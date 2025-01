Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2fb2af5a-88f9-4642-93e4-8f1f220986e3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az óriási tálon kacsa, csirke, disznó és marhahús is volt, de most segítsége is akadt.","shortLead":"Az óriási tálon kacsa, csirke, disznó és marhahús is volt, de most segítsége is akadt.","id":"20250126_sir-lancelot-hustal-korai-influenszer-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2fb2af5a-88f9-4642-93e4-8f1f220986e3.jpg","index":0,"item":"18ccc35d-bedc-4e7b-b072-ba6d504ec384","keywords":null,"link":"/elet/20250126_sir-lancelot-hustal-korai-influenszer-budapest","timestamp":"2025. január. 26. 15:46","title":"Egyméteres hústálat rendelt magának a nagy zabáló koreai influenszer egy budapesti étteremben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b6f0ab-6e7a-4663-9c1c-d5ce12abcfe0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump határügyi biztosa szerint folyamatosan nőni fog a letartóztatások és kitoloncolások száma. Egy nőt úgy fogtak el a hétvégén, hogy már folyamatban volt az állampolgárságának megszerzése. ","shortLead":"Donald Trump határügyi biztosa szerint folyamatosan nőni fog a letartóztatások és kitoloncolások száma. Egy nőt...","id":"20250127_Donald-Trump-migransok-letartoztatas-USA-hatar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5b6f0ab-6e7a-4663-9c1c-d5ce12abcfe0.jpg","index":0,"item":"f23a88c3-dc36-47fb-9b39-28d93b4ae245","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_Donald-Trump-migransok-letartoztatas-USA-hatar","timestamp":"2025. január. 27. 16:22","title":"Egy nap alatt közel ezer bevándorlót tartóztattak le az Egyesült Államokban (videóval)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d015c1d0-86d1-4c6c-a00e-ef55051024b7","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Különös módon örökíti meg a holokauszt traumáját Gilles Ségal A bábjátékos című darabja, amelyet a Holokauszt 80 emlékév alkalmából mutat be közösen a debreceni Csokonai Nemzeti Színház és a Maladype Színház. A budapesti ősbemutató január 27-én lesz a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában. A több dimenziójú, asszociatív, generációkat megszólító előadás rendezőjével, Balázs Zoltánnal beszélgettünk.","shortLead":"Különös módon örökíti meg a holokauszt traumáját Gilles Ségal A bábjátékos című darabja, amelyet a Holokauszt 80...","id":"20250126_Balazs-Zoltan-rendezo-Gilles-Segal-A-babjatekos-Csokonai-Nemzeti-Szinhaz-Maladype-Szinhaz-holokauszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d015c1d0-86d1-4c6c-a00e-ef55051024b7.jpg","index":0,"item":"bfcd84d7-cd8b-47c0-986a-2f1a20dcec11","keywords":null,"link":"/360/20250126_Balazs-Zoltan-rendezo-Gilles-Segal-A-babjatekos-Csokonai-Nemzeti-Szinhaz-Maladype-Szinhaz-holokauszt","timestamp":"2025. január. 26. 16:30","title":"„A kép, amelyen sonderkommandósként várandós felesége hulláját kénytelen elégetni, örökre a lelkébe vésődött”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59220740-9d0f-4f59-a219-e37a3f689e89","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kör ezzel bezárul, ráadásul ez még csak nem is rendkívüli, hanem bevett jogi megoldás.","shortLead":"A kör ezzel bezárul, ráadásul ez még csak nem is rendkívüli, hanem bevett jogi megoldás.","id":"20250127_Mini-Dubaj-hiaba-van-a-fovarosnak-elovasarlasi-joga-ha-el-vele-az-allam-is-elhet-a-sajat-visszavasarlasi-jogaval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59220740-9d0f-4f59-a219-e37a3f689e89.jpg","index":0,"item":"d16c41f8-656e-4a6e-893a-d24a13922fa0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_Mini-Dubaj-hiaba-van-a-fovarosnak-elovasarlasi-joga-ha-el-vele-az-allam-is-elhet-a-sajat-visszavasarlasi-jogaval","timestamp":"2025. január. 27. 09:16","title":"Mini-Dubaj: hiába van a fővárosnak elővásárlási joga, ha él vele, az állam is élhet a saját visszavásárlási jogával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58fa1145-8ef2-4389-aea8-9f95576bbc78","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A vizsgálat eredményével veszélybe kerülhetett a magyar állami cég romániai terjeszkedése, melyet az E.On helyi leányának felvásárlásával valósítana meg.","shortLead":"A vizsgálat eredményével veszélybe kerülhetett a magyar állami cég romániai terjeszkedése, melyet az E.On helyi...","id":"20250127_A-roman-hatosag-atvilagitotta-az-MVM-et-es-egyertelmu-kapcsolatot-talalt-Oroszorszaggal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58fa1145-8ef2-4389-aea8-9f95576bbc78.jpg","index":0,"item":"6b68b4c1-dac3-4336-b4ad-16e999a172f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_A-roman-hatosag-atvilagitotta-az-MVM-et-es-egyertelmu-kapcsolatot-talalt-Oroszorszaggal","timestamp":"2025. január. 27. 15:05","title":"A román hatóság átvilágította az MVM-et, és egyértelmű kapcsolatot talált Oroszországgal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53457759-a4c9-486b-af68-2f2ccc0fedd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyan az elővásárlási jog körüli bizonytalanságok miatt még nincsenek birtokon belül az arab befektetők a tervezett Mini-Dubaj rákosrendezői területén, a projektnek értékesítési központja nyílik hamarosan Budapesten. Nem is akárhol.","shortLead":"Ugyan az elővásárlási jog körüli bizonytalanságok miatt még nincsenek birtokon belül az arab befektetők a tervezett...","id":"20250127_Hol-nyitnak-ertekesitesi-pontot-a-Mini-Dubaj-arab-befektetoi-Egy-Lazar-Janos-erdekeltsegebe-tartozo-ingatlanban-nem-is-akarmelyikben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53457759-a4c9-486b-af68-2f2ccc0fedd7.jpg","index":0,"item":"9571a3d3-ae41-498a-a07b-72e6ff118901","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Hol-nyitnak-ertekesitesi-pontot-a-Mini-Dubaj-arab-befektetoi-Egy-Lazar-Janos-erdekeltsegebe-tartozo-ingatlanban-nem-is-akarmelyikben","timestamp":"2025. január. 27. 08:20","title":"Hol nyitnak értékesítési pontot a Mini-Dubaj arab befektetői? Egy Lázár János érdekeltségébe tartozó ingatlanban, nem is akármelyikben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0a189b1-5029-4c2e-b967-d302b5e71e77","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aggodalmát fejezte ki a közösségi oldalak használata miatt Ferenc pápa, a katolikus egyházfő úgy fogalmazott, a túlzásba vitt görgetés elrohasztja az agyat.","shortLead":"Aggodalmát fejezte ki a közösségi oldalak használata miatt Ferenc pápa, a katolikus egyházfő úgy fogalmazott...","id":"20250126_A-papa-szerint-a-tulzasba-vitt-kozossegimedia-hasznalat-elrohasztja-az-agyat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0a189b1-5029-4c2e-b967-d302b5e71e77.jpg","index":0,"item":"012eabeb-9572-44fe-b0ba-9e3d416136e1","keywords":null,"link":"/elet/20250126_A-papa-szerint-a-tulzasba-vitt-kozossegimedia-hasznalat-elrohasztja-az-agyat","timestamp":"2025. január. 26. 12:07","title":"A pápa szerint a túlzásba vitt közösségimédia-használat elrohasztja az agyat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f8167c-1996-4148-b29b-735835315395","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hat különböző Fanta-íz színét idéző Xbox-konzolhoz juthat hozzá néhány szerencsés.","shortLead":"Hat különböző Fanta-íz színét idéző Xbox-konzolhoz juthat hozzá néhány szerencsés.","id":"20250127_microsoft-xbox-series-x-fanta-kiadas-promocio-szinek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52f8167c-1996-4148-b29b-735835315395.jpg","index":0,"item":"a72d6310-4352-4005-b2a5-c9e2ecc0ef4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_microsoft-xbox-series-x-fanta-kiadas-promocio-szinek","timestamp":"2025. január. 27. 14:03","title":"Üdítő újítást kapott az Xbox, de szó szerint: Fanta-kiadás jön a konzolból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]