[{"available":true,"c_guid":"8bdf885e-acd9-4c55-8a98-c97f95564054","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bolti lopással gyanúsították meg a dél-koreai belga nagykövet feleségét, aki emiatt nekiesett az eladónak. A diplomáciai mentességre hivatkozva ejtették az ügyet.","shortLead":"Bolti lopással gyanúsították meg a dél-koreai belga nagykövet feleségét, aki emiatt nekiesett az eladónak...","id":"20210518_diplomaciai_mentesseg_bolti_verekedes_nagykovet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bdf885e-acd9-4c55-8a98-c97f95564054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e04b1f07-6761-44f2-b476-7aa33bca612d","keywords":null,"link":"/vilag/20210518_diplomaciai_mentesseg_bolti_verekedes_nagykovet","timestamp":"2021. május. 18. 06:51","title":"A diplomáciai mentesség miatt úszott meg büntetlenül egy bolti verekedést egy nagykövet felesége Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c1b496-4850-4c0d-a72e-075844092e30","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Üzent rajongóinak a Giro d'Italiát három napon át vezető Valter Attila.","shortLead":"Üzent rajongóinak a Giro d'Italiát három napon át vezető Valter Attila.","id":"20210517_valter_attila_rozsaszin_triko_giro_d_italia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18c1b496-4850-4c0d-a72e-075844092e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3363267-9f5b-49e8-84be-d59e49ecd9b9","keywords":null,"link":"/sport/20210517_valter_attila_rozsaszin_triko_giro_d_italia","timestamp":"2021. május. 17. 07:23","title":"Valter Attila: Álmomban sem gondoltam, hogy a Puskás is rózsaszínben fog díszelegni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ccd1f6-b42a-4a6b-bb43-718a0976aa1b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Miss Universe idei aspiránsai közül többen is szimbolikus gesztusokkal tiltakoztak a kifutón a gyűlölet és a diszkrimináció ellen.","shortLead":"A Miss Universe idei aspiránsai közül többen is szimbolikus gesztusokkal tiltakoztak a kifutón a gyűlölet és...","id":"20210517_Politikai_uzenetek_atadasara_hasznaltak_a_szepsegversenyt_a_potencialis_kiralynok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62ccd1f6-b42a-4a6b-bb43-718a0976aa1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d92e175-c2d2-489e-ae8b-de7267be2894","keywords":null,"link":"/elet/20210517_Politikai_uzenetek_atadasara_hasznaltak_a_szepsegversenyt_a_potencialis_kiralynok","timestamp":"2021. május. 17. 11:57","title":"Politikai üzenetek átadására használták a szépségversenyt a versenyzők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17162f65-9345-4d9f-b573-606de84320cb","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"A ferencvárosi polgármester szerint jelenleg a budapesti konzultáció az egyetlen módja annak, hogy az itt lakók kézzelfogható véleményt formáljanak a Fudan kampuszépítéséről. Az „Üzenjünk Pekingnek” mottójú akció júniusban indul, a kérdésekre online és offline is lehet majd válaszolni.","shortLead":"A ferencvárosi polgármester szerint jelenleg a budapesti konzultáció az egyetlen módja annak, hogy az itt lakók...","id":"20210517_Baranyi_Krisztina_Nem_engedhetjuk_hogy_a_Fudanugy_kikeruljon_a_kozbeszedbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17162f65-9345-4d9f-b573-606de84320cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6569ea07-fd1f-4707-b2f1-5ce239cf6084","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_Baranyi_Krisztina_Nem_engedhetjuk_hogy_a_Fudanugy_kikeruljon_a_kozbeszedbol","timestamp":"2021. május. 17. 19:39","title":"Baranyi Krisztina: Nem engedhetjük, hogy a Fudan-ügy kikerüljön a közbeszédből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bf4110-d40f-4b85-8fa6-5337b8adb455","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Együtt digitalizálják majd a műtárgyakat.","shortLead":"Együtt digitalizálják majd a műtárgyakat.","id":"20210517_4ig_nemzeti_muzeum_megallapodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35bf4110-d40f-4b85-8fa6-5337b8adb455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e602a587-d364-4194-936e-5b76a1b1944a","keywords":null,"link":"/kkv/20210517_4ig_nemzeti_muzeum_megallapodas","timestamp":"2021. május. 17. 20:27","title":"Stratégiai megállapodást kötött a 4iG és a Nemzeti Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf42d84-5d45-4c25-aebc-3f27f78d8374","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezen az olasz sportkocsin garantáltan nem csillan meg a napfény. ","shortLead":"Ezen az olasz sportkocsin garantáltan nem csillan meg a napfény. ","id":"20210517_nagyon_fekete_videon_a_vilag_legsotetebb_ferrarija","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebf42d84-5d45-4c25-aebc-3f27f78d8374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6008d12-9bf2-4795-8ce2-781946cec45b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_nagyon_fekete_videon_a_vilag_legsotetebb_ferrarija","timestamp":"2021. május. 17. 11:21","title":"A feketénél is feketébb: videón a világ legsötétebb Ferrarija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54952f04-3dd1-4a17-9d8e-61390f4126f9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadót elfogták a rendőrök.","shortLead":"A támadót elfogták a rendőrök.","id":"20210517_keseles_jekatyerinburg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54952f04-3dd1-4a17-9d8e-61390f4126f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd08560b-1e4f-428e-a568-a9d1364a59e4","keywords":null,"link":"/vilag/20210517_keseles_jekatyerinburg","timestamp":"2021. május. 17. 10:31","title":"Leszúrta három ivócimboráját egy férfi Jekatyerinburgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4837a23b-42f8-4140-98a6-82d3a84e7eab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az együttes legutóbbi lemezén szereplő Megölni engem című szám klipjében Mucsi buszsofőrt, a gitáros Sidi rég eltemetett hullát, a dobos Fejes pedig csak egy fejet játszik.","shortLead":"Az együttes legutóbbi lemezén szereplő Megölni engem című szám klipjében Mucsi buszsofőrt, a gitáros Sidi rég...","id":"20210518_Mucsi_Zoltannal_itt_a_Tankcsapda_korhataros_horrorklipje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4837a23b-42f8-4140-98a6-82d3a84e7eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a751d75-7844-4952-87b4-ae2b715e2d70","keywords":null,"link":"/kultura/20210518_Mucsi_Zoltannal_itt_a_Tankcsapda_korhataros_horrorklipje","timestamp":"2021. május. 18. 09:42","title":"Mucsi Zoltánnal itt a Tankcsapda korhatáros horrorklipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]