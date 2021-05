Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"84556aba-8cd7-4d99-866d-e51484427f20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kínai turista a száz méter magas hídon rekedt, miután az üvegpaneleket a szél kifújta az építményről.\r

\r

","shortLead":"A kínai turista a száz méter magas hídon rekedt, miután az üvegpaneleket a szél kifújta az építményről.\r

\r

","id":"20210510_Minden_turista_remalma_egy_ferfi_majdnem_lezuhant_amikor_megrongalta_a_szel_a_kinai_uveghidat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84556aba-8cd7-4d99-866d-e51484427f20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6d57e4-3cb7-4d46-bb03-1c74cf5401ee","keywords":null,"link":"/elet/20210510_Minden_turista_remalma_egy_ferfi_majdnem_lezuhant_amikor_megrongalta_a_szel_a_kinai_uveghidat","timestamp":"2021. május. 10. 16:19","title":"Minden turista rémálma: egy férfi majdnem lezuhant, amikor megrongálta a szél a kínai üveghidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Erős széllökésekre és jégesőre is számítani kell szerdán.","shortLead":"Erős széllökésekre és jégesőre is számítani kell szerdán.","id":"20210511_Figyelmeztetes_zivatarveszely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"157f4b0f-79f5-4022-ac73-8fb8cc7a0f30","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_Figyelmeztetes_zivatarveszely","timestamp":"2021. május. 11. 19:27","title":"Figyelmeztetést adtak ki az egész országra zivatarveszély miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af00e871-5536-4c93-a093-2ec96fb59488","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Koltai György haláláról hétfőn számolt be a Yemen Akhbar oldal, később viszont egy férfi jelentkezett a nevében lapunknál, azt állítva, hogy él. Kedden azt közölte a SAM genfi emberi jogi szervezet, hogy Koltai már tavaly meghalt.","shortLead":"Koltai György haláláról hétfőn számolt be a Yemen Akhbar oldal, később viszont egy férfi jelentkezett a nevében...","id":"20210511_Kulugyminiszterium_jelzes_Jemen_magyar_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af00e871-5536-4c93-a093-2ec96fb59488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd28d5a5-de74-4c70-8a1c-69842a71b756","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_Kulugyminiszterium_jelzes_Jemen_magyar_ferfi","timestamp":"2021. május. 11. 18:26","title":"Nem kapott jelzést a külügy a Jemenben állítólag elrabolt és megölt magyar férfi ügyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c24824-bcc8-44f6-a804-e61b887d6b9e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint nagy belföldi forgalom várható a pünkösdi hétvégén.","shortLead":"A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint nagy belföldi forgalom várható a pünkösdi hétvégén.","id":"20210511_flesch_tamas_szalloda_etterem_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2c24824-bcc8-44f6-a804-e61b887d6b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400e6f91-238a-434a-892d-bcbe525c097c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_flesch_tamas_szalloda_etterem_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. május. 11. 06:12","title":"„Nem fogják sehol sem beengedni azt a vendéget, akinek nincs igazolványa”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc22cc5-c22c-459c-8467-21579f894ebf","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Amikor egyedül dolgozunk, a vállalkozásunkban minden és mindenki mi vagyunk egy személyben – legalábbis az elején. Mi leszünk a marketingigazgató, a közösségimédia-menedzser, a könyvelő és az adótanácsadó, sőt sokszor az is, aki megveszi a nyomtatóba a tintapatront. Nehéz ezt a sok feladatot egy személyben elvégezni – és még nehezebb mindet jól is csinálni.","shortLead":"Amikor egyedül dolgozunk, a vállalkozásunkban minden és mindenki mi vagyunk egy személyben – legalábbis az elején. Mi...","id":"20210511_Hogyan_legyunk_szabaduszokent_a_magunk_vezerigazgatoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bc22cc5-c22c-459c-8467-21579f894ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9829ba22-406b-4e31-8722-02345245e513","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210511_Hogyan_legyunk_szabaduszokent_a_magunk_vezerigazgatoi","timestamp":"2021. május. 11. 19:15","title":"Hogyan legyünk a magunk vezérigazgatói szabadúszóként?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5344ff-4774-4fee-a164-81a91ce87146","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A tengeri emlőst Messanges város közelében találták meg, a beteg állat nem tudott lemerülni, és kénytelen volt lenyelni azt, ami a tenger felszínén éppen akadt.","shortLead":"A tengeri emlőst Messanges város közelében találták meg, a beteg állat nem tudott lemerülni, és kénytelen volt lenyelni...","id":"20210510_muanyagszemet_csoroscet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b5344ff-4774-4fee-a164-81a91ce87146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4140a720-cdb7-48ed-ba9f-652851f072a1","keywords":null,"link":"/zhvg/20210510_muanyagszemet_csoroscet","timestamp":"2021. május. 10. 18:36","title":"Tizenhat kiló műanyagszemetet találtak egy partra vetődött csőröscet gyomrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de7ac411-1822-4be0-864b-f6e5daa750de","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A feketegomba-fertőzés során elfeketedhet vagy elszíneződhet a beteg orra, látászavar és mellkasi fájdalom alakulhat ki. A fertőzés kifejezetten agresszív a legyengült immunrendszerű pácienseknél.","shortLead":"A feketegomba-fertőzés során elfeketedhet vagy elszíneződhet a beteg orra, látászavar és mellkasi fájdalom alakulhat...","id":"20210511_gombas_betegseg_india_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de7ac411-1822-4be0-864b-f6e5daa750de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c95a7d-96d2-434c-b573-e105eeab9464","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_gombas_betegseg_india_koronavirus","timestamp":"2021. május. 11. 05:41","title":"Egyre több koronavírus-fertőzöttnél észlelnek ritka gombás betegséget Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c607ee2-acf1-4eca-94dc-8b3ac72d13b3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezt mondta Nicola Sturgeon főminiszter telefonon Boris Johnson miniszterelnöknek vasárnap este miután pártja, a Skót Nemzeti Párt negyedszer is győzött a választáson.","shortLead":"Ezt mondta Nicola Sturgeon főminiszter telefonon Boris Johnson miniszterelnöknek vasárnap este miután pártja, a Skót...","id":"20210510_Lesz_masodik_skot_nepszavazas_a_fuggetlensegrol_kerdes_hogy_mikor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c607ee2-acf1-4eca-94dc-8b3ac72d13b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf76ffbd-72f4-4abb-8a57-27ee77ab490a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210510_Lesz_masodik_skot_nepszavazas_a_fuggetlensegrol_kerdes_hogy_mikor","timestamp":"2021. május. 10. 13:02","title":"Lesz második skót népszavazás a függetlenségről, kérdés, hogy mikor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]