[{"available":true,"c_guid":"c9ac2765-6e62-4648-bc82-62745a6ff05a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Keményítené a magyar álláspontot migráció ügyében a miniszterelnök, a járvány miatt azt javasolná, hogy két évig semmilyen migrációt ne engedjenek. Szerinte a válság alatt a családok vitték a legnagyobb terhet, és a járványban ő is sokat 16 órázott, ami \"megeszi az embert\".","shortLead":"Keményítené a magyar álláspontot migráció ügyében a miniszterelnök, a járvány miatt azt javasolná, hogy két évig...","id":"20210611_Orban_kossuthradio_migracio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9ac2765-6e62-4648-bc82-62745a6ff05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9967b5f-e624-463f-9554-1ea33a7d299a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210611_Orban_kossuthradio_migracio","timestamp":"2021. június. 11. 07:48","title":"Orbán: Elmegy a járvány, visszakerül a migráció kérdése Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d1b7a2-2851-4df5-8bdd-402e91192197","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Boris Johnson bejelentette, hogy Nagy-Britannia 430 millió fontos programmal segíti a lányok iskolai oktatását a szegényebb országokban.","shortLead":"Boris Johnson bejelentette, hogy Nagy-Britannia 430 millió fontos programmal segíti a lányok iskolai oktatását...","id":"20210611_Megkezdodott_a_G7ek_csucstalalkozoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70d1b7a2-2851-4df5-8bdd-402e91192197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63fddf58-332e-4392-9bb3-45a3771799d4","keywords":null,"link":"/vilag/20210611_Megkezdodott_a_G7ek_csucstalalkozoja","timestamp":"2021. június. 11. 20:15","title":"Megkezdődött a G7-ek csúcstalálkozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74aded52-73e7-4d81-9cdf-c2d689948c4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy héttel a pisztollyal hőzöngő provokátor akciója után, most videón, ahogy a Momentum tagjait érte támadás Egerben - számolt be róla Facebookon Jánosi Zoltán, Heves megye 1. választókerületének momentumos képviselőjelöltje.","shortLead":"Egy héttel a pisztollyal hőzöngő provokátor akciója után, most videón, ahogy a Momentum tagjait érte támadás Egerben...","id":"20210612_Megtamadtak_a_Momentum_standjat_Egerben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74aded52-73e7-4d81-9cdf-c2d689948c4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e02701f5-8378-4415-b1f2-178021d96d29","keywords":null,"link":"/itthon/20210612_Megtamadtak_a_Momentum_standjat_Egerben","timestamp":"2021. június. 12. 17:43","title":"Megtámadták a Momentum standját Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd8a730-adf6-4378-96e5-781d9029a02a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatottat vezető szövetségi kapitány úgy véli, hogy az RB Leipzig kapusa ugyanazt a szintet képviseli, mint Manuel Neuer, a német válogatott és a Bayern München kapusa. ","shortLead":"A magyar válogatottat vezető szövetségi kapitány úgy véli, hogy az RB Leipzig kapusa ugyanazt a szintet képviseli, mint...","id":"20210612_Rossi_Gulacsi_Neuer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcd8a730-adf6-4378-96e5-781d9029a02a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b0fabf-f051-4522-a5ed-47f806a6574c","keywords":null,"link":"/sport/20210612_Rossi_Gulacsi_Neuer","timestamp":"2021. június. 12. 10:30","title":"Rossi szerint Gulácsi Neuer szintjén van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felhőszakadásra és viharos széllökésekre is számítani kell pénteken.\r

","shortLead":"Felhőszakadásra és viharos széllökésekre is számítani kell pénteken.\r

","id":"20210611_Villamlas_zivatar_jegeso_figyelmeztetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15937fbb-6886-4416-9158-6fbb68210218","keywords":null,"link":"/itthon/20210611_Villamlas_zivatar_jegeso_figyelmeztetes","timestamp":"2021. június. 11. 16:20","title":"Villámlás, zivatar, jégeső: Az egész országra kiadták a figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c3ae37-5fc8-4685-b79b-11958e43fa2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyfajta múltidézőnek szánja fejlesztője a különleges, OldOS nevű alkalmazást, amely az iOS 4-es korszakba enged betekintést a modern Apple-eszközökön.

","shortLead":"Egyfajta múltidézőnek szánja fejlesztője a különleges, OldOS nevű alkalmazást, amely az iOS 4-es korszakba enged...","id":"20210612_apple_ios_4_alkalmazas_oldos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03c3ae37-5fc8-4685-b79b-11958e43fa2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e4633b-cdbb-4118-a749-5da66d5092d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_apple_ios_4_alkalmazas_oldos","timestamp":"2021. június. 12. 11:03","title":"Visszatért az iPhone-okra a közkedvelt iOS 4 – egy rendhagyó alkalmazásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec966b92-46d5-4366-bdfd-d703329168b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ország legvagyonosabb embere szerint azért támadják az üzleti életben elért sikerei miatt, mert elkötelezett jobboldali. Az sem igaz szerinte, hogy mindent visznek, hiszen a közbeszerzéseknek kevesebb mint 10 százalékát nyerték el.","shortLead":"Az ország legvagyonosabb embere szerint azért támadják az üzleti életben elért sikerei miatt, mert elkötelezett...","id":"20210611_meszaros_lorinc_index_interju_vallalkozas_kozbeszerzes_varkonyi_andrea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec966b92-46d5-4366-bdfd-d703329168b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59116380-e9a1-42eb-a7bd-819b95103fa0","keywords":null,"link":"/kkv/20210611_meszaros_lorinc_index_interju_vallalkozas_kozbeszerzes_varkonyi_andrea","timestamp":"2021. június. 11. 09:49","title":"Mészáros Lőrinc: Aki azt állítja, hogy mi mindent viszünk, az nem mond igazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42670ec7-2a8d-4bc2-8595-e69934f7c8e1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Mick Jagger kabátjait, Nicole Kidman és Madonna ruháit is elárverezik a L'Wren Scott divattervező alkotásaiból rendezett aukción.","shortLead":"Mick Jagger kabátjait, Nicole Kidman és Madonna ruháit is elárverezik a L'Wren Scott divattervező alkotásaiból...","id":"20210611_Arveres_Mick_Jagger_kabatok_LWren_Scott_divattervezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42670ec7-2a8d-4bc2-8595-e69934f7c8e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e23cd665-7b6a-439c-a62b-e2ec6f17a42f","keywords":null,"link":"/kultura/20210611_Arveres_Mick_Jagger_kabatok_LWren_Scott_divattervezo","timestamp":"2021. június. 11. 09:46","title":"Elárverezik a kabátokat, amiket Mick Jaggernek tervezett néhai barátnője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]