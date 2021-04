Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10 következő (publikus) verziójában már az is beállítható lesz a Start menüből, hogy az újraindulás után az előzőleg bezárt szoftverek és alkalmazások automatikusan megnyíljanak.","shortLead":"A Windows 10 következő (publikus) verziójában már az is beállítható lesz a Start menüből, hogy az újraindulás után...","id":"20210416_windows_10_frissites_start_menu_gombok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888c8b46-8a8b-448c-adff-29d60e9cd440","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_windows_10_frissites_start_menu_gombok","timestamp":"2021. április. 16. 15:03","title":"Új gomb kerül a Windows 10-be, az újraindításkor lehet hasznos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8a04d17-9990-4640-b37c-1ab0195a47e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen konszern spanyol márkája megújította népszerű kisautóját.","shortLead":"A Volkswagen konszern spanyol márkája megújította népszerű kisautóját.","id":"20210416_megerkezett_a_felfrissitett_seat_ibiza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8a04d17-9990-4640-b37c-1ab0195a47e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9bd422b-86cc-47bc-a4bf-305320616bb6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210416_megerkezett_a_felfrissitett_seat_ibiza","timestamp":"2021. április. 16. 09:21","title":"Megérkezett a felfrissített Seat Ibiza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef51e082-bd23-4ed0-9795-17b55c028c0f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azok számára, akik a gyári S500-at esetleg túl gyengének találják. ","shortLead":"Itt a megoldás azok számára, akik a gyári S500-at esetleg túl gyengének találják. ","id":"20210416_kereken_500_loeros_az_uj_brabus_mercedes_sosztaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef51e082-bd23-4ed0-9795-17b55c028c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37258efa-d7bd-4563-9870-f6fee000cce8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210416_kereken_500_loeros_az_uj_brabus_mercedes_sosztaly","timestamp":"2021. április. 16. 11:21","title":"Kereken 500 lóerős az új Brabus Mercedes S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az első mintatétel augusztusban készül el.","shortLead":"Az első mintatétel augusztusban készül el.","id":"20210416_Szamillio_dozis_Szputnyik_V_Del_Korea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d781844-f064-4cce-a504-8c1b1f406bf8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_Szamillio_dozis_Szputnyik_V_Del_Korea","timestamp":"2021. április. 16. 06:15","title":"Havonta százmillió dózist fog gyártani a Szputnyik V-ből egy dél-koreai konzorcium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e05e32e-6c6c-407d-a42d-a0d35bc1d107","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több mint 30 esztendős olasz sportkocsi eddig kevesebb, mint 8 ezer kilométert hagyott maga mögött.","shortLead":"A több mint 30 esztendős olasz sportkocsi eddig kevesebb, mint 8 ezer kilométert hagyott maga mögött.","id":"20210417_tekintetmagnes_elado_egy_alig_hasznalt_alfa_romeo_sz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e05e32e-6c6c-407d-a42d-a0d35bc1d107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d032ef-5206-46ea-b53e-0eabfa26efb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210417_tekintetmagnes_elado_egy_alig_hasznalt_alfa_romeo_sz","timestamp":"2021. április. 17. 06:41","title":"Tekintetmágnes: eladó egy alig használt Alfa Romeo SZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b1f814-7432-41b5-a746-a76d357c59f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter videót posztolt a szalagátvágásról. ","shortLead":"Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter videót posztolt a szalagátvágásról. ","id":"20210417_Kasler_Miklos_szemelyesen_adta_at_a_Szent_Ferenc_Korhaz_posztCovid_reszleget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52b1f814-7432-41b5-a746-a76d357c59f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92fac67c-794d-4858-aa80-4da9cb47559f","keywords":null,"link":"/itthon/20210417_Kasler_Miklos_szemelyesen_adta_at_a_Szent_Ferenc_Korhaz_posztCovid_reszleget","timestamp":"2021. április. 17. 15:12","title":"Kásler Miklós személyesen adta át a Szent Ferenc Kórház poszt-Covid részlegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c003d3-b0d8-42d9-bfff-02efe08373fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Korábban csak annyit lehetett tudni, valamikor „az évtizedben” érkezhet. ","shortLead":"Korábban csak annyit lehetett tudni, valamikor „az évtizedben” érkezhet. ","id":"20210416_Mar_2025ben_jon_az_elso_elektromos_Ferrari","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9c003d3-b0d8-42d9-bfff-02efe08373fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be17b08f-4e26-47ad-a417-1bb5fc197e24","keywords":null,"link":"/cegauto/20210416_Mar_2025ben_jon_az_elso_elektromos_Ferrari","timestamp":"2021. április. 16. 12:54","title":"Már 2025-ben jön az első elektromos Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök kész további válaszintézkedésekre, amennyiben Oroszország folytatja beavatkozását az amerikai demokráciába.","shortLead":"Az amerikai elnök kész további válaszintézkedésekre, amennyiben Oroszország folytatja beavatkozását az amerikai...","id":"20210416_Jor_Biden_Washington_Moszkva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3dcd16f-2742-4805-bd8b-6a51854f9cfc","keywords":null,"link":"/vilag/20210416_Jor_Biden_Washington_Moszkva","timestamp":"2021. április. 16. 05:17","title":"Biden: A Moszkvával szembeni szankciók súlyosabbak is lehettek volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]