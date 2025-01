Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4cc35717-9265-44ac-a717-5b1291796cd8","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az Európai Unióval folytatott jogállami vitában nem történt kézzelfogható előrelépés, így Orbán Viktor kormánya 2025. január 1-jétől már nem lesz képes lehívni a korábban befagyasztott pénzeknek ezt a részét. ","shortLead":"Az Európai Unióval folytatott jogállami vitában nem történt kézzelfogható előrelépés, így Orbán Viktor kormánya 2025...","id":"20250101_Le-Monde-Magyarorszag-EU-egymilliard-euro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cc35717-9265-44ac-a717-5b1291796cd8.jpg","index":0,"item":"347877ad-7cff-4049-9ada-89c404c0b800","keywords":null,"link":"/360/20250101_Le-Monde-Magyarorszag-EU-egymilliard-euro","timestamp":"2025. január. 01. 09:15","title":"Le Monde-elemzés: Magyarország éppen most veszít el egymilliárd eurót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aee5a73-5e6a-4944-8bf5-08013d232a7f","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Újévi köszöntőt tartott a Fradi elnöke, amelyben elmondta, “méregetjük, hogy az embereket mi érdekli, és a magyar embereket a futball érdekli”, valamint azt is elárulta, hogy Pascal Jansent félmilliárd forintért vásárolták ki a klubtól.","shortLead":"Újévi köszöntőt tartott a Fradi elnöke, amelyben elmondta, “méregetjük, hogy az embereket mi érdekli, és a magyar...","id":"20241231_Kubatov-Gabor-Egy-afrikai-orszagnal-meg-ilyen-helyeknel-nyilvan-jobban-elunk-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6aee5a73-5e6a-4944-8bf5-08013d232a7f.jpg","index":0,"item":"f4e0b8ce-6801-42d5-9df3-bdf945229f2c","keywords":null,"link":"/sport/20241231_Kubatov-Gabor-Egy-afrikai-orszagnal-meg-ilyen-helyeknel-nyilvan-jobban-elunk-ebx","timestamp":"2024. december. 31. 21:04","title":"Kubatov Gábor: Egy afrikai országnál, meg ilyen helyeknél nyilván jobban élünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754ada9a-59ac-4025-9465-f2bb346652f3","c_author":"HVG","category":"nagyitas","description":"Szilveszter előtt egy nappal adta első aréna-koncertjét a Kispál és a borz <strong>Az utolsó házibuli Kelet-Európában</strong> címmel. Így látta a teltházas bulit Fazekas István fotóriporter. ","shortLead":"Szilveszter előtt egy nappal adta első aréna-koncertjét a Kispál és a borz <strong>Az utolsó házibuli...","id":"20241231_Kispal-es-a-Borz-koncert-nagyitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/754ada9a-59ac-4025-9465-f2bb346652f3.jpg","index":0,"item":"68a0e6cd-e5bc-41a7-8efe-84507d44e61f","keywords":null,"link":"/nagyitas/20241231_Kispal-es-a-Borz-koncert-nagyitas","timestamp":"2024. december. 31. 15:05","title":"Ilyen volt az utolsó kelet-európai házibuli - Fotók a Kispál és a Borz-koncertről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf887f4-1646-43e8-90bf-8a0c2e1a7087","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Számítógépek memóriamoduljait tanulmányozó biztonsági szakértők feltártak egy ijesztő hiányosságot, ami a felhők szervereit érintheti, az AMD pedig azonnal firmware-frissítéseket adott ki a felhőszolgáltatók számára.","shortLead":"Számítógépek memóriamoduljait tanulmányozó biztonsági szakértők feltártak egy ijesztő hiányosságot, ami a felhők...","id":"20250101_badram-tamadas-becsapja-a-felhoszerverek-processzorait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2bf887f4-1646-43e8-90bf-8a0c2e1a7087.jpg","index":0,"item":"41a3732b-74ed-4a56-93df-a50adee5ad7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250101_badram-tamadas-becsapja-a-felhoszerverek-processzorait","timestamp":"2025. január. 01. 10:03","title":"Elég hozzá 4000 forint, hogy megrendüljön a bizalom a felhőben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ca6dda-28a0-4c84-badd-59676f5e3460","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Bár a tőzsdék kitörő örömmel fogadták a republikánus elnökjelölt győzelmét, az amerikai lap cikkének két szerzője, Roberto Foa, a Cambridge-i Egyetem tanársegédje, illetve Rachel Kleinfeld, a Carnegie Békekutató vezető munkatársa visszafogottságot ajánl, mivel a populisták gazdasági mérlege általában siralmas.","shortLead":"Bár a tőzsdék kitörő örömmel fogadták a republikánus elnökjelölt győzelmét, az amerikai lap cikkének két szerzője...","id":"20241231_New-York-Times-vendegkommentar-uzleti-vilag-Donald-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89ca6dda-28a0-4c84-badd-59676f5e3460.jpg","index":0,"item":"c20c617d-4f26-4bfc-a523-9d4d9c9f10a5","keywords":null,"link":"/360/20241231_New-York-Times-vendegkommentar-uzleti-vilag-Donald-Trump","timestamp":"2024. december. 31. 13:30","title":"New York Times-vendégkommentár: Sokat ne várjon az üzleti világ Donald Trumptól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6365cd4-0349-4f02-816c-cd8332960598","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az év utolsó napjaiban történt.","shortLead":"Az év utolsó napjaiban történt.","id":"20250101_Autobalesetet-szenvedett-Pataki-Zita","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6365cd4-0349-4f02-816c-cd8332960598.jpg","index":0,"item":"e7f2e989-77d9-438f-8966-fc60d02d68eb","keywords":null,"link":"/elet/20250101_Autobalesetet-szenvedett-Pataki-Zita","timestamp":"2025. január. 01. 15:43","title":"Autóbalesetet szenvedett Pataki Zita","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50c94c7-3454-46f2-8b05-a772a581e0b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kézfogások sokasága, békemenet, Trump, Hszi Csin-ping, Erdogan, Putyin, Patrióták, árvíz, béke, Ferenc pápa, van itt minden.","shortLead":"Kézfogások sokasága, békemenet, Trump, Hszi Csin-ping, Erdogan, Putyin, Patrióták, árvíz, béke, Ferenc pápa, van itt...","id":"20241231_orban-video-2024-evosszefoglalo-ukran-metal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f50c94c7-3454-46f2-8b05-a772a581e0b8.jpg","index":0,"item":"49a505e9-9986-493a-b5fa-0f64ec64522a","keywords":null,"link":"/itthon/20241231_orban-video-2024-evosszefoglalo-ukran-metal","timestamp":"2024. december. 31. 12:20","title":"Ukrán metálra foglalta össze az évet Orbán egy videóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ae4e5fd-446e-454b-bc26-a7b2df4e3180","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Utolsó másodperces magyar gólok az olimpián, a foci- és a kézilabda-Eb-n, a férfi párbajtőrözők aranytussal megnyert döntője, példátlan holtverseny női 1500 gyorson, a „semmiből jött” aranyérem taekwondóban és Milák Kristóf olimpiai bajnoki címet érő benyúlása. Csak néhány pillanat az év legszebb magyar sportsikereiből, amelyeket most képekkel és videókkal elevenítünk fel.","shortLead":"Utolsó másodperces magyar gólok az olimpián, a foci- és a kézilabda-Eb-n, a férfi párbajtőrözők aranytussal megnyert...","id":"20241231_Az-ev-legszebb-magyar-sportpillanatai-kezilabda-vivas-parbajtor-foci-labdarugas-uszas-olimpia-gulyas-michelle-milak-kristof-marton-viviana-csoboth-kevin-rasovszky-kristof-betlehem-david-simon-petra-konkoly-zsofia-paralimpia-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ae4e5fd-446e-454b-bc26-a7b2df4e3180.jpg","index":0,"item":"a9402237-9379-4013-9569-fa9efc1d77d0","keywords":null,"link":"/sport/20241231_Az-ev-legszebb-magyar-sportpillanatai-kezilabda-vivas-parbajtor-foci-labdarugas-uszas-olimpia-gulyas-michelle-milak-kristof-marton-viviana-csoboth-kevin-rasovszky-kristof-betlehem-david-simon-petra-konkoly-zsofia-paralimpia-ebx","timestamp":"2024. december. 31. 20:00","title":"Garantált a libabőr – ezek voltak az év legszebb magyar sportpillanatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]