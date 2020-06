Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e474eaea-48ed-4ee4-b053-16e622a6c994","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tudományos elemzések arra jutottak, hogy a populisták nem a járványból, hanem a gazdasági válságból profitáltak sokat. ","shortLead":"Tudományos elemzések arra jutottak, hogy a populisták nem a járványból, hanem a gazdasági válságból profitáltak sokat. ","id":"20200625_Die_Zeit_A_koronafertozes_nem_a_populistaknak_kedvezett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e474eaea-48ed-4ee4-b053-16e622a6c994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"451edfa1-cc8a-43b8-bdb6-057413525504","keywords":null,"link":"/360/20200625_Die_Zeit_A_koronafertozes_nem_a_populistaknak_kedvezett","timestamp":"2020. június. 25. 07:49","title":"Die Zeit: A koronafertőzés nem a populistáknak kedvezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az áremelkedés a héten és a jövő héten is folytatódik.","shortLead":"Az áremelkedés a héten és a jövő héten is folytatódik.","id":"20200624_benzin_gazolaj_uzemanyagarak_tankolas_brent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5cb69d-89ed-4ca6-a25d-dcd8d696cd8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200624_benzin_gazolaj_uzemanyagarak_tankolas_brent","timestamp":"2020. június. 24. 10:21","title":"Újabb áremelkedés jön pénteken a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azoknak a kisvállalkozóknak, akik az Ersténél vezetik a számlájukat, még a tavasszal is 1,5 százalékkal nagyobb volt a forgalmuk a válságot megelőző egy év átlagánál. Júniusban már 11 százalékos a fellendülés.","shortLead":"Azoknak a kisvállalkozóknak, akik az Ersténél vezetik a számlájukat, még a tavasszal is 1,5 százalékkal nagyobb volt...","id":"20200624_erste_valsag_kilabalas_cegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea57d2bc-4546-4c21-8597-01a6702ed6ea","keywords":null,"link":"/kkv/20200624_erste_valsag_kilabalas_cegek","timestamp":"2020. június. 24. 15:02","title":"Erste: Gyorsan kilábalunk a válságból, már a felívelő ágban járunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481f82cd-a137-45c1-b53f-c3ae9d7f0fe2","c_author":"Windisch Judit - Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Pánikolhatott a kormány, ezért rendelt meg 16 ezer lélegeztetőgépet Kínából – mondta a hvg.hu-nak egy egészségügyi szakértő. Ez kétszer annyi, mint amennyit Orbán Viktor bemondott mint szükséges mennyiséget, most próbálják eladni a felesleget. Kérdés, sikerül-e, és ha igen, mennyiért. A beszerzés átláthatatlan, az eddig nyilvánosságra került információmorzsák alapján csillagászati árat fizettünk a gépekért, csak nem tudni, hogy ezért – autós hasonlattal élve – inkább Trabantot vagy Mercedest vettünk-e. A külügy azt sem mondja meg, mennyi gép volt használhatatlan. ","shortLead":"Pánikolhatott a kormány, ezért rendelt meg 16 ezer lélegeztetőgépet Kínából – mondta a hvg.hu-nak egy egészségügyi...","id":"20200626_lelegeztetogep_koronavirus_jarvany_kina_beszerzes_furkesz_portyazo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=481f82cd-a137-45c1-b53f-c3ae9d7f0fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b38c353-2492-4c00-8081-65560a3f5675","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_lelegeztetogep_koronavirus_jarvany_kina_beszerzes_furkesz_portyazo","timestamp":"2020. június. 26. 06:30","title":"Akárhonnan nézzük, nagyon drágán vettük a kínai lélegeztetőgépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2a5f1b-a043-4229-bf5e-33e183b296f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden színésznek megtalálta az utódját a csatorna. ","shortLead":"Minden színésznek megtalálta az utódját a csatorna. ","id":"20200624_Megvan_a_Mintaapak_uj_stabja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f2a5f1b-a043-4229-bf5e-33e183b296f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"249daf55-4408-4817-aa12-29ad28088fa5","keywords":null,"link":"/elet/20200624_Megvan_a_Mintaapak_uj_stabja","timestamp":"2020. június. 24. 14:17","title":"Megvan a Mintaapák új stábja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f2a7fa-dfbf-40ab-9c8c-82d54cc95ae7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gépház vékonyítása mellett a teljes körű vezetékes csatlakozást is sikerült megtartania az Asusnak új ZenBookjainál.","shortLead":"A gépház vékonyítása mellett a teljes körű vezetékes csatlakozást is sikerült megtartania az Asusnak új ZenBookjainál.","id":"20200624_asus_zenbook_ux325_ux425_2020_as_modellek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99f2a7fa-dfbf-40ab-9c8c-82d54cc95ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c556053-fb56-4a78-9286-3a40d8be8aa4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_asus_zenbook_ux325_ux425_2020_as_modellek","timestamp":"2020. június. 24. 12:23","title":"Az egy dolog, hogy vékonyak az Asus új laptopjai, de tele vannak csatlakozókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13297a3c-c9d3-4400-99b1-dccdc0a039e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendkívüli csocsómeccsről videót is feltöltött a miniszter.","shortLead":"A rendkívüli csocsómeccsről videót is feltöltött a miniszter.","id":"20200624_russia_today_vs_szijjarto_dontetlen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13297a3c-c9d3-4400-99b1-dccdc0a039e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ae00ac-1c08-4a32-a648-6ef2e9202e5e","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_russia_today_vs_szijjarto_dontetlen","timestamp":"2020. június. 24. 10:11","title":"Szijjártó döntetlenre játszott Moszkvában a Russia Today riportere ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapest Fejlesztési Központ vezetője abban bízik, hogy a felújítás után is megtartható a Lánchíd autómentessége.","shortLead":"A Budapest Fejlesztési Központ vezetője abban bízik, hogy a felújítás után is megtartható a Lánchíd autómentessége.","id":"20200624_vitezy_david_automentes_lanchid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7654910b-5a0e-40cc-bc25-c3a1d8d9bfc2","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_vitezy_david_automentes_lanchid","timestamp":"2020. június. 24. 13:29","title":"Vitézy szerint sem kell annyi autó a Lánchídra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]