[{"available":true,"c_guid":"45aaafd8-85b9-45af-bbc7-8e6cbb1fc194","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A rendőrség tiltott piacbefolyásolás gyanújával nyomoz, a jegybank pedig 250 millió forintra büntette a Banus Port Vagyonkezelő Zrt.-t, mely naponta több tízmillió forintot bukott az akcióján. Valaki nyert is rajta, de az MNB nem árulja el, kicsoda.","shortLead":"A rendőrség tiltott piacbefolyásolás gyanújával nyomoz, a jegybank pedig 250 millió forintra büntette a Banus Port...","id":"20250127_Honapokig-manipulalta-a-4iG-reszvenyeket-megotszorozte-a-forgalmat-es-megtevesztette-a-kisbefektetoket-Jaszai-Gellert-szomszedja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45aaafd8-85b9-45af-bbc7-8e6cbb1fc194.jpg","index":0,"item":"d21b86bd-0610-4358-998b-48e43d642a55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_Honapokig-manipulalta-a-4iG-reszvenyeket-megotszorozte-a-forgalmat-es-megtevesztette-a-kisbefektetoket-Jaszai-Gellert-szomszedja","timestamp":"2025. január. 27. 08:06","title":"Hónapokig manipulálta a 4iG-részvényeket, megötszörözte a forgalmat és megtévesztette a kisbefektetőket Jászai Gellért szomszédja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a2027e-1bdc-4869-bd8a-b5c5c1b2f859","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Összecseréltek két beteget a szegedi egyetemi klinikán. Egy 77 éves férfi érfestésre érkezett az intézménybe, és egy tüdődaganatos beteggel együtt várta, hogy sorra kerüljön. Az orvosok tévedésből a másik betegnek szánt beavatkozást végezték el rajta – számolt be az esetről az RTL Híradó.","shortLead":"Összecseréltek két beteget a szegedi egyetemi klinikán. Egy 77 éves férfi érfestésre érkezett az intézménybe, és...","id":"20250126_Erfestes-helyett-tevedesbol-egy-tudodaganatos-beteg-kezeleset-kapta-meg-egy-ferfi-Szegeden","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6a2027e-1bdc-4869-bd8a-b5c5c1b2f859.jpg","index":0,"item":"0c90ecae-42f8-4a9b-936a-1983003fce33","keywords":null,"link":"/elet/20250126_Erfestes-helyett-tevedesbol-egy-tudodaganatos-beteg-kezeleset-kapta-meg-egy-ferfi-Szegeden","timestamp":"2025. január. 26. 09:37","title":"Érfestés helyett tévedésből egy tüdődaganatos beteg kezelését kapta meg egy férfi Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2fb66a-ed96-45f1-a1db-4a7778a1d821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindezt egy nemzetközi vadászati és természetvédelmi szervezet közgyűlésén.","shortLead":"Mindezt egy nemzetközi vadászati és természetvédelmi szervezet közgyűlésén.","id":"20250125_Kovacs-Zoltan-Trump-fiaval-talalkozott-az-Egyesult-Allamokban-es-Az-ev-nemzetkozi-jogalkotoja-kituntetest-is-atvette","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c2fb66a-ed96-45f1-a1db-4a7778a1d821.jpg","index":0,"item":"cd168665-3100-4cb4-a7e6-b8569c031d44","keywords":null,"link":"/itthon/20250125_Kovacs-Zoltan-Trump-fiaval-talalkozott-az-Egyesult-Allamokban-es-Az-ev-nemzetkozi-jogalkotoja-kituntetest-is-atvette","timestamp":"2025. január. 25. 15:10","title":"Kovács Zoltán Trump fiával találkozott az Egyesült Államokban és Az év nemzetközi jogalkotója kitüntetést is átvette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a4081e8-7f3f-40bd-a66c-d3f17ff2d84e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az igazán extrém verzió GT350R-ből alig néhány tucat készül. ","shortLead":"Az igazán extrém verzió GT350R-ből alig néhány tucat készül. ","id":"20250125_Visszatert-a-Shelby-GT350-810-loerovel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a4081e8-7f3f-40bd-a66c-d3f17ff2d84e.jpg","index":0,"item":"d4f06462-ac26-4110-903c-061f2c3222e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250125_Visszatert-a-Shelby-GT350-810-loerovel","timestamp":"2025. január. 25. 11:40","title":"Visszatért a Shelby GT350, 810 lóerővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c100c181-ec14-48ce-84af-fd8aaf0e9362","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nyugat-oroszországi Brjanszk közelében lévő Kremnij Elben lévő chipgyár leállította a termelést, miután Ukrajna a közel három éve tartó orosz-ukrán háború egyik legnagyobb dróntámadását hajtotta végre az üzem ellen.","shortLead":"A nyugat-oroszországi Brjanszk közelében lévő Kremnij Elben lévő chipgyár leállította a termelést, miután Ukrajna...","id":"20250126_ukran-tamadas-orosz-chipgyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c100c181-ec14-48ce-84af-fd8aaf0e9362.jpg","index":0,"item":"41281b79-63fa-4b94-840b-a4b67f26d54e","keywords":null,"link":"/vilag/20250126_ukran-tamadas-orosz-chipgyar","timestamp":"2025. január. 26. 14:48","title":"Kilőttek az ukránok egy orosz chipgyárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4","c_author":"Domány András","category":"kkv","description":"Azok is alkalmazhatják, akik tavaly még átlépték az eddig 12 milliós határt.","shortLead":"Azok is alkalmazhatják, akik tavaly még átlépték az eddig 12 milliós határt.","id":"20250126_afamentesseg-osszeghatar-megemeles-nagy-marton-orban-viktor-bejelentes-afa-vallalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4.jpg","index":0,"item":"755917f7-f0c4-481b-96a8-e3fb82137f96","keywords":null,"link":"/kkv/20250126_afamentesseg-osszeghatar-megemeles-nagy-marton-orban-viktor-bejelentes-afa-vallalkozas","timestamp":"2025. január. 26. 08:37","title":"Már vasárnaptól érvényes az alanyi adómentesség magasabb határa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8834f8-fa78-49f5-942a-a35a67b12505","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A férfiak körében is egyre népszerűbbek a különféle bőrápolási termékek, de a nők még mindig fizetik a „pinkadót”, vagyis egy hasonló kozmetikai termékhez drágábban jutnak hozzá. A gondoskodás télen mindkét nem számára kiemelten fontos, hiszen a hideg és szeles időjárás gyorsan képes fájdalmas elváltozásokat okozni a bőrön. Mi okozza a bőr téli kiszáradását? Miért kevésbé zsírosak a férfiaknak szánt krémek?","shortLead":"A férfiak körében is egyre népszerűbbek a különféle bőrápolási termékek, de a nők még mindig fizetik a „pinkadót”...","id":"20250125_hvg-hasonlosag_es_kulonbseg-teli-borapolasi-tanacsok-ferfiak-nok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d8834f8-fa78-49f5-942a-a35a67b12505.jpg","index":0,"item":"eefc71f5-6496-424b-b310-2e097d9edf2b","keywords":null,"link":"/360/20250125_hvg-hasonlosag_es_kulonbseg-teli-borapolasi-tanacsok-ferfiak-nok","timestamp":"2025. január. 25. 13:30","title":"A férfiak és a nők bőre között óriási a különbség – erre figyeljünk télen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c2947c-fb7b-453f-8efe-679af55d020a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Olaszország újraindítja a partjaira érkező illegális bevándorlók Albániába szállítását, ahol táborokban helyezi el őket, amíg az olasz hatóságok elbírálják menedékkérelmüket és elrendelik a kiutasításukat vagy befogadásukat. A migránsok áthelyezése a haditengerészet hajójával történik.","shortLead":"Olaszország újraindítja a partjaira érkező illegális bevándorlók Albániába szállítását, ahol táborokban helyezi el...","id":"20250126_Olaszorszag-uja-Albaniaba-szallitja-az-illegalis-bevandorlok-egy-reszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6c2947c-fb7b-453f-8efe-679af55d020a.jpg","index":0,"item":"38dcb7ad-c3ba-49f2-bb10-e3c6b9522d9f","keywords":null,"link":"/vilag/20250126_Olaszorszag-uja-Albaniaba-szallitja-az-illegalis-bevandorlok-egy-reszet","timestamp":"2025. január. 26. 10:02","title":"Olaszország úja Albániába szállítja az illegális bevándorlók egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]