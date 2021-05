Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ec71b9f9-b6ab-441c-81db-082425aa3363","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kormányrendelet alapján még nem lehetne parkolási díjat fizettetni. ","shortLead":"A kormányrendelet alapján még nem lehetne parkolási díjat fizettetni. ","id":"20210523_Tevesen_szednek_parkolodijat_Varban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec71b9f9-b6ab-441c-81db-082425aa3363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f09fc9-5a9a-4143-b92d-c30a4e5a1b98","keywords":null,"link":"/cegauto/20210523_Tevesen_szednek_parkolodijat_Varban","timestamp":"2021. május. 23. 15:56","title":"A Várban már most fizetni kell a parkolásért, pedig csak keddtől szűnik meg az ingyenes parkolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63a6f898-4982-4e14-ae5c-81e18923ece8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hollywoodi színésznő egy ideje Budapesten lakik egy forgatás miatt.","shortLead":"A hollywoodi színésznő egy ideje Budapesten lakik egy forgatás miatt.","id":"20210523_A_Dohany_utcai_zsinagoganal_fotoztak_le_Jamie_Lee_Curtist","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63a6f898-4982-4e14-ae5c-81e18923ece8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f60767fc-057d-42a0-a21d-ff5cd66f2749","keywords":null,"link":"/kultura/20210523_A_Dohany_utcai_zsinagoganal_fotoztak_le_Jamie_Lee_Curtist","timestamp":"2021. május. 23. 17:12","title":"A Dohány utcai zsinagógánál fotózták le Jamie Lee Curtist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88a7d85-9cbe-4f49-9ea6-5c850c68207c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban évente csak egy-két esettel találkoztak, a koronavírus-járvány miatt azonban egyre gyakoribbá vált a feketegomba-fertőzés Indiában. A cukorbetegek különösen veszélyeztetettek.","shortLead":"Korábban évente csak egy-két esettel találkoztak, a koronavírus-járvány miatt azonban egyre gyakoribbá vált...","id":"20210523_fekete_gomba_fertozes_jarvany_covid_koronavirus_india","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e88a7d85-9cbe-4f49-9ea6-5c850c68207c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d22369-8d58-4dcf-ad30-58e2a65dae2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210523_fekete_gomba_fertozes_jarvany_covid_koronavirus_india","timestamp":"2021. május. 23. 11:19","title":"Még egy járvány jött a koronavírus mellé Indiában, már több mint 8000 beteget regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6721604d-3641-439a-8a82-0bdb32a78ffc","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Péterfy Gergelynek most ezekből kellett ihletet merítenie: szabadulás, bulibárók, spionparadicsom, vétóbajnokok, harcmodor.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20210523_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6721604d-3641-439a-8a82-0bdb32a78ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b9fb964-7217-49ff-93f3-f422f4705025","keywords":null,"link":"/360/20210523_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","timestamp":"2021. május. 23. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely levont néhány tanulságot a NER természetéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306da1ba-8f86-495a-b792-e8148c153b55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A jutalom akkor jár, ha a fényképek vagy videók alapján beazonosíthatók a szemetelők.","shortLead":"A jutalom akkor jár, ha a fényképek vagy videók alapján beazonosíthatók a szemetelők.","id":"20210523_Penzt_kap_egy_romaniai_faluban_aki_lebuktatja_az_illegalis_hulladeklerakokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=306da1ba-8f86-495a-b792-e8148c153b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6571c0-34be-467d-844b-9af89f944de0","keywords":null,"link":"/zhvg/20210523_Penzt_kap_egy_romaniai_faluban_aki_lebuktatja_az_illegalis_hulladeklerakokat","timestamp":"2021. május. 23. 15:12","title":"Pénzt kap egy romániai faluban, aki lefotózza az illegális hulladéklerakókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2035f7a-94dc-4968-aa5c-d02ff88c63a2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új nagyorrú varangyfajt fedeztek fel egy expedíció során egy perui nemzeti parkban, az út mentén.","shortLead":"Új nagyorrú varangyfajt fedeztek fel egy expedíció során egy perui nemzeti parkban, az út mentén.","id":"20210523_uj_varangyfaj_peru_rhinella_chullachaki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2035f7a-94dc-4968-aa5c-d02ff88c63a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867bc5a8-09d8-4ffe-9f43-17810cf9cd25","keywords":null,"link":"/tudomany/20210523_uj_varangyfaj_peru_rhinella_chullachaki","timestamp":"2021. május. 23. 14:03","title":"A tudósok is meglepődtek, amikor az út mentén találtak egy eddig ismeretlen varangyot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d5e0c07-034c-4f9a-9fe4-6853e30466a4","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egyszer mindannyian elhagyjuk a szülői házat, és gyermekkorunk élményei, a minket formáló, alapvető kapcsolataink befolyásolják a jelenünket. Szavainkkal lezárhatjuk a múltunkat, de a benne rejlő erő a felszín alatt megállíthatatlanul hömpölyög tovább. Egyáltalán nem mindegy, hogy mi szabályozzuk ezt az áramlást, vagy az irányít minket. ","shortLead":"Egyszer mindannyian elhagyjuk a szülői házat, és gyermekkorunk élményei, a minket formáló, alapvető kapcsolataink...","id":"20210524_A_szabadsag_egyik_formaja_negativ_mintaink_ujrairasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d5e0c07-034c-4f9a-9fe4-6853e30466a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b27bdf-7eca-4c91-8714-c36d174dfbfa","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210524_A_szabadsag_egyik_formaja_negativ_mintaink_ujrairasa","timestamp":"2021. május. 24. 19:30","title":"A szabadság egyik formája: negatív mintáink újraírása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a06b6e-cbdd-4533-86b8-0349f5010097","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A négyszeres olimpiai bajnok Simone Biles ismét történelmet írt a tornasportban, ugyanis a nők mezőnyében elsőként ugrotta meg a Jurcsenko-szaltó dupla változatát bicskamozdulattal.\r

\r

","shortLead":"A négyszeres olimpiai bajnok Simone Biles ismét történelmet írt a tornasportban, ugyanis a nők mezőnyében elsőként...","id":"20210523_Simone_Biles_szenzacios_versenyen_is_megcsinalta_a_dupla_Jurcsenkougrast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8a06b6e-cbdd-4533-86b8-0349f5010097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"034b9a6b-27ca-4252-a9a1-5cacd13d60f8","keywords":null,"link":"/elet/20210523_Simone_Biles_szenzacios_versenyen_is_megcsinalta_a_dupla_Jurcsenkougrast","timestamp":"2021. május. 23. 12:11","title":"Simone Biles szenzációs: versenyen is megcsinálta a dupla Jurcsenko-ugrást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]