[{"available":true,"c_guid":"3789793d-8a0d-4869-b368-7c9f07d7253e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felsőoktatási intézmények tervezésére specializálódott, világszerte ismert Kohn Pederson Fox építésziroda tervezheti a Közép-európai Egyetem (CEU) új bécsi campusát. Az épületegyüttest 2025-ben adhatják át. ","shortLead":"A felsőoktatási intézmények tervezésére specializálódott, világszerte ismert Kohn Pederson Fox építésziroda tervezheti...","id":"20210408_ceu_becs_campus_latvanytervek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3789793d-8a0d-4869-b368-7c9f07d7253e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b034c3bc-b768-4886-9723-57669b0832f4","keywords":null,"link":"/elet/20210408_ceu_becs_campus_latvanytervek","timestamp":"2021. április. 08. 16:01","title":"Megmutatták, hogy fog kinézni a CEU új bécsi campusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9556869-1967-466d-a3b5-3d85ae2c2422","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A beiratkozás jövő héten lesz, de a Klebelsberg Központ online jelentkezést javasol. A tanárok háromnegyede már regisztrált a koronavírus elleni védőoltásra.","shortLead":"A beiratkozás jövő héten lesz, de a Klebelsberg Központ online jelentkezést javasol. A tanárok háromnegyede már...","id":"20210410_altalanos_iskolai_beiratkozas_klebelsberg_kozpont_iskolakezdes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9556869-1967-466d-a3b5-3d85ae2c2422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2706175a-f39b-45ef-8cd4-a87d83db6522","keywords":null,"link":"/itthon/20210410_altalanos_iskolai_beiratkozas_klebelsberg_kozpont_iskolakezdes","timestamp":"2021. április. 10. 12:05","title":"Mától elérhető az online felület az általános iskolai beiratkozáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9104de16-b414-424e-aab5-40f81cae420b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmrendező 80 éves volt. Szűk családi körben helyezik végső nyugalomra.","shortLead":"A filmrendező 80 éves volt. Szűk családi körben helyezik végső nyugalomra.","id":"20210408_Meghalt_Szomjas_Gyorgy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9104de16-b414-424e-aab5-40f81cae420b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f03b32-4889-4679-a138-3ffd9b11a989","keywords":null,"link":"/kultura/20210408_Meghalt_Szomjas_Gyorgy","timestamp":"2021. április. 08. 19:39","title":"Elhunyt Szomjas György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2966f9b-9e3f-48b2-b2fa-96e07e480f5b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrség szerint nyilvánvalóan gondosan megtervezték a gyilkosságot. Jéorjiosz Karaivazzal hét lövedék végzett.","shortLead":"A rendőrség szerint nyilvánvalóan gondosan megtervezték a gyilkosságot. Jéorjiosz Karaivazzal hét lövedék végzett.","id":"20210409_ujsagiro_gyilkossag_athen_jeorjiosz_karaivaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2966f9b-9e3f-48b2-b2fa-96e07e480f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbbe7d08-f15e-4de8-b453-54d50f02e98b","keywords":null,"link":"/vilag/20210409_ujsagiro_gyilkossag_athen_jeorjiosz_karaivaz","timestamp":"2021. április. 09. 21:48","title":"Meggyilkoltak egy bűnügyi újságírót Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A teniszezőnek az enyhe fej- és torokfájáson, illetve a fáradékonyságon kívül nincsenek tünetei.","shortLead":"A teniszezőnek az enyhe fej- és torokfájáson, illetve a fáradékonyságon kívül nincsenek tünetei.","id":"20210408_Babos_Timea_koronavirusos_lett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc24b3d1-b039-446f-ac25-3d7f51daf2ed","keywords":null,"link":"/sport/20210408_Babos_Timea_koronavirusos_lett","timestamp":"2021. április. 08. 18:22","title":"Babos Tímeának félbe kell hagynia egy tornát a koronavírus-fertőzése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Fülöp herceg a királyi család tagjainak fenntartott Frogmore Gardens temetkezési helyen kívánt nyugodni, így várhatóan ott temetik majd el. ","shortLead":"Fülöp herceg a királyi család tagjainak fenntartott Frogmore Gardens temetkezési helyen kívánt nyugodni, így várhatóan...","id":"20210409_Egyesult_Kiralysag_Fulop_herceg_Erzsebet_kiralyno","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f4bc30-a29f-419f-b0a1-3e8dae15490a","keywords":null,"link":"/elet/20210409_Egyesult_Kiralysag_Fulop_herceg_Erzsebet_kiralyno","timestamp":"2021. április. 09. 14:36","title":"Fülöp herceg halála után egy időre a királynő is visszavonul, nemzeti gyász kezdődött az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az is kiderült, hogy a legtöbben Pfizerrel oltatnák be magukat.","shortLead":"Az is kiderült, hogy a legtöbben Pfizerrel oltatnák be magukat.","id":"20210409_fidesz_szavazok_ellenzek_oltas_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89638682-557b-4e2b-8737-8eaea0100ba9","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_fidesz_szavazok_ellenzek_oltas_vakcina","timestamp":"2021. április. 09. 07:00","title":"Több ellenzéki oltatná be magát, mint fideszes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc2b9a4-79ac-4f40-984c-fa484594f07c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány arra számít, hogy júniusra magunk mögött hagyhatjuk a járványt, mert akkor már hétmillió lehet a beoltottak száma. A kormány arra számít, hogy júniusra magunk mögött hagyhatjuk a járványt, mert akkor már hétmillió lehet a beoltottak száma. A kormányzat láthatóan csak a vakcinákra épít, noha az oltásokban sikersztorit író Izrael sem bízott kizárólag azokban.