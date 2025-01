Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"84a9eba2-4322-4f16-9a14-8195c9117947","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Nvidia miniatűr szuperszámítógépe leginkább a Mac Minire hasonlít, ám annál sokkal de sokkal erősebb.","shortLead":"Az Nvidia miniatűr szuperszámítógépe leginkább a Mac Minire hasonlít, ám annál sokkal de sokkal erősebb.","id":"20250108_nvidia-digits-miniatur-szuperszamitogep-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84a9eba2-4322-4f16-9a14-8195c9117947.jpg","index":0,"item":"8f4bb288-6fa7-4370-b8d8-ca58cf012297","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_nvidia-digits-miniatur-szuperszamitogep-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. január. 08. 09:15","title":"Szuperszámítógép mindenkinek: 1000x erősebb egy laptopnál az Nvidia Digits, és az íróasztalán is könnyen elfér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b92e82-861e-4277-91eb-bcaa4d01c35c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az optikai kábelhálózat kiegészítéseként, vagy inkább kiváltásaként hozná létre a NATO azt a rendszert, ami baj esetén az űrben továbbítaná az adatokat. A technológia adott, csak össze kell rakni.","shortLead":"Az optikai kábelhálózat kiegészítéseként, vagy inkább kiváltásaként hozná létre a NATO azt a rendszert, ami baj esetén...","id":"20250106_nato-urinternet-tenger-alatti-kabel-szabotazs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70b92e82-861e-4277-91eb-bcaa4d01c35c.jpg","index":0,"item":"3ad9530d-c14c-49e4-8160-ddc59642899a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_nato-urinternet-tenger-alatti-kabel-szabotazs","timestamp":"2025. január. 06. 19:03","title":"Újfajta interneten dolgozik a NATO, ha bekapcsolják, az nagy bajt jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e9c56a6-b23a-4925-8124-03c320914d7d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az autós a közútkezelő furgonjának is nekicsapódott. ","shortLead":"Az autós a közútkezelő furgonjának is nekicsapódott. ","id":"20250107_Helyszineles-rendor-figyelmetlen-autos-gazolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e9c56a6-b23a-4925-8124-03c320914d7d.jpg","index":0,"item":"a717064b-557a-46dc-9205-1b5adf81f03f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250107_Helyszineles-rendor-figyelmetlen-autos-gazolas","timestamp":"2025. január. 07. 08:22","title":"Helyszínelő rendőrt ütött el egy figyelmetlen autós – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b93245b-7c63-456d-9638-7e38958b485f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A CES 2025 kiállításon mutatta be a L’Oréal a koreai NanoEntekkel közös fejlesztését, ami nagy segítség lehet a kozmetikai termékek használóinak. A piacra lépésre azonban egyelőre várni kell.","shortLead":"A CES 2025 kiállításon mutatta be a L’Oréal a koreai NanoEntekkel közös fejlesztését, ami nagy segítség lehet...","id":"20250106_loreal-cell-bioprint-borapolas-ces-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b93245b-7c63-456d-9638-7e38958b485f.jpg","index":0,"item":"edd5f0a3-5f56-4027-8cc0-0a02b0282364","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_loreal-cell-bioprint-borapolas-ces-2025","timestamp":"2025. január. 06. 16:03","title":"5 perc alatt megmondja a L'Oréal gépe, hogyan reagálhat a bőre a kozmetikumokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e41e3434-0301-4e3d-869d-c1474a52fef2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A japán gyártó első saját fejlesztésű EV platformja két év múlva debütálhat.","shortLead":"A japán gyártó első saját fejlesztésű EV platformja két év múlva debütálhat.","id":"20250107_erkezoben-a-mazda-elso-igazi-villanyautoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e41e3434-0301-4e3d-869d-c1474a52fef2.jpg","index":0,"item":"ac8be2c0-8d7c-429a-b8f8-4011b686790e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250107_erkezoben-a-mazda-elso-igazi-villanyautoja","timestamp":"2025. január. 07. 08:41","title":"Érkezőben a Mazda első igazi villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7b85e7-c0f8-4a2f-9d39-ff3e804708b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vártnál jóval lassabban halad a terület kiürítése is: eddig 27 lakásból 23-at tudtak birtokba venni, az 56 üzleti partner közül pedig 4 cég perelt. ","shortLead":"A vártnál jóval lassabban halad a terület kiürítése is: eddig 27 lakásból 23-at tudtak birtokba venni, az 56 üzleti...","id":"20250107_Iden-oszre-igertek-hogy-atadjak-Rakosrendezot-az-arab-beruhazoknak-de-varhatoan-csak-2027-ben-kezdodhet-az-epitkezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af7b85e7-c0f8-4a2f-9d39-ff3e804708b0.jpg","index":0,"item":"fd2139f2-3f68-47b1-83dc-b1f4b941dd61","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_Iden-oszre-igertek-hogy-atadjak-Rakosrendezot-az-arab-beruhazoknak-de-varhatoan-csak-2027-ben-kezdodhet-az-epitkezes","timestamp":"2025. január. 07. 07:30","title":"Idén őszre ígérték, hogy átadják Rákosrendezőt az arab beruházóknak, de várhatóan csak 2027-ben kezdődhet az építkezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40efdcef-8288-431b-8988-bf96148ea25c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az anyja azt írta a Facebook-oldalán, hogy fiának hétfő este megállt a szíve.","shortLead":"Az anyja azt írta a Facebook-oldalán, hogy fiának hétfő este megállt a szíve.","id":"20250107_Meghalt-a-ferfi-aki-leugrott-a-Liszt-Ferenc-Nemzetkozi-Repuloter-galeriajarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40efdcef-8288-431b-8988-bf96148ea25c.jpg","index":0,"item":"8d3722fb-1a4d-4dbb-aa67-5bdd101dd732","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_Meghalt-a-ferfi-aki-leugrott-a-Liszt-Ferenc-Nemzetkozi-Repuloter-galeriajarol","timestamp":"2025. január. 07. 09:11","title":"Meghalt a férfi, aki leugrott a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér galériájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a354cb1f-3ca2-4c64-b1ec-e658f7843cd4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"De ha kell, lényegében helyben is tud ugrálni a kocsi. ","shortLead":"De ha kell, lényegében helyben is tud ugrálni a kocsi. ","id":"20250106_szoges-akadaly-BYD-1287-loeros-szupersportkocsija-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a354cb1f-3ca2-4c64-b1ec-e658f7843cd4.jpg","index":0,"item":"3b18ec63-3b88-44b8-979b-eff45c0f0fa3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250106_szoges-akadaly-BYD-1287-loeros-szupersportkocsija-video","timestamp":"2025. január. 06. 13:59","title":"Képes átugrani egy szöges akadályt is a BYD 1287 lóerős szupersportkocsija – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]