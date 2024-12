Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8acc8722-e8dc-4f1f-9e37-1726bd880967","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Kínai Népköztársaság szerint szuverenitása és biztonsági érdekei sérülnek azzal, hogy az USA katonai támogatást nyújt Tajvannak.","shortLead":"A Kínai Népköztársaság szerint szuverenitása és biztonsági érdekei sérülnek azzal, hogy az USA katonai támogatást nyújt...","id":"20241222_kina-tajvan-usa-egyesult-allamok-katonai-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8acc8722-e8dc-4f1f-9e37-1726bd880967.jpg","index":0,"item":"210471a0-891f-4bde-91bc-18c42309be37","keywords":null,"link":"/vilag/20241222_kina-tajvan-usa-egyesult-allamok-katonai-tamogatas","timestamp":"2024. december. 22. 10:06","title":"Kína azt ígérte, hogy fel fog lépni a Tajvannak nyújtott amerikai katonai támogatás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"761717c6-46ee-4a65-8439-f8abb9b9112c","c_author":"L. Stipkovits Erika","category":"360","description":"Egyedülálló családi élmény volt a végtelen képzelőerővel együtt játszani, írja vendégszerzőnk a 3D Galéria győri interaktív kiállításáról. ","shortLead":"Egyedülálló családi élmény volt a végtelen képzelőerővel együtt játszani, írja vendégszerzőnk a 3D Galéria győri...","id":"20241221_L-Stipkovits-Erika-3D-Galeria-Gyor-kiallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/761717c6-46ee-4a65-8439-f8abb9b9112c.jpg","index":0,"item":"18623cbd-eb74-41c8-a603-8f4dc2278c99","keywords":null,"link":"/360/20241221_L-Stipkovits-Erika-3D-Galeria-Gyor-kiallitas","timestamp":"2024. december. 21. 16:00","title":"L. Stipkovits Erika pszichológus: Önfeledt „gyerekké” váltam, amikor unokáimmal „megfesthettük” Mona Lisa mosolyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26fe2dd9-2cee-4c7e-be68-255a8607f036","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20241222_vodafone-onetv-frissites-hdmi-2-2-samsung-tv-uj-funkciok-openai-balaji-halala-chatgpt-search","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26fe2dd9-2cee-4c7e-be68-255a8607f036.jpg","index":0,"item":"53fe4920-183c-40cf-99c9-12360839fb86","keywords":null,"link":"/tudomany/20241222_vodafone-onetv-frissites-hdmi-2-2-samsung-tv-uj-funkciok-openai-balaji-halala-chatgpt-search","timestamp":"2024. december. 22. 12:00","title":"Ez történt: A Vodafone lecserélte a TV-szolgáltatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d1c47c-ec27-4d1d-a0b3-4fb030f7a9f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szállítás csütörtök óta szünetelt egy orosz szivattyúállomás műszaki problémája miatt.","shortLead":"A szállítás csütörtök óta szünetelt egy orosz szivattyúállomás műszaki problémája miatt.","id":"20241222_Ujraindult-a-koolajszallitas-a-Baratsag-koolajvezeteken","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1d1c47c-ec27-4d1d-a0b3-4fb030f7a9f5.jpg","index":0,"item":"a6f3f034-506a-488d-85f1-074e570358e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241222_Ujraindult-a-koolajszallitas-a-Baratsag-koolajvezeteken","timestamp":"2024. december. 22. 15:39","title":"Újraindult a kőolajszállítás a Barátság kőolajvezetéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb981ce-7a6b-42b6-af54-ed0d6d290390","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ryan Reynolds felesége szerint Justin Baldoni engedély nélkül lépett be a lakókocsijába, miközben ő épp csecsemőjét szoptatta, de az is előfordult, hogy kéretlenül a szexuális életéről faggatta a színésznőt.","shortLead":"Ryan Reynolds felesége szerint Justin Baldoni engedély nélkül lépett be a lakókocsijába, miközben ő épp csecsemőjét...","id":"20241222_blake-lively-justin-baldoni-szexualis-zaklatas-velunk-veget-er","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bdb981ce-7a6b-42b6-af54-ed0d6d290390.jpg","index":0,"item":"bd56f42a-982d-4204-9ab1-146cccbd9ac0","keywords":null,"link":"/elet/20241222_blake-lively-justin-baldoni-szexualis-zaklatas-velunk-veget-er","timestamp":"2024. december. 22. 11:53","title":"Blake Lively szexuális zaklatással vádolja a Velünk véget ér rendezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24308a92-8dd1-43de-8bae-a763c33620eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aba-Horváth István elmondta: azt feltételezik róla, hogy indokolatlanul nagy összeget számolt el irodabérleti díjként. Panaszt tett a gyanúsítás ellen. ","shortLead":"Aba-Horváth István elmondta: azt feltételezik róla, hogy indokolatlanul nagy összeget számolt el irodabérleti díjként...","id":"20241221_koltsegvetesi-csalas-magyarorszagi-romak-orszagos-onkormanyzata-gyanu-nav","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24308a92-8dd1-43de-8bae-a763c33620eb.jpg","index":0,"item":"bf1647cd-273c-4822-a286-e2cdf5f8961d","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_koltsegvetesi-csalas-magyarorszagi-romak-orszagos-onkormanyzata-gyanu-nav","timestamp":"2024. december. 21. 13:12","title":"Népszava: Költségvetési csalással gyanúsítják az MROÖ elnökét és más roma politikusokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f521ac-5e9d-495b-8ed4-cece317b5ec9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Suzuki Swift előző generációjának legsportosabb változatából egy limitált szériás búcsúzó változat tűnt fel a színen.","shortLead":"A Suzuki Swift előző generációjának legsportosabb változatából egy limitált szériás búcsúzó változat tűnt fel a színen.","id":"20241223_stilusos-formaban-bucsuzik-a-kis-meregzsak-suzuki-swift-sport-zc22s-final-edition","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38f521ac-5e9d-495b-8ed4-cece317b5ec9.jpg","index":0,"item":"570024cd-18cf-4cf2-b557-c4afbca1fdb4","keywords":null,"link":"/cegauto/20241223_stilusos-formaban-bucsuzik-a-kis-meregzsak-suzuki-swift-sport-zc22s-final-edition","timestamp":"2024. december. 23. 06:41","title":"Stílusos formában búcsúzik a kis méregzsák Suzuki Swift Sport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01d09ba-f376-4476-9902-2c7fe52dc84e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudja, függetlenként vagy valamilyen párt színeiben indul majd, ha úgy alakul, hogy részt vesz a választásokon. ","shortLead":"Egyelőre nem tudja, függetlenként vagy valamilyen párt színeiben indul majd, ha úgy alakul, hogy részt vesz...","id":"20241221_hadhazy-akos-dull-szabolcs-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e01d09ba-f376-4476-9902-2c7fe52dc84e.jpg","index":0,"item":"1740bbe8-2ae2-471c-8eb0-49ed2933b100","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_hadhazy-akos-dull-szabolcs-podcast","timestamp":"2024. december. 21. 14:42","title":"Ha családja is beleegyezik, Hadházy Ákos elindul a 2026-os választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]