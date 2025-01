Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c7d090fe-59d1-4d38-bddd-deba93880419","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Baltával faragott karakter, luxustól tocsogó utastér, elképesztő terepjáró képességek, brutális tömeg és hangtalan elektromos hajtás. Alaposan meghajtottuk az akár helyben megfordulni is képes elektromos Mercedes G-osztályt.","shortLead":"Baltával faragott karakter, luxustól tocsogó utastér, elképesztő terepjáró képességek, brutális tömeg és hangtalan...","id":"20250123_kocka-tankfordulo-elektromos-mercedes-g-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7d090fe-59d1-4d38-bddd-deba93880419.jpg","index":0,"item":"3df7ffb7-9aa2-44a0-ba67-d14adda405fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20250123_kocka-tankfordulo-elektromos-mercedes-g-teszt-velemeny","timestamp":"2025. január. 23. 18:38","title":"80 millió forintos suttogó kocka: teszten a tankfordulós 4 motoros Merci G-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace906e9-0a38-4aba-a165-2bc3166230bc","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A fővárosi távhőcég mellett egy másik vállalkozásnak is elővásárlási joga van a rákosrendezői mini-Dubaj fejlesztési terület egy részére. Ez az alvócég eddig Zelles Sándoré volt, aki a Gyurcsány-éra állami vagyonkezelője volt, de már jó ideje a NER közelében bizniszel. Ám 10 nappal az állam és az arab befektetők közti szerződés aláírása előtt megvette ezt a céget Halkó Gabriella, aki Habony Árpád gazdasági érdekeltségeinek gyakori képviselője. ","shortLead":"A fővárosi távhőcég mellett egy másik vállalkozásnak is elővásárlási joga van a rákosrendezői mini-Dubaj fejlesztési...","id":"20250122_Habony-cegeinek-ugyvezetoje-vasarolta-meg-a-mini-Dubaj-teruletere-elovasarlasi-joggal-biro-vallalkozast-10-nappal-az-arab-befektetokkel-alairt-szerzodes-elott-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ace906e9-0a38-4aba-a165-2bc3166230bc.jpg","index":0,"item":"7a3278b7-6a7d-4853-a38d-d241c7e66862","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Habony-cegeinek-ugyvezetoje-vasarolta-meg-a-mini-Dubaj-teruletere-elovasarlasi-joggal-biro-vallalkozast-10-nappal-az-arab-befektetokkel-alairt-szerzodes-elott-ebx","timestamp":"2025. január. 22. 14:12","title":"Habony-közeli cég vásárolta meg a mini-Dubaj területére elővásárlási joggal bíró vállalkozást, 10 nappal az arabokkal aláírt szerződés előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c1fcef-cf68-4908-8ad8-e909e187ec65","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Vsquare hírlevele szerint az, hogy Donald Trump beiktatása és a mini-Dubaj szerződés aláírása egy napra esett nem véletlen, hanem Orbánék ajándéka.","shortLead":"A Vsquare hírlevele szerint az, hogy Donald Trump beiktatása és a mini-Dubaj szerződés aláírása egy napra esett nem...","id":"20250123_mini-dubaj-rakosrendezo-jared-kushner-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56c1fcef-cf68-4908-8ad8-e909e187ec65.jpg","index":0,"item":"7ea4e0da-0b42-41de-82cf-06e4aef4f52e","keywords":null,"link":"/kkv/20250123_mini-dubaj-rakosrendezo-jared-kushner-trump","timestamp":"2025. január. 23. 20:28","title":"Trump veje is beszállhat a rákosrendezői fejlesztésekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"071e20a4-8fb9-4ade-b7d3-fbd8645ea45c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók új, eddig nem ismert mellékhatásait tárták fel az a cukorbetegség kezelésére kifejlesztett gyógyszereknek, mint amilyen például az Ozempic is. Ezek között pozitívakat és negatívakat is találni.","shortLead":"Amerikai kutatók új, eddig nem ismert mellékhatásait tárták fel az a cukorbetegség kezelésére kifejlesztett...","id":"20250122_szemaglutid-ozempic-fogyokura-gyogyszer-injekcio-mellekhatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/071e20a4-8fb9-4ade-b7d3-fbd8645ea45c.jpg","index":0,"item":"0f1880ec-4e81-4118-950e-27dcdb1cacff","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_szemaglutid-ozempic-fogyokura-gyogyszer-injekcio-mellekhatas","timestamp":"2025. január. 22. 13:05","title":"Kiderült, milyen mellékhatásai vannak a mostanában mindenkit lefogyasztó csodainjekciónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc339e49-f9b9-471c-b669-9928ac8e6936","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az atlétikai vb dekorációjáért is felelős Mile Csaba volt Mészáros üzlettársa, de Mile érdekeltsége decemberben kiszállt.","shortLead":"Az atlétikai vb dekorációjáért is felelős Mile Csaba volt Mészáros üzlettársa, de Mile érdekeltsége decemberben...","id":"20250122_Meszaros-Lorinc-magara-maradt-a-nyomdaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc339e49-f9b9-471c-b669-9928ac8e6936.jpg","index":0,"item":"8e4342ea-aa60-467c-8798-c3e87040f669","keywords":null,"link":"/kkv/20250122_Meszaros-Lorinc-magara-maradt-a-nyomdaban","timestamp":"2025. január. 22. 10:58","title":"Mészáros Lőrinc magára maradt a nyomdában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6388898b-d855-4960-8c80-9e5b16197ee5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Martin Pollack 80 éves volt. Halott a bunkerben című könyvében nézett szembe gestapós apja szellemével. ","shortLead":"Martin Pollack 80 éves volt. Halott a bunkerben című könyvében nézett szembe gestapós apja szellemével. ","id":"20250122_Meghalt-az-osztrak-iro-aki-feltarta-apja-gestapos-multjat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6388898b-d855-4960-8c80-9e5b16197ee5.jpg","index":0,"item":"37dd2da5-b5a1-4abc-bad0-5942716a6380","keywords":null,"link":"/elet/20250122_Meghalt-az-osztrak-iro-aki-feltarta-apja-gestapos-multjat","timestamp":"2025. január. 22. 13:52","title":"Meghalt az osztrák író, aki részletesen feltárta apja gestapós múltját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20ef1ed7-25db-48bc-9202-28b60143ec7f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szervezetet régóta kritizáló Mi Hazánk elnöke felbátorodott Donald Trump döntésén. Mégsem mi vagyunk a hülyék – állítja.","shortLead":"A szervezetet régóta kritizáló Mi Hazánk elnöke felbátorodott Donald Trump döntésén. Mégsem mi vagyunk a hülyék –...","id":"20250122_Toroczkai-Laszlo-kileptetne-Magyarorszagot-a-WHO-bol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20ef1ed7-25db-48bc-9202-28b60143ec7f.jpg","index":0,"item":"cbe74af5-d0e7-4db9-b13d-7539761a249e","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Toroczkai-Laszlo-kileptetne-Magyarorszagot-a-WHO-bol","timestamp":"2025. január. 22. 11:47","title":"Toroczkai László kiléptetné Magyarországot a WHO-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ecbdc3-69e5-4ec9-a1eb-ec6720fe97d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legnagyobb ellenzéki párt szerint a szlovák miniszterelnök összeesküvés-elméletek terjesztésével és félelemgerjesztéssel akarja elterelni a figyelmet az áremelésekről és a megoldatlan társadalmi kérdésekről.","shortLead":"A legnagyobb ellenzéki párt szerint a szlovák miniszterelnök összeesküvés-elméletek terjesztésével és...","id":"20250123_robert-fico-szlovak-kormany-ellenzek-puccs-megelozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0ecbdc3-69e5-4ec9-a1eb-ec6720fe97d6.jpg","index":0,"item":"f35d2502-0b3e-4003-88c8-da6ec1ec5c5c","keywords":null,"link":"/vilag/20250123_robert-fico-szlovak-kormany-ellenzek-puccs-megelozes","timestamp":"2025. január. 23. 06:06","title":"Puccstól tart Fico, „megelőző intézkedéseket” tesz a kormánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]