Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"934bd14a-a6c0-47db-a71b-927ada71d75f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Új várfal, lépcsősorok, kilátóteraszok és nagy kert is épül, de egy tó is várja majd a látogatókat.\r

","shortLead":"Új várfal, lépcsősorok, kilátóteraszok és nagy kert is épül, de egy tó is várja majd a látogatókat.\r

","id":"20210421_Citadella_bastya_atepites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=934bd14a-a6c0-47db-a71b-927ada71d75f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349fa0dd-fda0-4ab0-8f09-0fd61855b0d0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210421_Citadella_bastya_atepites","timestamp":"2021. április. 21. 17:33","title":"Kert, medence és 35 méter magas zászló is kerül az átépített Citadellára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012f28ff-9b99-4fad-910f-92167e42d57b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A tárca azt közölte, hogy a pedagógusok is „szinte valamennyien” munkába álltak. ","shortLead":"A tárca azt közölte, hogy a pedagógusok is „szinte valamennyien” munkába álltak. ","id":"20210419_koronavirus_jarvany_oktatas_iskola_ovoda_diakok_pedagogusok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=012f28ff-9b99-4fad-910f-92167e42d57b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57063488-07a6-4412-8f10-5f16f8189c8e","keywords":null,"link":"/elet/20210419_koronavirus_jarvany_oktatas_iskola_ovoda_diakok_pedagogusok","timestamp":"2021. április. 19. 21:31","title":"Az Emmi szerint a diákok háromnegyede volt hétfőn iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070a22d5-e367-43ae-96ef-3f0e216d9107","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tudnak repülni a méhek és még az akácosok is elfagytak. Gond lehet a repcemézzel is.","shortLead":"Nem tudnak repülni a méhek és még az akácosok is elfagytak. Gond lehet a repcemézzel is.","id":"20210420_tul_hideg_tavasz_a_meheknek_bross_peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=070a22d5-e367-43ae-96ef-3f0e216d9107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a193ee-af52-440a-a29e-913fd2be63f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210420_tul_hideg_tavasz_a_meheknek_bross_peter","timestamp":"2021. április. 20. 13:53","title":"Alig lesz tavaszi méz idén a hideg miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A Johnson & Johnson-oltások ritka mellékhatásaként fel kell tüntetni az alacsony trombocitaszámmal összefüggésbe hozható vérrögképződéses eseteket – állapította meg az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) gyógyszerkockázat-értékelő bizottságának (PRAC) vizsgálata.","shortLead":"A Johnson & Johnson-oltások ritka mellékhatásaként fel kell tüntetni az alacsony trombocitaszámmal összefüggésbe...","id":"20210420_Johnson_vakcinainak_ritka_mellekhatasa_verrogkepzodes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b2b15c-e205-469c-8a57-949a72f376be","keywords":null,"link":"/eurologus/20210420_Johnson_vakcinainak_ritka_mellekhatasa_verrogkepzodes","timestamp":"2021. április. 20. 17:02","title":"EMA: A Johnson & Johnson vakcináinak igen ritka mellékhatása lehet a vérrögképződés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b17763-4509-47d0-ab23-c232c1b3e1f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Saját nevükön érkeztek diplomáciai útlevéllel. Feltehetően a robbantás előkészítésében vettek részt négy további társukkal.","shortLead":"Saját nevükön érkeztek diplomáciai útlevéllel. Feltehetően a robbantás előkészítésében vettek részt négy további...","id":"20210421_orosz_ugynokok_gru_praga_budapest_becs_vrbetice_robbantas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3b17763-4509-47d0-ab23-c232c1b3e1f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb7e0ad-ad85-4761-a872-badffc3a96c8","keywords":null,"link":"/vilag/20210421_orosz_ugynokok_gru_praga_budapest_becs_vrbetice_robbantas","timestamp":"2021. április. 21. 08:11","title":"Budapesten át utazhatott két orosz ügynök a csehországi robbantáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72fb7a2c-62fe-49d0-bfbb-4c14c969263b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Leginkább a Balatont vennék célba a nyaralók, de az élmezőnyben van Hajdúszoboszló, Hévíz, Eger, Gyula, Zalakaros és Pécs is.","shortLead":"Leginkább a Balatont vennék célba a nyaralók, de az élmezőnyben van Hajdúszoboszló, Hévíz, Eger, Gyula, Zalakaros és...","id":"20210420_nyaralas_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72fb7a2c-62fe-49d0-bfbb-4c14c969263b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825c64a9-2306-46b4-b154-b403e7c19948","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210420_nyaralas_kutatas","timestamp":"2021. április. 20. 07:08","title":"A lakosság harmada bízik az idei nyaralásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded9d28b-0038-4457-8d23-03d7bc911d6c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Számos óvintézkedést vezettek be a kilencvenharmadik, rendhagyó Oscar-díjátadóra, amelyet részben egy új, de gyönyörű helyszínen fognak megrendezni.","shortLead":"Számos óvintézkedést vezettek be a kilencvenharmadik, rendhagyó Oscar-díjátadóra, amelyet részben egy új, de gyönyörű...","id":"20210420_Kulonleges_helyszinen_rendezik_meg_es_teszik_Covidbiztossa_a_vasarnapi_Oscargalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ded9d28b-0038-4457-8d23-03d7bc911d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"170e9ad9-ff42-4c5b-a00f-8c9f79a50e99","keywords":null,"link":"/kultura/20210420_Kulonleges_helyszinen_rendezik_meg_es_teszik_Covidbiztossa_a_vasarnapi_Oscargalat","timestamp":"2021. április. 20. 12:27","title":"Különleges helyszínen rendezik meg és teszik Covid-biztossá a vasárnapi Oscar-gálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df87b90-9c96-4cc3-9781-676c3946908c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A 60 év alatti, korábban az AstraZeneca oltóanyagával beoltott önkéntesek második oltásként a Pfizer vakcináját kapnák meg.","shortLead":"A 60 év alatti, korábban az AstraZeneca oltóanyagával beoltott önkéntesek második oltásként a Pfizer vakcináját kapnák...","id":"20210419_Ket_kulonbozo_vakcina_oltasi_kombinacio_Spanyolorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0df87b90-9c96-4cc3-9781-676c3946908c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147d622b-e67b-4d32-a760-83a5e1f9271a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_Ket_kulonbozo_vakcina_oltasi_kombinacio_Spanyolorszag","timestamp":"2021. április. 19. 21:22","title":"Két különböző vakcina oltási kombinációját vizsgálják Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]