bc3e-5b2f-4ded-abae-fe11ad8704f4","keywords":null,"link":"/velemeny/20210329_covid_huszezer_koronavirus","timestamp":"2021. március. 29. 20:00","title":"Akkor tanulod meg, milyen aljas a Covid, amikor a családodat veszi célba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14dddc3a-8f07-4e15-ba95-aa128caa7269","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy négyszáz lakosú nógrádi faluban indul az új általános iskola, szeptemberben.","shortLead":"Egy négyszáz lakosú nógrádi faluban indul az új általános iskola, szeptemberben.","id":"20210330_budapest_school_tereny_uj_iskola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14dddc3a-8f07-4e15-ba95-aa128caa7269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec4b2a4-dbfd-4de7-a58a-273493bca679","keywords":null,"link":"/elet/20210330_budapest_school_tereny_uj_iskola","timestamp":"2021. március. 30. 07:38","title":"Erdőszélen nyit új iskolát a Budapest School, tangazdaságot is építenek majd a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd246ad-6f28-4338-9ab2-cefda0515590","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Március közepén jelent meg a Cassiopeia csillagképben az a nóva, amit mostanra már egy egyszerű távcsővel is megnézhetünk.","shortLead":"Március közepén jelent meg a Cassiopeia csillagképben az a nóva, amit mostanra már egy egyszerű távcsővel is...","id":"20210330_cassiopeia_csillagkep_ejszakai_egbolt_nova","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dd246ad-6f28-4338-9ab2-cefda0515590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6862a58-0914-4368-afa7-df61dc750a3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_cassiopeia_csillagkep_ejszakai_egbolt_nova","timestamp":"2021. március. 30. 20:03","title":"Van otthon távcsöve? Nézzen fel vele az éjszakai égboltra, egy új nóvát láthat vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b9d02f8-5dae-4fee-a569-65b06cc4f5c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint csak így nyithatnak újra az iskolák és óvodák.","shortLead":"A miniszterelnök szerint csak így nyithatnak újra az iskolák és óvodák.","id":"20210329_Orban_pedagogusok_vedooltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b9d02f8-5dae-4fee-a569-65b06cc4f5c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449e87b6-4e6d-4cff-880f-38b0b037270f","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_Orban_pedagogusok_vedooltas","timestamp":"2021. március. 29. 10:55","title":"Videóban kérte a pedagógusokat Orbán Viktor, hogy regisztráljanak az oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ec2b65-b2ba-4f4c-bc24-3fdc2bdb4487","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az autópálya-kapukat és a pályaudvarokat fogják szigorúan ellenőrizni.","shortLead":"Az autópálya-kapukat és a pályaudvarokat fogják szigorúan ellenőrizni.","id":"20210330_rendorseg_ellenorzes_franciaorszag_husvet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0ec2b65-b2ba-4f4c-bc24-3fdc2bdb4487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff79d625-aaba-4347-945d-87e875e9a5d7","keywords":null,"link":"/vilag/20210330_rendorseg_ellenorzes_franciaorszag_husvet","timestamp":"2021. március. 30. 21:56","title":"Rendőrökkel akadályoznák meg a húsvéti utazásokat Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd10d6e-fe7c-4848-9e6e-4d661910ffde","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy héttel azután, hogy a szállítmányozási vállalat egy hajója napokra eltorlaszolta a Szuezi-csatornát, hasonló esemény történt a Csangcsunt Sencsennel összekötő autópályán.","shortLead":"Egy héttel azután, hogy a szállítmányozási vállalat egy hajója napokra eltorlaszolta a Szuezi-csatornát, hasonló...","id":"20210330_Szuez_utan_egy_autopalyan_allt_keresztbe_egy_Evergreen_kontener","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecd10d6e-fe7c-4848-9e6e-4d661910ffde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e15df1-1f0c-48e6-b9f5-5ce441f28c9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210330_Szuez_utan_egy_autopalyan_allt_keresztbe_egy_Evergreen_kontener","timestamp":"2021. március. 30. 14:27","title":"Evergreen-konténer blokkolt egy autópályát Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]