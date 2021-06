A BMW tavaly szeptemberben mutatta be a 2018-ban debütáltó 3-as sorozat legsportosabb csúcsmodelljét, a nemrégiben általunk is alaposan letesztelt új M3 Competitiont. És a Manhart most elkészítette ennek a típusnak a tuningolt változatát.

© Manhart

A 255/30 R21-es első, illetve 295/25 R21-es hátsó gumikon gördülő újdonság ültetett futóművet, hangosabb sportkipufogót és egyedi aerodinamikai csomagot kapott.

Az M3 Competition 3 literes soros 6 hengeres biturbó benzinmotorjának 510 lóerős teljesítményét nem kevesebb, mint 635 lóerőre emelte a Manhart, ezzel párhuzamosan pedig 650 helyett 780 Nm-es csúcsnyomatékot kapunk.

A keresztségben Manhart MH3 600 nevet kapó újdonság alig 10,5 másodperc alatt tudja le a 0-200-as sprintet, 6,42 másodperccel később pedig már 250 km/h-val száguld.

A Manhart az alap M3-ashoz is kínál tuningcsomagot, ez esetben 480-ról 590 lóerőre nő a teljesítmény.

