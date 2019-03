Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"acab507b-a5de-4026-8099-f5e9bd3fcaae","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Bár a magyar munkáltatók alapvetően a megszokott, vagyis a tipikus foglalkoztatáshoz szoktak, napjainkban hódítanak az új foglalkoztatási formák. De mitől lesz a foglalkoztatás atipikus, mik a szabályai és ki jár jól vele? Ezt vizsgálja cikkében az Adózóna.","shortLead":"Bár a magyar munkáltatók alapvetően a megszokott, vagyis a tipikus foglalkoztatáshoz szoktak, napjainkban hódítanak...","id":"20190328_Atipikus_foglalkoztatas_Minek_uljon_foloslegesen_a_dolgozo_a_munkahelyen_ha_eppen_nincs_semmi_dolga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acab507b-a5de-4026-8099-f5e9bd3fcaae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d4c1d3-446c-4439-a887-60526bcd379a","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190328_Atipikus_foglalkoztatas_Minek_uljon_foloslegesen_a_dolgozo_a_munkahelyen_ha_eppen_nincs_semmi_dolga","timestamp":"2019. március. 28. 11:23","title":"Atipikus foglalkoztatás: Minek üljön fölöslegesen a dolgozó a munkahelyén, ha éppen nincs semmi dolga?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427c8bd1-8bf2-4265-9267-5cdff4ab1d30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A február óta ellenzéki többségű közgyűlésben csak több órás vita után sikerült elfogadni a költségvetést. ","shortLead":"A február óta ellenzéki többségű közgyűlésben csak több órás vita után sikerült elfogadni a költségvetést. ","id":"20190327_Bizottsag_vizsgalja_majd_a_migracio_hatasait_Szombathelyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=427c8bd1-8bf2-4265-9267-5cdff4ab1d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a41780-b5e3-46e4-8e85-8791cb2e7a4a","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Bizottsag_vizsgalja_majd_a_migracio_hatasait_Szombathelyen","timestamp":"2019. március. 27. 21:20","title":"Bizottság vizsgálja a migráció hatásait Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Ha minden az MNB tervei szerint alakul, és a kormány is újra úgy dönt, hogy pénzt oszt, akkor jöhet ki a 22 ezres szám.","shortLead":"Ha minden az MNB tervei szerint alakul, és a kormány is újra úgy dönt, hogy pénzt oszt, akkor jöhet ki a 22 ezres szám.","id":"20190329_22_ezer_forint_pluszt_adhatnak_iden_a_nyugdijasoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c5ddf9-3d0b-4778-93e4-f68d1e74e973","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190329_22_ezer_forint_pluszt_adhatnak_iden_a_nyugdijasoknak","timestamp":"2019. március. 29. 10:50","title":"22 ezer forint pluszt adhatnak idén a nyugdíjasoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477b35bf-f8fc-4953-8ac0-9c6009115352","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tavaly súlyos adatvédelmi hibák buktak ki a Grindrnél, most pedig az amerikai hatóság úgy döntött, nem maradhat a cég kínai tulajdonban.","shortLead":"Tavaly súlyos adatvédelmi hibák buktak ki a Grindrnél, most pedig az amerikai hatóság úgy döntött, nem maradhat a cég...","id":"20190328_Biztonsagi_okokbol_elveszik_a_tulajdonosatol_az_egyik_legnepszerubb_meleg_tarskeresot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=477b35bf-f8fc-4953-8ac0-9c6009115352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89bdeb79-992a-4a32-83be-e96ef6c0a192","keywords":null,"link":"/kkv/20190328_Biztonsagi_okokbol_elveszik_a_tulajdonosatol_az_egyik_legnepszerubb_meleg_tarskeresot","timestamp":"2019. március. 28. 15:19","title":"Biztonsági okokból elveszik a tulajdonosától az egyik legnépszerűbb meleg társkeresőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e55499f6-d91e-4238-aff4-93c4c559919b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Maria Ressa szerint a pénteki a hetedik letartóztatási parancs, amit ellene adtak ki a Fülöp-szigeteki elnök 2016-os hivatalba lépése óta.","shortLead":"Maria Ressa szerint a pénteki a hetedik letartóztatási parancs, amit ellene adtak ki a Fülöp-szigeteki elnök 2016-os...","id":"20190329_Ismet_letartoztattak_a_Dutertevel_szemben_kritikus_hirportal_vezetojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e55499f6-d91e-4238-aff4-93c4c559919b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"567d494e-ad33-404f-baba-c8cd38636b0d","keywords":null,"link":"/vilag/20190329_Ismet_letartoztattak_a_Dutertevel_szemben_kritikus_hirportal_vezetojet","timestamp":"2019. március. 29. 05:50","title":"Ismét letartóztatták a Dutertével szemben kritikus hírportál vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a20b6a-0919-40b5-866e-81f75bc11a6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két férfi és egy nő ellen emberkereskedelem és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt nyomoznak a rendőrök. ","shortLead":"A két férfi és egy nő ellen emberkereskedelem és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt nyomoznak a rendőrök. ","id":"20190328_foti_csalad_futtatott_noket_nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5a20b6a-0919-40b5-866e-81f75bc11a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69a1267-eab7-4644-9566-71dbbf3e9fee","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_foti_csalad_futtatott_noket_nemetorszagban","timestamp":"2019. március. 28. 05:58","title":"Fóti család futtatott magyar nőket Németországban – videók az elfogásukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bérlethamisító párosnak egy apa és fia szerzett hőpapírt, amely után megindult a kereskedés a hamis bérletekkel. A Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség vádat emelt a hamisítók és az automatát megfúrók ellen.","shortLead":"A bérlethamisító párosnak egy apa és fia szerzett hőpapírt, amely után megindult a kereskedés a hamis bérletekkel...","id":"20190329_BKVberleteket_hamisito_tarsasag_ellen_emelt_vadat_az_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a0d463-8d3c-481a-8122-dfa7e34cf2da","keywords":null,"link":"/itthon/20190329_BKVberleteket_hamisito_tarsasag_ellen_emelt_vadat_az_ugyeszseg","timestamp":"2019. március. 29. 09:55","title":"BKV-bérleteket hamisító társaság ellen emelt vádat az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök a bejelentés után 12 perccel a Teréz körúton elfogták a bántalmazót. ","shortLead":"A rendőrök a bejelentés után 12 perccel a Teréz körúton elfogták a bántalmazót. ","id":"20190328_Zsuzsanna_megutotte_utastarsat_a_46os_villamoson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6e9f2e8-c32d-4fae-8465-5f16579c45ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Zsuzsanna_megutotte_utastarsat_a_46os_villamoson","timestamp":"2019. március. 28. 18:26","title":"Zsuzsanna megütötte utastársát a 4-es, 6-os villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]