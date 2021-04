Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Április 9-18. között, online zajlik majd az idei fesztivál, amely a szervezők szándéka szerint méltó módon emléket állít majd az elmúlt negyven évnek, de beszél a jövőről, és nyit a jelen közönsége felé is. 2021. április. 06. 12:40 Pénteken indul a Budapesti Tavaszi Fesztivál, Bodó Viktor egyik rendezését is láthatja a közönség újabb áldozata van a koronavírusnak 2021. április. 06. 08:56 170 újabb áldozata van a koronavírusnak Húsvétkor alig teszteltek, és viszonylag kevés áldozatot jelentettek, de az oltásokkal az ünnep alatt is jól haladtak. Április 12-től nyitnak, ehhez szükséges a tömeges és folyamatos tesztelés. 2021. április. 05. 08:36 Mindenkinek heti két Covid-teszt jár Angliában használt oltóanyagokra is lehet jelentkezni 2021. április. 06. 20:33 Belgiumban már a fel nem használt oltóanyagokra is lehet jelentkezni A nap végén megmaradt koronavírus elleni oltóanyagokra első körben több mint 400 ezren regisztráltak. felvételt 2021. április. 06. 11:33 2100 fényévre nézett el a Hubble űrteleszkóp, gyönyörű fotót készített A Hubble űrteleszkóp ezúttal a Hattyú csillagképben látható Fátyol-ködöt vette górcső alá, az arról készített felvételt nemrég osztotta meg a NASA. kocsisor. 2021. április. 05. 15:50 Legalább egyórás várakozásra számítson a határnál, aki Ausztriába tart Hegyeshalomnál másfél kilométeres a kocsisor. Eddig lehet törölni a kifogásolt tartalmakat. A korlátozás csak ezután szűnhet meg. A korlátozás csak ezután szűnhet meg. 2021. április. 05. 18:22 Nem blokkolja, de továbbra is lassítja a Twittert az orosz médiahatóság Május 15-ig tolták ki a határidőt. Eddig lehet törölni a kifogásolt tartalmakat. A korlátozás csak ezután szűnhet meg. 2021. április. 06. 13:52 Az orvoskamara több pontban magyarázza, miért lenne fontos, hogy a kormánytól független újságírók bemehessenek a kórházakba A MOK szerint a transzparencia is a járvány elleni küzdelmet szolgálja.