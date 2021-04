Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista Facebookon emlékezik az óvónőre, és kéri, hogy mindenki oltassa be magát.","shortLead":"A humorista Facebookon emlékezik az óvónőre, és kéri, hogy mindenki oltassa be magát.","id":"20210422_Megszakad_a_szivunk__Bodocs_Tibor_gyaszolja_a_koronavirusban_meghalt_kismamat_gyerekei_bolcsis_nenijet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586deed3-a9ea-473a-8f6a-216f817d1cf1","keywords":null,"link":"/elet/20210422_Megszakad_a_szivunk__Bodocs_Tibor_gyaszolja_a_koronavirusban_meghalt_kismamat_gyerekei_bolcsis_nenijet","timestamp":"2021. április. 22. 12:24","title":"„Megszakad a szívünk” – Bödőcs Tibor gyászolja a koronavírusban meghalt kismamát, gyerekei „bölcsis nénijét”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aad9e0b-a500-4f70-8157-9604043f2d7a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ha az amerikai elnök népirtásként fog hivatkozni az örmény genocídiumra, az tovább élezheti a feszültséget az Egyesült Államok és Törökország között.","shortLead":"Ha az amerikai elnök népirtásként fog hivatkozni az örmény genocídiumra, az tovább élezheti a feszültséget az Egyesült...","id":"20210422_ormeny_nepirtas_elismerese_joe_biden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2aad9e0b-a500-4f70-8157-9604043f2d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"244a6332-310e-4862-bbbd-dda5f1a54105","keywords":null,"link":"/vilag/20210422_ormeny_nepirtas_elismerese_joe_biden","timestamp":"2021. április. 22. 17:31","title":"Az örmény népirtás elismerésére készül Joe Biden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290aa97f-4fa5-491c-9e61-a6daf4f007c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 9. emeleten füstölt egy erkély.\r

","shortLead":"A 9. emeleten füstölt egy erkély.\r

","id":"20210422_tuz_Del_pesti_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=290aa97f-4fa5-491c-9e61-a6daf4f007c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e77e443f-2a97-4ed7-b336-efe6705105d9","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_tuz_Del_pesti_korhaz","timestamp":"2021. április. 22. 13:49","title":"Kisebb tűz volt a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8ec7a0-02dc-4fa3-8903-27ed747979dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aszfaltozási munkák miatt csak egy sávon haladhatnak az autók az M5 felé.","shortLead":"Aszfaltozási munkák miatt csak egy sávon haladhatnak az autók az M5 felé.","id":"20210423_dugo_m0_felujitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d8ec7a0-02dc-4fa3-8903-27ed747979dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f513d6d-9b57-4c0e-a6ab-eaff27a09d98","keywords":null,"link":"/cegauto/20210423_dugo_m0_felujitas","timestamp":"2021. április. 23. 08:23","title":"Nagy dugóra számíthat, aki péntek délelőtt a M0-son autózna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt tévés műsorvezető címlapra került a Hot! magazinban, amely ismerőseire hivatkozva azt írja: a felcsúti milliárdos megkérte a kezét, ő pedig igent mondott.","shortLead":"A volt tévés műsorvezető címlapra került a Hot! magazinban, amely ismerőseire hivatkozva azt írja: a felcsúti...","id":"20210422_varkonyi_andrea_meszaros_lorinc_lanykeres_hazassag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119bc0e6-20ed-4b9e-bddb-d02c2ea9a65a","keywords":null,"link":"/elet/20210422_varkonyi_andrea_meszaros_lorinc_lanykeres_hazassag","timestamp":"2021. április. 22. 07:32","title":"Várkonyi Andrea: A párom Mészáros Lőrinc, ami eddig sem volt titok, most meg pláne nem az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91de688b-dc0a-4f94-97fa-b47792258f53","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A Szuperliga egyelőre mégsem lesz, de létrejötte törvényszerű, mert a közönség globális. A Felcsútra és a magyar válogatottra nem kíváncsi a világ.","shortLead":"A Szuperliga egyelőre mégsem lesz, de létrejötte törvényszerű, mert a közönség globális. A Felcsútra és a magyar...","id":"20210421_Revesz_Sandor_Szuper","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91de688b-dc0a-4f94-97fa-b47792258f53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc45319f-1ad4-4f05-984d-3821dd1a03bf","keywords":null,"link":"/360/20210421_Revesz_Sandor_Szuper","timestamp":"2021. április. 21. 13:45","title":"Révész Sándor: Szuper!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03ada2c-26d5-41fd-bc14-84533a6e8674","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó 2,5 tonnánál nehezebb luxus SUV-ja hatalmas akkumulátort kapott, ami közel 500 kilométeres hatótávot biztosít. ","shortLead":"Az amerikai gyártó 2,5 tonnánál nehezebb luxus SUV-ja hatalmas akkumulátort kapott, ami közel 500 kilométeres hatótávot...","id":"20210422_itt_az_elso_elektromos_cadillac_a_mellbevago_kulseju_lyriq_divatterepjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c03ada2c-26d5-41fd-bc14-84533a6e8674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa18070-b3c9-4e8d-99fd-5b72dc3dea0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_itt_az_elso_elektromos_cadillac_a_mellbevago_kulseju_lyriq_divatterepjaro","timestamp":"2021. április. 22. 11:21","title":"Itt az első elektromos Cadillac, a mellbevágó külsejű Lyriq divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9538c23-1f5b-4357-9f36-760acad15e9a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Gran Turismo Sportban mennek majd egymás ellen a pilóták. ","shortLead":"A Gran Turismo Sportban mennek majd egymás ellen a pilóták. ","id":"20210422_Az_autos_szimulatorozas_lesz_az_egyik_versenyszam_a_virtualis_olimpian","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9538c23-1f5b-4357-9f36-760acad15e9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b379a735-9eba-43fb-90d5-2e08517463bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_Az_autos_szimulatorozas_lesz_az_egyik_versenyszam_a_virtualis_olimpian","timestamp":"2021. április. 22. 14:01","title":"Az autós szimulátorozás lesz az egyik versenyszám a virtuális olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]