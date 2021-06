Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5c6f90dd-16b4-42c9-8c2f-356244127e80","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A személyes kapcsolatok helyreállítása és párbeszéd beindítása végett van szükség a Joe Biden amerikai elnökkel szerdán megtartandó genfi csúcstalálkozóra - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz államfő egy vasárnapi tévéinterjúban.","shortLead":"A személyes kapcsolatok helyreállítása és párbeszéd beindítása végett van szükség a Joe Biden amerikai elnökkel szerdán...","id":"20210613_Putyin_profinak_nevezte_Bidenek_tobb_lepeset_is_es_varja_a_talalkozot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c6f90dd-16b4-42c9-8c2f-356244127e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5773624-5229-4052-823e-fca83ef96278","keywords":null,"link":"/vilag/20210613_Putyin_profinak_nevezte_Bidenek_tobb_lepeset_is_es_varja_a_talalkozot","timestamp":"2021. június. 13. 13:59","title":"Putyin profinak nevezte Bidenék több lépését is és várja a találkozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c6f90dd-16b4-42c9-8c2f-356244127e80","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök szerint nem fognak máshogy bánni az ellenzéki vezetővel, mint bárki mással.","shortLead":"Az orosz elnök szerint nem fognak máshogy bánni az ellenzéki vezetővel, mint bárki mással.","id":"20210614_putyin_navalnij_borton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c6f90dd-16b4-42c9-8c2f-356244127e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7696076b-e3b6-43c3-b668-6372bd58bf82","keywords":null,"link":"/vilag/20210614_putyin_navalnij_borton","timestamp":"2021. június. 14. 20:14","title":"Putyin: Nem garantálható, hogy Navalnij élve kikerül a börtönből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a83714-1567-4971-a144-7e4bf62cdc86","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Vasárnap már csak harmincan szorultak intenzív ápolásra Izraelben.","shortLead":"Vasárnap már csak harmincan szorultak intenzív ápolásra Izraelben.","id":"20210614_izrael_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36a83714-1567-4971-a144-7e4bf62cdc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d2e6119-b728-491a-a58e-4a0668c50a90","keywords":null,"link":"/vilag/20210614_izrael_koronavirus","timestamp":"2021. június. 14. 05:05","title":"Izraelben az egy évvel ezelőtti szintre csökkent a súlyos koronavírus-betegek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c24824-bcc8-44f6-a804-e61b887d6b9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába jelentette a problémát, újabb és újabb érvénytelen kártyákat kapott. ","shortLead":"Hiába jelentette a problémát, újabb és újabb érvénytelen kártyákat kapott. ","id":"20210613_Negy_vedettsegi_igazolvany_ervenytelen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c24824-bcc8-44f6-a804-e61b887d6b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe347a6-ec0e-4166-832b-43c0100a6d5a","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_Negy_vedettsegi_igazolvany_ervenytelen","timestamp":"2021. június. 13. 18:17","title":"Négy védettségi igazolványt is kapott egy zuglói nő, de mindegyik érvénytelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84bda87f-2761-4f29-b7ca-9ac0e74e416c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"30 ezer kitöltés, közel százszázalékuk nem támogatja semmilyen formában a beruházást. Karácsony Gergely főpolgármester a veszélyhelyzet után országos népszavazást kezdeményezne a témában. ","shortLead":"30 ezer kitöltés, közel százszázalékuk nem támogatja semmilyen formában a beruházást. Karácsony Gergely főpolgármester...","id":"20210614_baranyi_karacsony_fudan_sajtotajekoztato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84bda87f-2761-4f29-b7ca-9ac0e74e416c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d03ca0-d397-4c7a-a33a-d6755833db62","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_baranyi_karacsony_fudan_sajtotajekoztato","timestamp":"2021. június. 14. 11:42","title":"Szinte senkit nem találtak Karácsonyék, akiknek tetszene a Fudan Egyetem terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5536be03-bc16-48a9-864f-159501f5de1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szemfüles felhasználóknak feltűnt valami abban a YouTube-videóben, ami az Apple fejlesztői konferenciájának bevezető előadásáról készült. Van, aki úgy véli, csak véletlen szivárogtatásról lehet szó.","shortLead":"A szemfüles felhasználóknak feltűnt valami abban a YouTube-videóben, ami az Apple fejlesztői konferenciájának bevezető...","id":"20210614_apple_wwdc_youtube_video_cimkek_m1x","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5536be03-bc16-48a9-864f-159501f5de1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f246afe2-a6a3-4e35-849c-6e46df6c063e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_apple_wwdc_youtube_video_cimkek_m1x","timestamp":"2021. június. 14. 10:03","title":"Valami furát vettek észre az Apple YouTube-videójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d57cc6-07a7-4a8d-8096-ccafcae680c9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Anglia 1-0-ra legyőzte Horvátországot az Európa-bajnokságon, ezzel először tudott nyitómeccset nyerni a tornák történetében. Jude Bellinghamnek köszönhetően egy korrekord is megdőlt.","shortLead":"Anglia 1-0-ra legyőzte Horvátországot az Európa-bajnokságon, ezzel először tudott nyitómeccset nyerni a tornák...","id":"20210613_Anglia_tortenelmi_gyozelmet_aratott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46d57cc6-07a7-4a8d-8096-ccafcae680c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e89b253d-bda0-485f-81e3-33927afb502f","keywords":null,"link":"/sport/20210613_Anglia_tortenelmi_gyozelmet_aratott","timestamp":"2021. június. 13. 17:16","title":"Anglia történelmi győzelmet aratott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa77b26-79f9-408c-9e3a-dca14bdfb0b5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem engedik be a keleti vakcinával oltott magyarokat? Nem teszik zsebre a nyugati országok, amit a miniszterelnök-helyettestől kapnak válaszul. Semjén Zsolt magyar hangja ezúttal Litkai Gergely. Magyar földre magyar szopornyica elleni oltást!","shortLead":"Nem engedik be a keleti vakcinával oltott magyarokat? Nem teszik zsebre a nyugati országok, amit...","id":"20210614_A_Duma_Aktual_megszerezte_Semjen_Zsolt_beszedet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfa77b26-79f9-408c-9e3a-dca14bdfb0b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19e6c85-120d-4397-b809-dd65b696f9da","keywords":null,"link":"/360/20210614_A_Duma_Aktual_megszerezte_Semjen_Zsolt_beszedet","timestamp":"2021. június. 14. 19:00","title":"Most a rénszarvas lóbálja a helikoptert – a Duma Aktuál megszerezte Semjén Zsolt beszédét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]