[{"available":true,"c_guid":"249d0f78-cc1a-4586-87ab-553fcf0a742f","c_author":"Calcium-Sandoz","category":"brandchannel","description":"A téli hónapok minden évben megviselik az ember szervezetét, de a hideg és a hosszú, sötét napok mentális állóképességünket is próbára teszik – az idei télre pedig a járvány miatt ez fokozottan igaz volt. Most azonban, hogy a tavasz már érkezőben, érdemes megtervezni, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy testünket és elménket is formába hozzuk.","shortLead":"A téli hónapok minden évben megviselik az ember szervezetét, de a hideg és a hosszú, sötét napok mentális...","id":"calciumsandoz_20210409_Ellenallo_szervezet_a_teli_alom_utan__igy_hozza_formaba_immunrendszeret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=249d0f78-cc1a-4586-87ab-553fcf0a742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ab9492-b7cc-49d9-8ddc-43930b9ac70b","keywords":null,"link":"/brandchannel/calciumsandoz_20210409_Ellenallo_szervezet_a_teli_alom_utan__igy_hozza_formaba_immunrendszeret","timestamp":"2021. április. 14. 11:30","title":"Ellenálló szervezet a „téli álom” után – így hozza formába immunrendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Calcium-Sandoz","c_partnerlogo":"8889d2a9-4214-4f24-80bc-5693070d2c49","c_partnertag":"Calcium-Sandoz"},{"available":true,"c_guid":"123f142e-bc65-4115-9ad1-c348f63178ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén is megrendezik a talán leghíresebb amerikai hegyiversenyt a coloradói Pikes Peak hegycsúcsra. ","shortLead":"Idén is megrendezik a talán leghíresebb amerikai hegyiversenyt a coloradói Pikes Peak hegycsúcsra. ","id":"20210415_Biobenzinnel_de_nagyon_vad_kulsovel_megy_majd_a_Bentley_versenyautoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=123f142e-bc65-4115-9ad1-c348f63178ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3997cad-aeac-4358-9b98-6d3f49bb65c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_Biobenzinnel_de_nagyon_vad_kulsovel_megy_majd_a_Bentley_versenyautoja","timestamp":"2021. április. 15. 08:10","title":"Biobenzinnel, de nagyon vad külsővel megy majd a Bentley versenyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec6b271-6e33-4ad9-a5e4-fb2f5bb73fb1","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány terveihez nem elég Libri-bevásárlás.","shortLead":"A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány terveihez nem elég Libri-bevásárlás.","id":"202115_mcc_press_a_libribevasarlas_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ec6b271-6e33-4ad9-a5e4-fb2f5bb73fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc2f251b-5773-4c8f-9ef8-542874827de7","keywords":null,"link":"/360/202115_mcc_press_a_libribevasarlas_utan","timestamp":"2021. április. 15. 12:00","title":"Nem áll meg a könyvpiaci terjeszkedésben a kormányzati agytröszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dce885d-5c99-46bd-a3aa-4df273ed3726","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy biztonsági őrnek tűnt fel, hogy kutyaugatást hall az utánfutóról.","shortLead":"Egy biztonsági őrnek tűnt fel, hogy kutyaugatást hall az utánfutóról.","id":"20210414_allatkinzas_kutya_kecske_szallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dce885d-5c99-46bd-a3aa-4df273ed3726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb9f012-2499-41c0-94b4-2d4782d7e8a5","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_allatkinzas_kutya_kecske_szallitas","timestamp":"2021. április. 14. 11:25","title":"Liszteszsákokban szállított egy férfi kutyakölyköket és egy kecskét, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31921f4d-ef29-498d-8528-d27c01df5ef8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az érintetlenül maradt szárazföldnek pedig mindössze 11 százaléka természetvédelmi terület egy friss kutatás szerint.","shortLead":"Az érintetlenül maradt szárazföldnek pedig mindössze 11 százaléka természetvédelmi terület egy friss kutatás szerint.","id":"20210415_kornyezet_3_szazalek_maradt_erintetlen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31921f4d-ef29-498d-8528-d27c01df5ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2aa4416-7dc9-499d-9fa4-a246f8ce91cc","keywords":null,"link":"/zhvg/20210415_kornyezet_3_szazalek_maradt_erintetlen","timestamp":"2021. április. 15. 13:49","title":"Mostanra 3 százaléka sem maradt érintetlen a világ vadonjainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Ha létrejön a tranzakció, piacvezető lehet a magyar bank az országban.","shortLead":"Ha létrejön a tranzakció, piacvezető lehet a magyar bank az országban.","id":"20210415_Bank_OTP_Szlovenia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb9d3f0-dc08-4002-9b4c-c8dac5ed27cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210415_Bank_OTP_Szlovenia","timestamp":"2021. április. 15. 12:46","title":"Bankot vehet az OTP Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eafd066b-6d02-4b7e-8373-44cfd6bd828e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A lakók ablakot sem mertek nyitni, végül szakembert hívtak a probléma megoldására.","shortLead":"A lakók ablakot sem mertek nyitni, végül szakembert hívtak a probléma megoldására.","id":"20210415_croissant_krakko_leguan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eafd066b-6d02-4b7e-8373-44cfd6bd828e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8710c9ca-5728-4edd-80d8-0ad0d9179ba8","keywords":null,"link":"/elet/20210415_croissant_krakko_leguan","timestamp":"2021. április. 15. 16:55","title":"Fán lógó croissant tartotta rettegésben egy krakkói ház lakóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f4c3ec-1039-4182-9e88-515cb5f5fcba","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Bojko Boriszov nem lesz miniszterelnök újra, még az egykori külügyminiszterének a jelölésével próbálja a pártját kormányon tartani.","shortLead":"Bojko Boriszov nem lesz miniszterelnök újra, még az egykori külügyminiszterének a jelölésével próbálja a pártját...","id":"20210414_bolgar_miniszterelnok_valasztas_boriszov","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7f4c3ec-1039-4182-9e88-515cb5f5fcba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c205b83b-75a1-4c4a-bfcb-877ff9df07ad","keywords":null,"link":"/vilag/20210414_bolgar_miniszterelnok_valasztas_boriszov","timestamp":"2021. április. 14. 20:11","title":"A bolgár miniszterelnök elismerte, hogy megbukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]