[{"available":true,"c_guid":"a98e8fb4-1a00-4fc7-9d7e-97278e821c5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel és az AMD modern processzoraiban is megtalálni a három új biztonsági rést, amit szerencsére igen nehéz kihasználni.","shortLead":"Az Intel és az AMD modern processzoraiban is megtalálni a három új biztonsági rést, amit szerencsére igen nehéz...","id":"20210503_processzor_amd_intel_spectre_kiberbiztonsag_sebezhetoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a98e8fb4-1a00-4fc7-9d7e-97278e821c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd79cde4-f824-4157-86d8-8441b320e474","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_processzor_amd_intel_spectre_kiberbiztonsag_sebezhetoseg","timestamp":"2021. május. 03. 13:03","title":"Három sebezhetőséget találtak az Intel és az AMD processzoraiban, nincs ellene védelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Maximum 20 fok körüli csúcsértékek várhatók, de jelentős lehűlésre nem kell számítani - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.","shortLead":"Maximum 20 fok körüli csúcsértékek várhatók, de jelentős lehűlésre nem kell számítani - derül ki az Országos...","id":"20210502_Idojaras_elorejelzes_OMSZ","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d2fcfce-73b5-4f53-841e-d09d80c7a756","keywords":null,"link":"/itthon/20210502_Idojaras_elorejelzes_OMSZ","timestamp":"2021. május. 02. 16:11","title":"A jövő héten is sok lesz a napsütés, de ismét érkezik egy hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hétfő este záruló héten összesen 105 ember halt meg koronavírus-fertőzésben.","shortLead":"A hétfő este záruló héten összesen 105 ember halt meg koronavírus-fertőzésben.","id":"20210504_Koronavirus_vakcina_NagyBritannia_Boris_Johnson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ed21a6-6fcd-4fc9-87d6-e3d4e2db9bcd","keywords":null,"link":"/vilag/20210504_Koronavirus_vakcina_NagyBritannia_Boris_Johnson","timestamp":"2021. május. 04. 05:43","title":"Több mint 50 millió koronavírus ellen vakcinát adtak már be Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad69cfb-5b68-410f-8c06-0e252dc1653c","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Példaértékűnek nevezte a magyarországi oltási kampányt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai regionális igazgatója, aki múlt heti budapesti látogatásán Orbán Viktor miniszterelnökkel is találkozott. A látogatás után Hans Kluge a hvg.hu-nak adott írásos interjújában ennél részletesebben beszélt a magyar járvány elleni védekezésről. Úgy vélte, bármilyen lazításba epidemiológiai és egészségügyi szempontok, illetve a lakosságnak beadott oltások száma alapján együttesen lehet belekezdeni, az esetleges kételyeket pedig világos és nyílt kommunikációval kell kezelni. ","shortLead":"Példaértékűnek nevezte a magyarországi oltási kampányt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai regionális...","id":"20210503_Hans_Kluge_WHO_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cad69cfb-5b68-410f-8c06-0e252dc1653c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9727d658-ab87-4f85-adba-ebd368bcf8ad","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_Hans_Kluge_WHO_interju","timestamp":"2021. május. 03. 06:30","title":"A WHO európai vezetője: A tömegesemények egyelőre nagy kockázatot jelenthetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a9fc4c-a84b-4415-9907-ee77cda2e6d8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy sziklán tört ketté egy túlzsúfolt, valószínűleg embereket csempésző hajó, nagyjából harminc utassal rajta.","shortLead":"Egy sziklán tört ketté egy túlzsúfolt, valószínűleg embereket csempésző hajó, nagyjából harminc utassal rajta.","id":"20210503_embercsempesz_hajo_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53a9fc4c-a84b-4415-9907-ee77cda2e6d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf7959f-2738-4c1b-9f39-4483be6102d7","keywords":null,"link":"/vilag/20210503_embercsempesz_hajo_baleset","timestamp":"2021. május. 03. 07:21","title":"Sziklának ütközött San Diego mellett egy embercsempészhajó, legalább hárman meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459180b8-0ed4-40cc-ae3f-802b1950292a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Igazi sokarcú kaméleon, aki remekül hasonul a környezetéhez. Az együgyű celebet és a francia entellektüelt is meggyőzően alakítja. És hogy melyik az igazi Kajdi Csaba? Ezt döntsék el önök. ","shortLead":"Igazi sokarcú kaméleon, aki remekül hasonul a környezetéhez. Az együgyű celebet és a francia entellektüelt is...","id":"20210502_Kajdi_Csaba_El_kellett_fogadnom_es_meg_kellett_szeretnem_magam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=459180b8-0ed4-40cc-ae3f-802b1950292a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e861c1b8-1d03-41da-8ea5-6720f34e8959","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210502_Kajdi_Csaba_El_kellett_fogadnom_es_meg_kellett_szeretnem_magam","timestamp":"2021. május. 02. 20:15","title":"Kajdi Csaba: „El kellett fogadnom és meg kellett szeretnem magam”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77c9dc9-f69b-4c12-8582-4e427ce5335f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A feléledő járvánnyal küzdő Japánban ismét többhónapos rekordot döntött a súlyos koronavírusos fertőzöttek száma vasárnapi adatok szerint.","shortLead":"A feléledő járvánnyal küzdő Japánban ismét többhónapos rekordot döntött a súlyos koronavírusos fertőzöttek száma...","id":"20210502_Ujra_felerosodott_a_koronavirusjarvany_Japanban_nem_sokkal_az_olimpia_kezdete_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a77c9dc9-f69b-4c12-8582-4e427ce5335f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad549d26-94e8-42a6-bd37-f253bf631e88","keywords":null,"link":"/vilag/20210502_Ujra_felerosodott_a_koronavirusjarvany_Japanban_nem_sokkal_az_olimpia_kezdete_elott","timestamp":"2021. május. 02. 18:22","title":"Újra felerősödött a koronavírus-járvány Japánban, nem sokkal az olimpia kezdete előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3f2c321-024a-42cd-ad9f-b9e4a750cabe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem elírás. Tényleg annyi.","shortLead":"Nem elírás. Tényleg annyi.","id":"20210503_Nemere_Istvan_750_konyve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3f2c321-024a-42cd-ad9f-b9e4a750cabe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acc79cb6-339b-4995-8a5a-60870eb57051","keywords":null,"link":"/kultura/20210503_Nemere_Istvan_750_konyve","timestamp":"2021. május. 03. 13:41","title":"Vegyünk egy nagy levegőt: megjelent Nemere István hétszázötvenedik könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]