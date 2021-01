Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7b38930-230e-4950-9684-4faa30d3009a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter külügyminiszter tájékoztatása szerint a gyógyszerhatóság illetékesei már a helyszínen vizsgálják, hogy engedélyezhető-e Magyarországon a Szputnyik V orosz vakcina.","shortLead":"Szijjártó Péter külügyminiszter tájékoztatása szerint a gyógyszerhatóság illetékesei már a helyszínen vizsgálják...","id":"20210119_ogyei_orosz_vakcina_szijjarto_peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7b38930-230e-4950-9684-4faa30d3009a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912c75e8-a8b9-4211-a4d3-0d6e3ef88ea0","keywords":null,"link":"/itthon/20210119_ogyei_orosz_vakcina_szijjarto_peter","timestamp":"2021. január. 19. 12:25","title":"Elkezdték vizsgálni az orosz vakcinát az OGYÉI emberei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddefbf98-5c71-42aa-a283-eae4c2534c46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai kutatók öt hónapon át monitorozták 297 egészségügyi dolgozó állapotát, hogy kiderüljön, mennyire képes jelezni a karjukon hordott Apple Watch a koronavírus-fertőződést.","shortLead":"Az amerikai kutatók öt hónapon át monitorozták 297 egészségügyi dolgozó állapotát, hogy kiderüljön, mennyire képes...","id":"20210118_koronavirus_jarvany_okosora_szivfrekvencia_variabilitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddefbf98-5c71-42aa-a283-eae4c2534c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfb37568-ce5c-47e9-be07-e4648c09849e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_koronavirus_jarvany_okosora_szivfrekvencia_variabilitas","timestamp":"2021. január. 18. 20:03","title":"Már a tünetek megjelenése előtt jelezhet az okosóra, ha valaki elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f433409-e882-4975-87dc-c28c39640dee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akár névtelen bejelentés után is ellenőrizhetik az egészségügyi dolgozókat.","shortLead":"Akár névtelen bejelentés után is ellenőrizhetik az egészségügyi dolgozókat.","id":"20210118_nvsz_halapenz_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f433409-e882-4975-87dc-c28c39640dee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b67bd7-c849-4e3d-9e1e-12266194a811","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210118_nvsz_halapenz_egeszsegugy","timestamp":"2021. január. 18. 13:54","title":"Ötven rendőr fogja vizsgálni a hálapénzes eseteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1232a2ed-7e64-474f-8e6b-7f362e27aab9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áruházláncnál 4–8 százalékkal emelkedtek a fizetések januártól.","shortLead":"Az áruházláncnál 4–8 százalékkal emelkedtek a fizetések januártól.","id":"20210118_beremeles_aldi_600_ezer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1232a2ed-7e64-474f-8e6b-7f362e27aab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d97b20af-bb83-4eea-9608-b2b4c6a7d8d8","keywords":null,"link":"/kkv/20210118_beremeles_aldi_600_ezer","timestamp":"2021. január. 18. 10:28","title":"Béremelés volt az Aldinál, az áruházvezetők kezdő bére bruttó 600 ezer forint lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminisztert a kínai vakcináról kérdezték egy sajtótájékoztatón, mire azt mondta, nem a politikusok döntenek arról, hogy Magyarországon milyen oltóanyagot lehet használni.","shortLead":"A külügyminisztert a kínai vakcináról kérdezték egy sajtótájékoztatón, mire azt mondta, nem a politikusok döntenek...","id":"20210118_szijjarto_peter_kinai_vakcina_sinopharm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7defae99-6dc5-4c9c-a4dd-89b26c1d4456","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_szijjarto_peter_kinai_vakcina_sinopharm","timestamp":"2021. január. 18. 15:45","title":"Szijjártó: Kínában a vakcinát a 60 év fölöttieknél is engedélyezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998cd53f-cb07-4a70-a914-d1131dff1149","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Schobert családot gyűlölő Facebook-csoport legdurvább fenyegetéseiről mesélt a fitneszguru. Például arról, hogy egy kommentelő felvetette: savval önti le a felesége, Rubint Réka arcát.\r

\r

","shortLead":"A Schobert családot gyűlölő Facebook-csoport legdurvább fenyegetéseiről mesélt a fitneszguru. Például arról...","id":"20210119_Schobert_Norbert_Azzal_fenyegettek_a_felesegemet_hogy_savval_ontik_le_az_arcat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=998cd53f-cb07-4a70-a914-d1131dff1149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31a87e0-8020-4743-b2b6-c8b1a5e78a17","keywords":null,"link":"/elet/20210119_Schobert_Norbert_Azzal_fenyegettek_a_felesegemet_hogy_savval_ontik_le_az_arcat","timestamp":"2021. január. 19. 09:45","title":"Schobert Norbert rácsodálkozott a kommentelők gonoszságára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f03e299-5ed5-4785-a51b-9a3a3d004801","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzintézet új modellben értékesít biztosításokat.","shortLead":"A pénzintézet új modellben értékesít biztosításokat.","id":"20210118_takarekbank_biztositas_ertekesites_modell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f03e299-5ed5-4785-a51b-9a3a3d004801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e574570c-69ea-4dd8-bbeb-dbf996444dc8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210118_takarekbank_biztositas_ertekesites_modell","timestamp":"2021. január. 18. 13:04","title":"Stratégiai partnerséget kötött a Vida vezette bank és Mészárosék biztosítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6080f3-85b1-42da-a198-4d28d0ddd11b","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Van élet a Nemzeti Együttműködés Rendszerén túl? A szerző pesszimista és optimista énje viaskodik.","shortLead":"Van élet a Nemzeti Együttműködés Rendszerén túl? A szerző pesszimista és optimista énje viaskodik.","id":"20210118_Revesz_Sandor_Ha_volna_onbeteljesito_optimizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa6080f3-85b1-42da-a198-4d28d0ddd11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d66aaeda-75e2-40e5-8ccc-0ff28377d743","keywords":null,"link":"/360/20210118_Revesz_Sandor_Ha_volna_onbeteljesito_optimizmus","timestamp":"2021. január. 18. 13:20","title":"Révész Sándor: Ha volna önbeteljesítő optimizmus…akkor jó lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]