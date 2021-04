Az Egyesült Államokban egyáltalán nem ritkák az izomautós összejövetelek, az úgynevezett Cars & Coffee rendezvények. Ilyen volt a hétvégén egy coloradói városkában is, ám hivatalosan a mostani volt az utolsó rendezvény is, miután a képeken látható Challenger Hellcat tulajdonosa komolyan leírta a kocsijával együtt az összejövetelt is.

A történet akkor fordult rosszra, amikor a rendezvény egyik résztvevője a tömeg előtt kicsit produkálni akarta magát, ezért tövig nyomta a gázpedált a 707 lóerős autójában. A kocsi fara azonnal megindult, amit a sofőrnek nem sikerült kontrollálnia és eltalált egy mellette haladó Chevrolet Silveradtót. A pickup nem egy pehelykönnyű darab mégis az izomautó egyszerűen felborította a vétlen járművet.

A hideg abroncsokkal előadott utcai manőver után a Silveradóból egy embert kellett sérülésekkel kórházba szállítani. A Loveland Cars & Coffee pedig hivatalos Instagram csatornáján közölte a maguk részéről befejezték végleg a rendezvényt.

