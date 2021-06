Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sérültek ketten életveszélyes állapotban vannak. A helyszínre nyolc mentőautó és két mentőhelikopter is érkezett.","shortLead":"A sérültek ketten életveszélyes állapotban vannak. A helyszínre nyolc mentőautó és két mentőhelikopter is érkezett.","id":"20210604_kamion_kisbusz_szolnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9942af-0fa5-40c7-b6ee-72f5b5953610","keywords":null,"link":"/cegauto/20210604_kamion_kisbusz_szolnok","timestamp":"2021. június. 04. 16:42","title":"Három halott, tizenhárom sérült: összeütközött egy kamion és egy kisbusz Szolnoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9dc791-836e-41d2-a52b-4c65848258ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Részletesen ismertette a második oltás utáni koronavírus-fertőzések és vírussal összefüggő halálesetek számát Gulyás Gergely, de nyitott kérdések még így is maradtak. A magyar védettségi igazolvány digitális verziója június 15-ig tartalmazni fogja az oltás típusát, és mindkét oltás dátumát, így megfelel majd az uniós szabályoknak. Az egészségügyi dolgozók pluszpénzt nem, többletszabadságot viszont valószínűleg kapnak a járványhelyzetben végzett munkájuk elismeréseként. Ez volt a csütörtöki kormányinfó. ","shortLead":"Részletesen ismertette a második oltás utáni koronavírus-fertőzések és vírussal összefüggő halálesetek számát Gulyás...","id":"20210603_kormanyinfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c9dc791-836e-41d2-a52b-4c65848258ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b47ad47e-58d8-48bc-a14f-382ec32bb766","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_kormanyinfo","timestamp":"2021. június. 03. 09:33","title":"Gulyás: 524 ember halt meg a második oltása után Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d912fcc-0b0f-4b92-a511-e4342ef2f704","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A gigaberuházás olyan szinten felforgatja a tópartot, hogy annak világörökségi besorolása sincsen biztonságban. ","shortLead":"A gigaberuházás olyan szinten felforgatja a tópartot, hogy annak világörökségi besorolása sincsen biztonságban. ","id":"20210604_ferto_to_unesco_projekt_leallitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d912fcc-0b0f-4b92-a511-e4342ef2f704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd06f19-d81d-41e5-9d47-5ef9b6350bf2","keywords":null,"link":"/zhvg/20210604_ferto_to_unesco_projekt_leallitasa","timestamp":"2021. június. 04. 12:19","title":"A Fertő tavi beruházás azonnali leállítását kéri az UNESCO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c161f232-5a87-4618-871f-ca1b20417341","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demszky Gábor egykori tanácsadója szerint Dobrevvel, Karácsonnyal és Jakabbal is le lehetne győzni minszterelnököt.\r

","shortLead":"Demszky Gábor egykori tanácsadója szerint Dobrevvel, Karácsonnyal és Jakabbal is le lehetne győzni minszterelnököt.\r

","id":"20210603_Bruck_Gabor_Karacsony_Gergely_Dobrev_Klara_elovalasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c161f232-5a87-4618-871f-ca1b20417341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364c4b83-72e8-4f8a-949d-e383027e477f","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_Bruck_Gabor_Karacsony_Gergely_Dobrev_Klara_elovalasztas","timestamp":"2021. június. 03. 10:57","title":"\"Orbán Viktor fárad és egyre többet hibázik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b48b7170-489f-465a-8be1-1cf3a069a3b4","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Jelentős magyar állami hátszéllel sikerült beindítani az orosz Transzmasholding és Szalay-Bobrovniczky Kristóf közös egyiptomi vasútikocsi-üzletét. Továbbra sem látszik, a kormányszóvivő férje mit tesz hozzá az üzlethez azon kívül, hogy jóban van a magyar kormánnyal. A biznisz már 2020-ban összehozott 8 milliárd forint nyereséget, szóval biztos képes lesz kitermelni a belé tett kölcsönöket és kedvezményeket.","shortLead":"Jelentős magyar állami hátszéllel sikerült beindítani az orosz Transzmasholding és Szalay-Bobrovniczky Kristóf közös...","id":"20210604_oroszmagyar_vonatbiznisz_transzmasholding_beszamolok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b48b7170-489f-465a-8be1-1cf3a069a3b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1baa20c-20f2-435c-8d09-8d7db634fa0d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210604_oroszmagyar_vonatbiznisz_transzmasholding_beszamolok","timestamp":"2021. június. 04. 18:00","title":"A kormányszóvivő férjének bejött az orosz-magyar vonatbiznisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760623e5-92e2-459a-8a6c-9b518095077f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Otthon ragadt családok, elmaradó turisták, bizonytalan fogyasztók, lezárások – az elmúlt évben több csapás is sújtotta a hazai vendéglátókat. Az éttermek, szolgáltatók eredménye között azonban óriási különbségeket láthatunk: a földbe álló luxuséttermekkel szemben volt, aki szépen tudta növelni bevételét a pandémia ellenére is. A 2020-as cégbeszámolók alapján próbáltuk felvázolni azt, hogyan étkeztünk tavaly.","shortLead":"Otthon ragadt családok, elmaradó turisták, bizonytalan fogyasztók, lezárások – az elmúlt évben több csapás is sújtotta...","id":"20210604_vendeglatas_beszamolok_etterem_covid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=760623e5-92e2-459a-8a6c-9b518095077f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb38bb5-00a7-4c78-b6f2-74a03fe91607","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210604_vendeglatas_beszamolok_etterem_covid","timestamp":"2021. június. 04. 11:35","title":"A mélybe zuhant Gerendai éttermeinek bevétele, de volt, aki profitálni tudott a lezárásokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce0b1ac2-4457-41c3-9ce5-1b444bc966f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hivatalos leleplezés előtt álló olasz újdonságot a jelek szerint Budapesten tesztelik.","shortLead":"A hivatalos leleplezés előtt álló olasz újdonságot a jelek szerint Budapesten tesztelik.","id":"20210603_kobanyan_bukkant_fel_a_titokzatos_uj_maserati_grecale","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce0b1ac2-4457-41c3-9ce5-1b444bc966f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c280fb0-e3e3-4b70-90ab-ff45d745c145","keywords":null,"link":"/cegauto/20210603_kobanyan_bukkant_fel_a_titokzatos_uj_maserati_grecale","timestamp":"2021. június. 03. 06:41","title":"Kőbányán bukkant fel a titokzatos új Maserati","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4707f88-043c-4540-a3a6-84be653d45c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A székesfehérvári polgármester szerint minden egyes választás előtt felmerül a pletyka, hogy indul egy parlamenti székért.","shortLead":"A székesfehérvári polgármester szerint minden egyes választás előtt felmerül a pletyka, hogy indul egy parlamenti...","id":"20210603_cser_palkovics_oszaggyulesi_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4707f88-043c-4540-a3a6-84be653d45c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0005f6e8-15b5-4dab-ad17-9ef9d30b2845","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_cser_palkovics_oszaggyulesi_valasztas","timestamp":"2021. június. 03. 16:44","title":"Tisztázta Cser-Palkovics, hogy indul-e az országgyűlési választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]